Уйдёт ли Кузма из «Лейкерс», а Лав — из «Кливленда»? Все сделки дня Live

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Переходы НБА — 2020: дедлайн обменов, онлайн-трансляция

Переходы НБА — 2020: дедлайн обменов
Игорь Брагин Алексей Фалько
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В НБА закрывается трансферное окно. Подробности всех сделок в нашей трансляции.
Баскетбол / НБА 0

18:05. И одна громкая сделка уже состоялась. Главным действующим лицом в ней стал генеральный менеджер, который осенью не сходил с главных полос прессы как минимум на трёх континента. Да, это Дэрил Мори, из-за которого едва не рассорились НБА и Китай.

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Менеджер «Хьюстона» провернул невероятную комбинацию, в которой было задействовано 12 баскетболистов и 4 клуба. И не факт, что к операции не подключится ещё одна команда. Структура сделки выглядит таким образом:

Роберт Ковингтон, Джордан Белл (оба «Миннесота») и пик второго раунда драфта-2020 отправляются в «Хьюстон»;
Клинт Капела и Нене («оба «Хьюстон») переходят в «Атланту»;
Малик Бисли, Хуан Эрнангомес, Джарред Вандербильт (все «Денвер»);
Эван Тёрнер («Атланта») и пик первого раунда драфта 2020 года от «Бруклина» (принадлежащий «Атланте») отправляются в «Миннесоту»;
Джеральд Грин («Хьюстон»), Кейта Бэйтс-Диоп, Шабаз Напьер, Ноа Вонли (все «Миннесота») и пик первого раунда драфта-2020 года от «Рокетс» получил «Денвер».

Подробнее об этом самом крупном за последние 20 лет обмене в нашем материале.

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18:00. Трансферное окно в НБА закроется 6 февраля в 23:00 мск. Так что следующие 29 часов станут для генеральных менеджеров и президентов клубов самыми трудными и напряжёнными за весь сезон. В оставшихся матчах «регулярки» и плей-офф от зависеть будет совсем немного. На ключевые решения, которые могут повлиять как на остаток сезона, так и на куда более дальние перспективы, осталось менее полутора суток.

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6 февраля — дата дедлайна. Это означает, что в ближайшее время лигу ждёт масса трейдов. Рассказываем, кто может сменить клуб.

Мы будем внимательно следить за событиями, слухами и обменами. Вся оперативная информация и реакция на сделки — в нашем онлайне.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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