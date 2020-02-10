Пашутин сметает с пути всех. Для единственного российского тренера лиги авторитетов нет

В центральном матче игровой недели Единой лига ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит». «Локомотив-Кубань» под руководством главного тренера Евгения Пашутина провёл 9 матчей и показал отличный результат 8-1. Единственная осечка оказалась роковой — в Турции не удалось сломить «Тофаш» (90:92), что уже в декабре закончило еврокубковый сезон для «Локо». Пашутин пришёл в команду слишком поздно, чтобы продлить выступление в Еврокубке, но в Единой лиге у него было достаточно времени на исправление неутешительной ситуации, которая осталась в наследие от предшественников Луки Банки и Богдана Карайчича. В итоге под руководством Пашутина «Локомотив-Кубань» выиграл все 7 матчей в Единой лиге, в том числе нанёс единственное поражение лидеру турнирной таблицы «Химкам»

В этом сезоне «Зенит» — уникальная в своем роде команда. «Сине-бело-голубые» — единственные в Единой лиге ВТБ, у кого положительный баланс на выезде (5-2) и отрицательный дома (1-7, хуже всех в турнире). В Санкт-Петербурге у подопечных Жоана Плазы не получается обыгрывать даже клубы вроде «Пармы» и «Калева». В итоге «Зенит» с балансом 6-9 оказался за пределами зоны плей-офф. Интересно, что в Евролиге ситуация похожая: 3-9 дома (последнее место в Евролиге) и 4-8 в гостях. «Локомотив-Кубань» считался явным фаворитом встречи, но очень интересная статистика игр на придавало дополнительную интригу. Даже травмы Алекса Ренфро, Колтона Айверсона и Матеуша Понитки в составе «Зенита» как-то не убеждали в том, что «Локо» гарантирована легкая жизнь на паркете «Баскет-Холла». Тем более, что вернулся в строй Дмитрий Хвостов, который три года отыграл в Краснодаре до перехода в «Зенит» минувшим летом.

Первая четверть получилась по канонам выездного «Зенита». Команда Плазы выиграла стартовый игровой отрезок 24:18. Центровой Густаво Айон нахватался фолов и присел на скамейку, не успев отыграть даже 4 минуты. Его партнеры по команде не стушевались. Тим Абромайтис, Эндрю Альбиси, Уилл Томас исправно набирали очки, Остин Холлинз и Андрей Зубков реализовали по одному трёхочковому и неплохо помогли им. У «Локо» выделялись Дмитрий Кулагин и Уилл Каммингс, однако партнеры по команде их почин не особо поддержали. Хозяева плохо бросали из-за дуги (1-5) в первой десятиминутке, что во многом объясняет отрыв «Зенита».



«Зенит» не собирался сдавать позиции и нарастил преимущество во второй четверти. В составе «Локо» активизировались Джонни О’Брайант, Алан Уильямс и Миндаугас Кузминская, но у «Зенита» всегда находился достойный ответ. Уилл Томас с 9 очками стал самым результативным игроком первой половины. Также начал приносить пользу, отсидевший за перебор фолов Айон. Мексиканец набрал 6 очков и поставил эффектный блок-шот Виталию Фридзону. Хотя напоследок Густаво грубо ошибся — его передачу перехватил Каммингс и набрал легкие 2 очка в быстром прорыве, установив окончательный счет в первой половине — 36:43.



У «Локо» с нулём в графе результативности первые две четверти отбегали легионеры Сэм Деккер и Мантас Калниетис. В каких-то других полезных категориях статистики они не отметились. При этом Калниетис совершил 4 потери и единственный в составе обеих команд ушёл на перерыв с отрицательным рейтингом эффективности «-3». Забегая наперёд, пользы от них так и не было. Калниетис набрал 2 очка при 6 потерях, а Деккер вообще не вышел играть. Хотя провал этих исполнителей особо ничего не значил для шансов «Локо». «Зенит» уже приучил к постоянной потере преимущества, полученного в начале игры. Можно вспомнить хотя бы домашнюю встречу с «Локо» в первом круге, когда команда Плазы разбазарила «+18» по ходу третьей четверти и в очередной раз огорчила питерскую публику — 80:86.

«Уже не раз в сезоне мы демонстрировали, что умеем быть серьезной командой, и нужно просто в очередной раз это доказать, сражаясь все 40 минут, а не три четверти», – говорил Плаза перед игрой.



В этот раз «Зенита» не хватило даже на три четверти. В середине десятиминутки «Локо захватил инициативу. Кузминскас, О’Брайант и Захар Ведищев просто разрывали защиту «Зенита», оформив рывок 15-0 за доминирующий отрезок длиной 4,5 минуты. Гости в этот момент рассыпались не только в защите, но и в нападении. Сумбурные атаки, неточные трехочковые, глупые потери — преимущество растаяло очень быстро. На четвёртую «Локомотив» вышел лидером — 57:51.



Шансы на спасение у гостей ещё были, но «Зенит» максимум сподобился сократить разницу до «-1» в середине четвёртой четверти. Пашутин взял тайм-аут и всё стало на свои места. Игра закончилась со счетом 78:70 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблы оформили Джонни О'Брайант (20 очков и 11 подборов) и Алан Уильямс (16 очков и 11 подборов), 20 очков на счету Миндаугаса Кузминскаса. У «Зенита» по 11 баллов набрали Андрей Зубков и Уилл Томас.



«Зенит» (6-10) усугубляет и без того незавидное турнирное положение и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Хотя до зоны плей-офф рукой подать. «Парма», «Енисей», «Калес» (все с результатом 7-9) и «Зелена Гура» (7-10) занимают 5-8 в турнирной таблице. Уже в следующей игре 14 февраля команда Плазы может уравнять баланс с «Пармой», если обыграет соперника на выезде. «Локомотив-Кубань» (13-4) делит второе-третье места с ЦСКА. Пашутин продолжает триумфальное шествие в Единой лиге ВТБ (8-0). «Локо» ждёт пауза без официальных матчей длиной 19 дней. В следующий раз «железнодорожников можно будет увидеть на паркете 29 февраля в выездном поединке против «Нижнего Новгорода».