«Армейцы» Ярмольника расстроили, а красотки порадовали. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Эфес»

«Армейцы» сражались до последних секунд, но впервые за 20 лет уступили «Эфесу» в Москве.

В «Мегаспорте» встречались два лучших клуба Евролиги. В гости к московским «армейцам» приехал «Эфес», прочно обосновавшийся на верхней строчке турнирной таблицы.

Турецкая дружина в последний раз выигрывала в Москве в марте 1999 года. Плюс, на лидера турнира давила серия из 10 поражений подряд. Лучшего игрока дружины из Стамбула — Шейна Ларкина — усилиями Сент-Роса и Беккера удалось сдерживать на протяжении большей части матча. но в концовке, он и Родриг Бьёбуа, который не просто спас для команды атаку, но и отправил в кольцо мяч не просто со сверхдальней дистанции, но ещё и за одну десятую до сирены выпустив мяч из рук. Тогда оставалось играть 75 секунд, а ЦСКА имел отставание в 75 секунд.

«Армейцы» промазали из-за дуги 27 раз. Что за благотворительность в пользу «Эфеса»? Отлично отработав в обороне, парни Итудиса не сумели совладать с нервами в атаке.

На протяжении всей встречи у подопечных Итудиса не шли трёхочковые броски. Всего парни реализовали 10 из 37 попыток. Не получилось и в последней атаке. До победы, по сути, не хватило всего одного попадания. Но болельщики, которые собрались на трибунах «Мегаспорта», а также те, кто наблюдал за ходом матча по телевидению, получили истинное удовольствие от увиденного.

Предлагаем вам фоторепортаж Александра Сафонова с этого потрясающего матча.