Школьники в США жестоко избили своего тренера. Он не дал им издеваться над товарищем

В тот вечер ничего не предвещало беды. Баскетбольная команда средней школы Шабазз из Ньюарка возвращалась с игры, которая проходила в Ливингстоне. Между игроками возникли классические разногласия по поводу хода матча. Уже когда автобус прибыл на место, тренер решил остудить пыл своих подопечных, которые уже в открытую издевались над товарищем по команде.

Нам сложно судить о том, какие там отношения внутри коллектива. Но в любом случае, не такой реакции от своих подопечных ожидал тренер. Переключив свой гнев на наставника, четверо баскетболистов набросились на мужчину. Тот попытался спастись бегством, но физическая подготовка пацанов была на другом уровне. Они в три прыжка догнали жертву и сбили её с ног.



Всё это действие, как сейчас принято, снималось на видео. Парень за камерой кричал: «Они собираются прыгнуть на баскетбольного тренера! Они собираются прыгнуть на баскетбольного тренера!». Собственно, так и произошло. Один из нападавших догнал мужчину и сбил его с ног. После чего принялся лупить его кулаками по корпусу, не особо заботясь о том. Куда приходятся удары.

Видео доступно на «Чемпионате».

Трое его товарищей пустили в ход ноги. Они пинали поверженного тренера по рёбрам. По голове, один из них попробовал на голову лежащего человека прыгнуть. Зрелище, надо отметить, не для слабонервных. Справедливости ради, рядом оказались не только подстрекатели, но и разумные люди. Кто-то выкрикивал просьбы успокоиться и остановить расправу.



Крепкий мужчина выкрикнул распоясавшимся молодчикам» «Стоп!», подбежал к месту свалки и раскидал пацанов в разные стороны. Первым он оторвал от жертвы самого отмороженного нападавшего, которые молотил жертву кулаками. На записи видно, что вскочивший на ноги тренер, потерялся в пространстве и явно не был в порядке.



Вся эта история могла остаться незамеченной и попросту замятой сторонами конфликта, если бы снимавший всё на смартфон не выложил бы её в социальные сети. И уже после этого произошедшее заинтересовало полицейских.

В США студентки устроили побоище на площадке. Дрались очень зло. Видео Видео инцидента собирает миллионы просмотров, но никто не может понять, почему это случилось.

Полиции показали социальный пост, на котором было видно, что на тренера напали члены баскетбольной команды. Личности нападавших были установлены. Поклонников единоборств отстранили от занятий.



«Наши детективы расследуют этот инцидент, устанавливают личности всех причастных, — сообщил представитель департамента полиции Энтони Амброуз. — Поскольку старшеклассники, как правило, несовершеннолетние, имена подозреваемых мы не разглашаем. Но те, кто будет признан причастным к этому бессмысленному насилию, будут привлечены к уголовной ответственности».



Мэр Ньюарка Рас Барака рассказал, что у него уже состоялась беседа с членами команды, тренером, директором школы и начальником окружного департамента полиции. «Мы поддерживаем суперинтенданта и директора и сделаем всё возможное, чтобы оставшаяся часть года была успешной. Мы не будем проявлять терпимость к действиям этих учащихся. Но мы должны заверить, что их поступок не отражает большую часть этой школы. В школе и в команде есть отличные дети. Многие из них поступают в колледж и творят великие дела», — заверил мэр.



Никогда такого не было, и вот опять…