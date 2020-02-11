Леброн круче Джордана. Джеймсу 35, но он и в 40 будет разрывать лигу

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сейчас входит в десятку самых возрастных игроков НБА. Леброну уже 35 лет и 42 дня. При этом он по-прежнему считается лицом лиги. Леброн — самый влиятельный баскетболист мира на площадке и за её пределами. Расставаться с титулом короля лиги в ближайшие годы он однозначно не собирается.

Винс Картер, Юдонис Хаслем, Кайл Корвер, Тайсон Чендлер, Андре Игуодала, Табо Сефолоша, Кармело Энтони, Джей Джей Редик и Джей Джей Бареа — старше Леброна из действующих игроков. Картер точно проводит последний сезон. Хаслем, Корвер, Чендлер, Сефолоша, Бареа, вполне вероятно, тоже будут числиться в ростерах лиги в следующем сезоне. Леброн в ближайшее время будет в топ-5 самых возрастных баскетболистов лиги, а через пару лет, вполне вероятно, самым старым из действующих баскетболистов. Только Игуодала и Энтони теоретически могут продлить карьеру до того времени, что далеко не факт, что случится. При этом Леброн, в отличие от коллег-ветеранов, по-прежнему останется доминирующей звездой, безальтернативным «олл-старом», лидером клуба, претендующего на чемпионство.

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Конечно, от более возрастных исполнителей нельзя требовать продуктивность на площадке на уровне Леброна. Но как насчёт 11-20 самых возрастных игроков НБА? Марк Газоль, Пол Миллсэп, Пи Джей Такер, Крис Пол, Энтони Толливер, Тадж Гибсон, Тревор Ариза, Джаред Дадли, Ламаркус Олдридж и Кортни Ли даже близко не стоят с Джеймсом. Только Пол составит компанию Леброну на Матче звёзд в 2020 году, но не в стартовом составе. Толливер, Гибсон, Ариза, Дадли и Ли вообще домучиваются на закате своей карьеры и не представляют практически никакой ценности для своих клубов.

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Леброн — уникальное явление не только для баскетбола, но и для мирового спорта в целом. Он тратит миллионы долларов на поддержание физической формы, в то время как остальные игроки в его возрасте регрессируют и просто снижают к себе требования. У Джеймса есть конкретная цель — погоня за «призраком Майкла Джордана». Леброн хочет оспорить статус Эм Джея в качестве баскетболиста №1 всех времён. Вряд ли Леброна будут считать таковым по завершении карьеры, даже если он продолжит разрывать лигу и в 40+ лет. Слишком эпохальной личностью является Джордан. Только завоевание двух-трёх титулов до конца карьеры действительно может позволить Леброну встать в один ряд с Майклом. Но это неясное дело долгосрочной перспективы. Куда больше уверенности вызывает то, что Джеймс до конца карьеры покорит огромное количество рекордов, которые до недавних пор считались «вечными». Например, Леброн в течение пары-тройки лет сместит Карима Абдул-Джаббара (38 857 очков) с поста самого результативного игрока в истории НБА.

Джеймс уже может считаться самым разноплановым игроком в истории НБА. Леброн — единственный, кто сумел набрать 30 тыс. очков, 9 тыс. передач, 9 тыс. подборов и 2 тыс. перехватов. Он не останавливается и бьёт прежние достижения чуть ли не на ежедневной основе. Например, в последнем матче регулярного чемпионата НБА против «Финикс Санз» (125:100) Джеймс реализовал 7328-й штрафной за карьеру и вошёл в топ-5 всех времён по этому показателю, обойдя Майкла Джордана.

Баланс 3-6 в финалах НБА — один из самых главных недостатков, которые вменяют Леброну. Тем не менее многие при этом забывают, что три из этих поражений были от доминирующей династии «Голден Стэйт Уорриорз». У Джордана, при всём уважении к Карлу Мэлоуну и Джону Стоктону из «Юты», таких сильных оппонентов на пути к титулу не было. Но один раз Джеймс всё-таки одолел «Уорриорз». Леброн помог «Кливленд Кавальерс» совершить камбэк после отставания 1-3 в финале НБА 2016 года против команды с лучшим результатом в регулярном чемпионате в истории НБА (73-9).



В этом сезоне 35-летний Леброн настроен пополнить коллекцию титулов. Он и Энтони Дэвис набирают 25+ очков и 7+ подборов в среднем за игру каждый впервые после Ларри Бёрда и Кевина Макхэйла в сезоне-1986/1987, а также ведут «Лейкерс» на первом месте в Западной конференции. Трагическая гибель Коби Брайанта заставляет Леброна с двойным рвением стремиться к завоеванию очередного перстня.

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Главный тест для Леброна наступит в плей-офф. У него на пути уже не стоит «Голден Стэйт», который взял как минимум годичный перерыв после ухода Кевина Дюранта в «Бруклин» и травм Стефена Карри и Клэя Томпсона. Основные соперники Джеймса — «Клипперс» с Каваем Леонардом и Полом Джорджем, «Хьюстон» во главе с Джеймсом Харденом и Расселлом Уэстбруком, а также «Милуоки» действующего MVP НБА Янниса Адетокунбо. У всех этих оппонентов есть ряд недостатков — звёзды «Клипперс» слишком подвержены травмам, у Хардена и Уэстбрука богатейшая история провалов в плей-офф, а Яннису просто не хватает опыта игры в решающих матчах постсезона. Леброн будет бороться за титул в этом сезоне и в ближайшие несколько лет. Ещё один «вечный» рекорд Абдул-Джаббара — звание самого возрастного MVP финала НБА в истории (38 лет 54 дня). Если кто и может превзойти его, то это однозначно Леброн Джеймс — эталон долговечности в баскетболе.