Худшая игра ЦСКА в сезоне. Забыть и не вспоминать

ЦСКА провёл однозначно худшую игру сезона. Встреча из разряда «как можно скорее забыть и не вспоминать» состоялась на арене «Мира и дружбы» в Пирее и закончилась в пользу «Олимпиакоса» — 72:59. Самый удивительный момент заключается в том, что такой результат вообще ничего не предвещало. Даже самые рьяные фанаты «Олимпиакоса» в смелых мечтах не могли представить подобный счёт на табло.

Противостояние «Олимпиакоса» и ЦСКА в последнее время немного потеряло в принципиальности. Всё-таки греческий клуб переживает непростые времена. В прошлом сезоне «Олимпиакос» даже не удосужился выйти в плей-офф. В этом году ситуация аналогичная. Скорее всего, «Олимпиакос» (10-14) в восьмерку лучших по итогам регулярного чемпионата не попадёт. Победа над ЦСКА важна, но конкурентов у греков много и большая часть из них имеет лучшие предпосылки для выхода в плей-офф.

В 23-м туре «Олимпиакос» и ЦСКА проиграли. Греки без шансов были биты в гостях «Жальгирисом» (69:94). Команда Георгиоса Барцокаса уступала в каждой четверти. Кроме того, лазарет «Олимпиакоса» пополнили Вассилис Спанулис и Тэйлор Рочести. В списке травмированных уже был Георгиос Принтезис.



«Нам было просто невозможно выиграть этот матч, потеряв в ходе него двух опытных баскетболистов Тэйлора Рочести и Вассилиса Спанулиса. Команде не хватило созидания, лидерских качеств. У «Жальгириса» процент трёхочковых попаданий – 63,6%. Как с таким можно победить эту команду? Это Евролига. Вы должны быть сконцентрированы, здоровы и готовы к таким матчам. Нам теперь нужно собрать баскетболистов к следующей игре, которая состоится уже через два дня, а мы даже не знаем, сколько их у нас осталось. По мнению врачей, Рочести пропустит минимум три недели, а у Спанулиса вновь повреждена его проблемная лодыжка», — приводит слова Барцокаса официальный сайт Евролиги.

«Армейцы» промазали из-за дуги 27 раз. Что за благотворительность в пользу «Эфеса»? Отлично отработав в обороне, парни Итудиса не сумели совладать с нервами в атаке.

Со словами тренера трудно не согласиться. Глубина состава греков и так не впечатляла. 37-летний Спанулис и 34-летний Принтезис — лицо «Олимпиакоса», несмотря на приличный возраст. Рочести — один из немногих сильных скореров в обойме Барцокаса. Как в таких условиях противостоять одному из лидеров Евролиги?



ЦСКА во вторник проиграл «Анадолу Эфесу» (80:82), упустив шанс оживать гонку за первое место. У «армейцев» без кадровых потерь тоже не обошлось (Андрей Воронцевич), но на фоне проблем греков это сущий пустяк. К тому же. в строй вернулся защитник Янис Стрелниекс, которого на игру с «Эфесом» решили не выпускать. Все расклады говорили в пользу ЦСКА. У Итудиса был результат 9-1 по личным встречам с Барцокасом. ЦСКА вёл 19-9 по очным свиданиям с «Олимпиакосом», в



том числе уверенно чувствовал себя на площадке в Пирее (8-3). Спанулис и Принтезис не раз хоронили ЦСКА в «Финалах четырёх», но не в «регулярке», а сейчас их вообще не было в строю. Кроме того, «армейцы» в игре с «Эфесом» показали слабый процент реализации трёхочковых (10/37), улучшение которого вправе было ожидать. Греки выиграли матч первого круга в Москве (84:79), но тогда ЦСКА только приходил в себя после травмы Уилла Клайберна, да и Спанулис с Принтезисом могли помочь «Олимпиакосу». Реванш за это поражение казался более чем очевидным исходом встречи.

ЦСКА безобразно начал игру в Пирее. Димитрис Итудис — эмоциональный тренер, но даже он был непривычно жестким во время тайм-аута при отставании 10:18. «Армейцы» будто находились в ступоре и не отошли от неприятной осечки во встрече с «Эфесом». Итог первой четверти для ЦСКА (15:20) показался не самым плохим, учитывая 9 совершенных потерь. У «Олимпиакоса» на старте игры проблемы гостям доставлял центровой Никола Милутинов, после чего вдруг выстрелил Костас Папаниколау, обычно не отличающийся высокой эффективностью.



Со старта второй четверти ЦСКА планомерно начал подбираться к сопернику. Коста Куфос мощным данком впервые вывел ЦСКА вперед — 27:26. На перерыв команды ушли при минимальном лидерстве «армейцев» — 34:33. Итоговое количество потерь (15) удручало. 5 из них на счету Майка Джеймса. Расточительность команды Итудиса при обращении с мячом позволила грекам держаться на плаву, однако даже огромное число потерь не предвещало катастрофу после паузы.



ЦСКА уменьшил количество потерь в третьей четверти (4), но её итог вызвал полнейшее недоумение — 4:21. Как будто вернулся 2012 год, а дух Спанулиса передался Папаниколау, Огастину Рубиту и Брэндону Полу. Последний в лучших традициях Спанулиса на старте десятиминутки забил невероятный трёхочковый с фолом. Этот момент словно надломил команду Итудиса. Такого «сушняка» у «армейцев» не было, наверное, никогда. 4 очка за четверть в Греции запомнятся надолго.



Четвёртая четверть превратилась в формальность. Хотя за три минуты до конца какая-то надежда на спасение появилась, когда Никита Курбанов забил из-за дуги и сделал счёт 56:65. Но уже в следующей атаке Антонис Кониарис двухочковым попаданием снял практически все сомнения по поводу победителя.



Итог игры для ЦСКА в цифрах: унизительные 43 балла эффективности в сумме на команду против 95 у «Олимпиакоса», 12-21 по потерям, проигранный подбор 36-45. Болельщикам ничего не остаётся, кроме как выбросить эту игру из памяти. Итудиса ждёт серьёзная р