Дончич триумфально возвращается в строй. Побит очередной крутой рекорд Леброна

«Даллас Маверикс» дома разобрался с «Сакраменто Кингз» (130:111). Лидер «Маверикс» Лука Дончич вернулся в строй после 7 пропущенных из-за травмы голеностопа матчей и записал на свой счёт 33 очка, 12 подборов и 8 передач. В активе его напарника Кристапса Порзингиса 27 очков и 13 подборов. В составе «Кингз» 22 очка и 9 передач набрал Бадди Хилд.

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Возвращение Дончича получилось по-настоящему триумфальным. Лука провёл 17-й матч в карьере с 30+ набранными очками и 10 подборами, что позволило ему обойти Леброна Джеймса и подняться на первое место в истории НБА по количеству подобных выступлений в возрасте до 21 года. Хотя в одном из аспектов Леброн останется впереди Луки. Дончич выдал 28-й матч с 30+ очками и теперь делит второе место в истории с Кевином Дюрантом (среди игроков в возрасте до 21 года). Джеймс (57 матчей с 30+ очков) даже теоретически недосягаем для словенца, которому исполнится 21 год 28 февраля.



Создалось впечатление, что Дончич как следует отдохнул во время вынужденной паузы. Лука пропустил больше ожидаемого (изначально прогнозировали 6 матчей вне игры), залечив свои болячки. За время отсутствия словенца команда выдала не самый плохой результат 4-3. Порзингис на этом отрезке действовал продуктивнее, чем обычно, и обещал найти способ оставаться полезным и после восстановления Луки. Например, при поддержке выздоровевшего партнёра он оформил мощный данк против «Кингз».

Дончич угнетает Порзингиса. Без словенца Кристапс играет на порядок лучше «Далласу» нужно всерьёз задуматься, как использовать молодых звёзд вместе.

Но всё же главным действующим лицом на площадке был Дончич. Лука заставил вспомнить о своей волшебной игре, которой в последнее время откровенно не хватало в лиге. Дончич отдал шикарный ассист не глядя Макси Клеберу.

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Также на его счету невероятное попадание с фолом в цирковом стиле. НБА решила показать этот момент во всех возможных ракурсах.

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Примечательно, что Дончич феерил в матче против «Сакраменто», который имел возможность выбрать его на драфте в 2018 году. Однако «Кингз» под вторым пиком решили взять Марвина Бэгли, а Лука ушёл под третьим номером в «Атланту», которая затем обменяла его в «Даллас» на Трэя Янга. В случае «Хоукс» о сожалении речь вряд ли идёт, в отличие от «Кингз». Обмен был взаимовыгодным. Янг приносит огромную пользу «Атланте», Дончич доминирует в «Маверикс», в то время как Бэгли в «Сакраменто» больше лечится, чем играет. На паркет против «Далласа» в минувшей игре он не вышел. Марвин вообще рискует пропустить остаток сезона из-а травмы ноги.



The Athletic перед игрой опубликовал статью о проблемах организации «Кингз», в том числе упомянув отказ выбирать Дончича на драфте «из-за опасений по поводу потенциального развития игрока».

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Владелец «Сакраменто» Вивек Ранадиве лично встречался с Лукой перед драфтом и остался под впечатлением от словенца. Ранадиве предлагал выбрать именно Дончича под вторым пиком драфта, но генеральному менеджеру «Кингз» Владе Дивацу и его помощникам Брэндону Уильямсу и Предрагу Стояковичу казалось, что у Бэгли потенциал выше, чем у Дончича. Фронт-офис также посчитал, что Дончич может помешать развитию разыгрывающего ДеАарона Фокса.

В итоге приходится констатировать, что Дивац принял абсолютно неудачное решение. Дончич в этом сезоне набирает в среднем 28,9 очка, 9,5 подбора и 8,7 передачи. Бэгли смог выйти на площадку только в 13 матчах и показал статистику 14,2 очка и 7,5 подбора. То есть «большой» Бэгли собрал меньше подборов, чем «маленький» Дончич. Что касается Фокса, то его статистика (15,5 очка, 3,5 подбора, 6,1 подбора) тоже меркнет на фоне словенца.

Потенциал Бэгли и «помехи» для Фокса могут быть лишь отговорками, так как ранее ходили слухи о том, что Дивац не выбрал Луку из-за личной неприязни к его отцу Саше Дончичу. Позже Дивац опроверг эту информацию, но на ровном месте подобные новости не возникают. В целом выбор Бэгли вместо Дончича может войти в историю, как одно из худших решений за всё время существования лиги. The Athletic в той же статье упоминает, что Ранадиве выражал недовольство текущей ситуацией Дивацу и главному тренеру Люку Уолтону. Кадровые перестановки пока не намечаются, но терпение у владельца «Кингз» заканчивается. Его команда пролетает мимо плей-офф, хотя перед стартом сезона «Сакраменто» со своим молодым костяком считался сильным претендентом на топ-8.

Наступает эра Дончича. В НБА небывалое количество новых игроков на Матче звёзд Династии «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» постепенно угасают, старые звёзды становятся неактуальными.

Послезавтра Лука сыграет в Матче восходящих звёзд НБА, где не представлен ни один игрок «Сакраменто». Двумя днями позже Дончич выйдет в стартовом составе команды Леброна Джеймса на главный Матч звёзд. У словенца уже есть планы на Звёздный уик-энд в Чикаго. По ходу этого сезона Лука подписал контракт с Jordan Brand. Дончич ещё не встречался с Майклом Джорданом, но планирует сделать это на выходных.



«Это однозначно будет что-то удивительное», — приводит слова Дончича Dallas Morning News.



Также Лука уже обдумал зрелищные комбинации с Леброном Джеймсом, своим кумиром детства.



«Надеюсь разыгрывать аллей-упы с Леброном. Я не собираюсь просто забивать данки, это точно», — цитирует Дончича Mavs.com.



Можно не сомневаться, что Дончич хорошо проведёт время в Чикаго. А Владе Дивацу ещё очень долго будут указывать на его ошибку с отказом выбрать Луку на драфте.