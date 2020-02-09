Седокова опять беременна — теперь от баскетболиста

Роман форварда «Химок» Яниса Тиммы и звёзды российского шоу-бизнеса Анны Седоковой выходит на новый уровень. Социальные сети знают всё: в «Инстаграме» подписчики спросили Седокову о возможной беременности в лоб. Ответ был предельно короткий и честный. Это будет четвёртый ребёнок экс-частницы группы «ВИА Гра»: первую дочь Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича, вторая — Моника — появилась от бизнесмена Максима Чернявского, а отцом третьего сына Гектора стал бизнесмен Артём Комаров.

Отношения спортсмена и певицы получили широкую огласку летом, когда бывшая супруга Тиммы опубликовала пост о постоянных изменах супруга и блокировке банковских карт. Игрок сборной Латвии молчал долгое время и опубликовал первую совместную фотографию с новой возлюбленной только в начале ноября, посвятив ей стихи собственного сочинения на русском языке.

Певица долгое время не комментировала новые отношения, хотя и подтвердила журналистам, что она и Тимма ездили вместе в Турцию на отдых. Правда, папарацци сделали несколько их совместных фотографий, так что говорить неправду и отнекиваться было уже бессмысленно.



При этом Седокова с первого матча сезона начала активно посещать домашние матчи «Химок», автоматически став самой звёздной болельщицей подмосковной команды.



Более того, на гостевую игру Евролиги против ЦСКА певица вместе с супругой Алексея Шведа заняли места на фанатской трибуне и активно поддерживали своих мужчин.



Тимма, несмотря на график профессионального спортсмена, старается быть везде любимой. Она ездит к нему на матчи и уже полюбила баскетбол как родного сына. Так почему бы и не съездить на кастинг моделей?

Видео можно посмотреть по данной ссылке.

Со стороны роман баскетболиста и певицы кажется идеальным. Сейчас им не надо ничего скрывать, и они наслаждаются временем, проведённым друг с другом. Он посвящает ей стихи и приезжает в 5 утра на студию, она же называет себя неидеальной, а его — инопланетянином.

Седокова не изменилась. Её «инстаграм» привлекает миллионы подписчиков в том числе и очень откровенными фотографиями. Как пишет звезда эстрады, это всё для него.

Совсем недавно у пары уже появился новый член семьи — пёс по кличке Мамба прилетел к ним из Калифорнии. Вероятно, имя связано с недавней трагической гибелью звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта по прозвищу Чёрная Мамба.

Впереди у Тиммы важнейшая часть сезона. Его «Химки» борются за плей-офф Евролиги и соперничество это обещает быть очень жарким. Но, вероятно, приближение важного события добавит баскетболисту положительных эмоций.