«Хьюстон» устраивает опасный эксперимент. Теперь центром будет Харден?

Завершился дедлайн НБА. Громких сделок было не слишком много, но всё же ряд знаковых трансферов стоит отметить.

«Голден Стэйт» отправил Расселла в «Миннесоту» и получил взамен Уиггинса

По условиям сделки «Уорриорз» получили Эндрю Уиггинса, защищённый в топ-3 пик первого раунда драфта 2021 года и пик второго раунда в 2021 году. В «Тимбервулвз» отправились Д'Анджело Расселл, Омари Спеллман и Джейкоб Эванс.

«Миннесота» давно хотела заполучить Рассела и сбросить действующий до конца сезона-2022/2023 максимальный контракт Уиггинса со среднегодовой зарплатой $ 31,5 млн, которую первый номер драфта-2014 даже близко не отрабатывал. Эти задачи решены.



«Тимбервулвз» пришлось заплатить высокую цену в виде пика первого раунда, но лидер команды Карл-Энтони Таунс очень сильно хотел играть вместе со своим другом Расселлом. Для «Миннесоты» этот обмен — однозначный плюс.

«Голден Стэйт» принимает контракт Уиггинса, который повсеместно признан одним из худших в лиге. Эндрю сейчас не является ценным активом. Однако со сменой обстановки всё возможно. На старте этого сезона Уиггинс играл очень солидно и какое-то время даже помогал удерживать «Миннесоту» в зоне плей-офф. Да, потом всё привычно разладилось, но потенциал у 24--летнего канадца определённо ещё не исчерпан.

Маркус Моррис отправляется в «Клипперс». Все подробности дедлайна НБА Андре Драммонд будет играть за «Кливленд», а «Хьюстон» так и не добыл себе большого центра. Как это было.

«Миннесота» — далеко не самая благополучная франшиза. «Тимбервулвз» можно смело включить в топ-5 самых неудачных организаций всех времён наряду с «Сакраменто Кингз» и «Шарлотт Хорнетс». Система «Голден Стэйт» и работа под руководством главного тренера Стива Керра могут заставить засиять игру Эндрю новыми красками. По крайней мере, с позиционной точки зрения он очень даже вписывается в «Уорриорз». Расселл — игрок одного амплуа со Стефеном Карри и во многом дублировал навыки звёздного разыгрывающего. Уиггинс — лёгкий форвард. Да, это не Кевин Дюрант, но всё равно качественный молодой исполнитель с перспективой прогресс. Интересно посмотреть, на что сподобится «Голден Стэйт» в следующем сезоне с Уиггинсом, а также выздоровевшими Карри и Клэем Томпсоном. «Голден Стэйт» также получил хороший дополнительный капитал в виде драфт-пиков.

«Рокетс» будут играть уникальным «смолл-болл» составом, «Атланта» получила центрового на перспективу

«Хьюстон Рокетс», «Атланта Хоукс», «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз» договорились о масштабном четырёхстороннем обмене из 12 игроков.

Структура сделки выглядит следующим образом:



Роберт Ковингтон, Джордан Белл (оба «Миннесота») и пик второго раунда драфта-2020 отправляются в «Хьюстон»;

Клинт Капела и Нене («оба «Хьюстон») переходят в «Атланту»;

Малик Бисли, Хуан Эрнангомес, Джарред Вандербильт (все «Денвер»);

Эван Тёрнер («Атланта») и пик первого раунда драфта 2020 года от «Бруклина» (принадлежащий «Атланте») отправляются в «Миннесоту»;

Джеральд Грин («Хьюстон»), Кейта Бэйтс-Диоп, Шабаз Напьер (в последствии обменен в «Вашингтон» на Джордана Макрэя), Ноа Вонли (все «Миннесота») и пик первого раунда драфта-2020 года от «Рокетс» получил «Денвер».

У «Рокетс» нет надёжных центровых уровня стартового состава НБА после ухода Клинта Капелы. Тайсон Чендлер слишком возрастной и уже давно миновал пик карьеры. К тому же Чендлер слишком часто травмируется. Айзея Хартенштайн — ещё очень сырой исполнитель. Игровое время 21-летнего игрока составляет 12,0 минуты в среднем по сезону, что говорит само за себя. Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер посмеялся над сложившейся ситуацией. Такер опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён на ходулях.

