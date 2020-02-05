Уйдёт ли Кузма из «Лейкерс», а Лав — из «Кливленда»? Все сделки дня Live

18:05. И одна громкая сделка уже состоялась. Главным действующим лицом в ней стал генеральный менеджер, который осенью не сходил с главных полос прессы как минимум на трёх континента. Да, это Дэрил Мори, из-за которого едва не рассорились НБА и Китай.
Менеджер «Хьюстона» провернул невероятную комбинацию, в которой было задействовано 12 баскетболистов и 4 клуба. И не факт, что к операции не подключится ещё одна команда. Структура сделки выглядит таким образом:
Клинт Капела и Нене («оба «Хьюстон») переходят в «Атланту»;
Малик Бисли, Хуан Эрнангомес, Джарред Вандербильт (все «Денвер»);
Эван Тёрнер («Атланта») и пик первого раунда драфта 2020 года от «Бруклина» (принадлежащий «Атланте») отправляются в «Миннесоту»;
Джеральд Грин («Хьюстон»), Кейта Бэйтс-Диоп, Шабаз Напьер, Ноа Вонли (все «Миннесота») и пик первого раунда драфта-2020 года от «Рокетс» получил «Денвер».
Подробнее об этом самом крупном за последние 20 лет обмене в нашем материале.
18:00. Трансферное окно в НБА закроется 6 февраля в 23:00 мск. Так что следующие 29 часов станут для генеральных менеджеров и президентов клубов самыми трудными и напряжёнными за весь сезон. В оставшихся матчах «регулярки» и плей-офф от зависеть будет совсем немного. На ключевые решения, которые могут повлиять как на остаток сезона, так и на куда более дальние перспективы, осталось менее полутора суток.
Мы будем внимательно следить за событиями, слухами и обменами. Вся оперативная информация и реакция на сделки — в нашем онлайне.
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