После обмена Капелы именно Пи Джей значится стартовым центровым «Хьюстона». Позиция лёгкого форварда всегда считалась родной для Такера. В системе главного тренера «Рокетс» Майка Д’Антони он постепенно эволюционировал в тяжёлого форварда, а теперь и в центрового.



Ходили слухи, что «Хьюстон» приобретёт хоть какого-то «большого» перед дедлайном, но вместо этого «Рокетс» стали ещё легче, обменяв только приобретённого 4-5-го номера Джордана Белла в «Мемфис» на лёгкого форварда Бруно Кабокло. Эксперимент интересный.

С одной стороны, вопиющий «смолл-болл» состав позволяет взвинтить темп и создавать много свободного пространства на площадке, что очень по душе звёздам «Рокетс» Расселу Уэстбруку и Джеймсу Хардену. С другой, «Хьюстону» доставят большие неприятности соперники с сильными «большими». Показательный пример — команда Д’Антони выиграла последний матч регулярного чемпионата против «Лейкерс» (121:111), но настрадалась от Энтони Дэвиса, который набрал 32 очка и 13 подборов. Да что говорить, на стартовое вбрасывание против Дэвиса в составе «Рокетс» вышел… Харден!



«Атланта» не скрывала намерений усилить переднюю линию. Стартовым центровым «Хоукс» на долгосрочную перспективу стал Клинт Капела. Это лучший вариант по сравнению с более дорогими Стивеном Адамсом и Андре Драммондом, которыми клуб из Джорджии тоже интересовался. На замену из «Сакраменто» был приобретён Дуэйн Дэдмон, за которого отдали Алексея Леня и Джабари Паркера. Эту сделку тоже можно занести в актив «Атланте». Дэдмон ранее провёл в «Хоукс» два сезона, которые стали лучшими в его карьере. «Денвер» и «Миннесота» в рамках этого масштабного трейда решали свои приземлённые задачи по оптимизации расходов в платёжке и пытались получить драфт-капитал. Глобально это ни на что не повлияло.

«Майами» добавил опыта с прицелом на плей-офф

«Хит» приобрёл из «Мемфиса» ветеранов Андре Игуодалу и Джея Краудера, а также Соломона Хилла. Первому сразу выдали двухлетнее продление контракта на $ 30 млн с опцией команды на второй сезон. В то же время «Майами» покинули Дион Уэйтерс, Джастис Уинслоу и Джеймс Джонсон. Уэйтерс постоянно влезал в скандальные ситуации и неоднократно был оштрафован и дисквалифицирован в этом сезоне. У него действует контракт на следующий сезон с зарплатой $ 12,7 млн. Выкупать его будет уже «Мемфис». «Хит» сбросили ещё один плохой контракт Джонсона (зарплата $ 16 млн в следующем сезоне) в неожиданно вклинившуюся в сделку «Миннесоту». Небольшое сожаление «Хит» может вызывать уход Уинслоу, но приобретение квалифицированных бойцов Игуодалы и Краудера того стоило. Лидер «Хит» Джимми Батлер при помощи зелёных Кендрика Нанна, Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и Деррика Джонса-младшего ведёт команду в топ-4 Восточной конференции, но с прицелом на плей-офф этого мало для успеха. В постсезоне опыт играет огромную роль, а с этим у игроков «Майами», за исключением Батлера и Горана Драгича, были проблемы. Переход Игуодалы и Краудера их решает.



«Мемфис» получил Уинслоу и Уэйтерса из «Майами», а также Горги Дженга от «Миннесоты». Скандального Уэйтерса отчислят в ближайшее время. Уинслоу и Дженг будут и хотят играть за «Гриззлиз». Это самое главное для молодых лидеров команды Джа Моранта и Диллона Брукса, которые стремятся выйти в плей-офф. Игуодала им помогать никак не желал. «Миннесота» же сэкономила $ 1 млн в платёжке на следующий сезон, сменив Дженга на Джонсона.

«Детройт» обменял Андре Драммонда в «Кливленд»

Неожиданный поворот событий. «Кливленд» вообще не упоминался в списке претендентов на Драммонда. «Детройт» получил Джона Хенсона, Брэндона Найта и пик второго раунда драфта за контракт Андре с опцией игрока на $ 29 млн на следующий сезон. «Пистонс» опасались, что Драммонд активирует дорогую опцию и решили отправить его куда угодно даже без включения в сделку пика первого раунда.



Драммонд таким обращением родной франшизы доволен не был.



«Если я что-то и понял про НБА, так это то, что здесь нет друзей и преданности. Я отдал сердце и душу «Пистонс», и когда это случилось без предупреждения, я ещё в большей степени осознал, что это просто бизнес! Люблю тебя, Детройт», – написал центровой в «Твиттере».



«Кливленд» формирует мощную переднюю линию с Драммондом, Кевином Лавом и Тристаном Томпсоном. «Кавальерс» надеются, что Драммонд станет их центровым на долгосрочную перспективу вместо Томпсона, у которого истекает контракт. Контроль за ситуацией в руках Андре, который летом может просто покинуть Огайо, отклонив опцию игрока и выйдя на рынок свободных агентов. В любом случае риск того стоил. «Кливленд» пополнился лучшим подбирающим НБА и не отдал ничего ценного взамен.

«Клипперс» стали ещё сильнее

«Клипперс», «Никс» и «Вашингтон» провели трёхстороннюю сделку. По её итогам «Клипперс» получили Маркуса Морриса и Айзею Томаса, в «Уизардс» из Лос-Анджелеса отправился Джером Робинсон, а «Никс» пополнили Мо Харклесс, пик первого раунда драфта-2020, пик второго раунда драфта-2023 и защитник «Вашингтона» Иссуф Санон, которого драфтовали в 2018 году, но в лиге он не играл, поскольку продолжает набираться опыта в Европе.

«Клипперс» стали заметно сильнее с приобретением Морриса. Маркус — универсальный форвард, набирающий в среднем 19,6 очка при точности трёхочковых 43,9% (входит в топ-10 снайперов НБА). Прекрасное дополнение для состава, в котором уже есть Кавай Леонард, Пол Джордж, Лу Уильямс и Монтрез Харрелл. Томас в «Клипперс» не задержится и скоро будет отчислен. Экс-участник Матча звёзд неплохо смотрелся в «Вашингтоне» (12,2 очка, 41,3% из-за дуги), но в глубокой команде Дока Риверса ему просто нет места. Мастеров игры в атаке у «Клипперс» в избытке, а в защите Томас бесполезен. Калифорнийцы отдали за Морриса лотерейного проспекта драфта-2018 Робинсона, который надежд на оправдал, и пик первого раунда, но это разумная цена для претендента на титул. «Никс» и «Уизардс» получили неплохие активы в рамках перестройки за игроков, которые им особо не были нужны.

«Филадельфия» немного усилилась на периметре

«Сиксерс» отправили в «Голден Стэйт» три пика второго раунда за Гленна Робинсона и Алека Бёркса. В «Орландо» на пик второго раунда был обменен Джеймс Эннис, а Трэй Бёрк отчислен под переход Робинсона и Берка. Робинсон (12,9 очка, 40,0% из-за дуги) и Бёркс (16,1 очка, 37,5% из-за дуги) — апгрейд скорерской и шутерской силы второго звена «Сиксерс». Хоть и не кардинально, но эти исполнители делают «Филадельфию» чуть более опасным соперником с прицелом на плей-офф.



«Лейкерс» не сделали ничего. Они просто наблюдали, как их основной конкурент становится сильнее



Иногда бездеятельность можно занести в актив, но это не тот случай. «Лейкерс» молча наблюдали за тем, как «Клипперс» уводят Маркуса Морриса и становятся заметно сильнее. Никаких ходов «озёрные» в ответ не совершили. Кайл Кузма остаётся в Лос-Анджелесе, что не так уж плохо. Однако Леброн Джеймс мог бы лоббировать какие-то сделки по аналогии с переходом Морриса в стан соседей. в том числе заставить клуб побороться за самого Маркуса. Вместо этого «Лейкерс» решили делать ставку на свободных агентов. Даррен Коллисон называется вероятным кандидатом на подписание. Также команда просмотрит не игравшего больше года Джей Ар Смита и будет следить за дальнейшим развитием событий на рынке выкупа. Но исполнители калибра Морриса там наверняка не появятся.