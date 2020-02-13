Дончич триумфально возвращается в строй. Побит очередной крутой рекорд Леброна

«Даллас Маверикс» дома разобрался с «Сакраменто Кингз» (130:111). Лидер «Маверикс» Лука Дончич вернулся в строй после 7 пропущенных из-за травмы голеностопа матчей и записал на свой счёт 33 очка, 12 подборов и 8 передач. В активе его напарника Кристапса Порзингиса 27 очков и 13 подборов. В составе «Кингз» 22 очка и 9 передач набрал Бадди Хилд.
Возвращение Дончича получилось по-настоящему триумфальным. Лука провёл 17-й матч в карьере с 30+ набранными очками и 10 подборами, что позволило ему обойти Леброна Джеймса и подняться на первое место в истории НБА по количеству подобных выступлений в возрасте до 21 года. Хотя в одном из аспектов Леброн останется впереди Луки. Дончич выдал 28-й матч с 30+ очками и теперь делит второе место в истории с Кевином Дюрантом (среди игроков в возрасте до 21 года). Джеймс (57 матчей с 30+ очков) даже теоретически недосягаем для словенца, которому исполнится 21 год 28 февраля.
Создалось впечатление, что Дончич как следует отдохнул во время вынужденной паузы. Лука пропустил больше ожидаемого (изначально прогнозировали 6 матчей вне игры), залечив свои болячки. За время отсутствия словенца команда выдала не самый плохой результат 4-3. Порзингис на этом отрезке действовал продуктивнее, чем обычно, и обещал найти способ оставаться полезным и после восстановления Луки. Например, при поддержке выздоровевшего партнёра он оформил мощный данк против «Кингз».
Но всё же главным действующим лицом на площадке был Дончич. Лука заставил вспомнить о своей волшебной игре, которой в последнее время откровенно не хватало в лиге. Дончич отдал шикарный ассист не глядя Макси Клеберу.
Также на его счету невероятное попадание с фолом в цирковом стиле. НБА решила показать этот момент во всех возможных ракурсах.
Примечательно, что Дончич феерил в матче против «Сакраменто», который имел возможность выбрать его на драфте в 2018 году. Однако «Кингз» под вторым пиком решили взять Марвина Бэгли, а Лука ушёл под третьим номером в «Атланту», которая затем обменяла его в «Даллас» на Трэя Янга. В случае «Хоукс» о сожалении речь вряд ли идёт, в отличие от «Кингз». Обмен был взаимовыгодным. Янг приносит огромную пользу «Атланте», Дончич доминирует в «Маверикс», в то время как Бэгли в «Сакраменто» больше лечится, чем играет. На паркет против «Далласа» в минувшей игре он не вышел. Марвин вообще рискует пропустить остаток сезона из-а травмы ноги.
The Athletic перед игрой опубликовал статью о проблемах организации «Кингз», в том числе упомянув отказ выбирать Дончича на драфте «из-за опасений по поводу потенциального развития игрока».
Владелец «Сакраменто» Вивек Ранадиве лично встречался с Лукой перед драфтом и остался под впечатлением от словенца. Ранадиве предлагал выбрать именно Дончича под вторым пиком драфта, но генеральному менеджеру «Кингз» Владе Дивацу и его помощникам Брэндону Уильямсу и Предрагу Стояковичу казалось, что у Бэгли потенциал выше, чем у Дончича. Фронт-офис также посчитал, что Дончич может помешать развитию разыгрывающего ДеАарона Фокса.
В итоге приходится констатировать, что Дивац принял абсолютно неудачное решение. Дончич в этом сезоне набирает в среднем 28,9 очка, 9,5 подбора и 8,7 передачи. Бэгли смог выйти на площадку только в 13 матчах и показал статистику 14,2 очка и 7,5 подбора. То есть «большой» Бэгли собрал меньше подборов, чем «маленький» Дончич. Что касается Фокса, то его статистика (15,5 очка, 3,5 подбора, 6,1 подбора) тоже меркнет на фоне словенца.
Потенциал Бэгли и «помехи» для Фокса могут быть лишь отговорками, так как ранее ходили слухи о том, что Дивац не выбрал Луку из-за личной неприязни к его отцу Саше Дончичу. Позже Дивац опроверг эту информацию, но на ровном месте подобные новости не возникают. В целом выбор Бэгли вместо Дончича может войти в историю, как одно из худших решений за всё время существования лиги. The Athletic в той же статье упоминает, что Ранадиве выражал недовольство текущей ситуацией Дивацу и главному тренеру Люку Уолтону. Кадровые перестановки пока не намечаются, но терпение у владельца «Кингз» заканчивается. Его команда пролетает мимо плей-офф, хотя перед стартом сезона «Сакраменто» со своим молодым костяком считался сильным претендентом на топ-8.
Послезавтра Лука сыграет в Матче восходящих звёзд НБА, где не представлен ни один игрок «Сакраменто». Двумя днями позже Дончич выйдет в стартовом составе команды Леброна Джеймса на главный Матч звёзд. У словенца уже есть планы на Звёздный уик-энд в Чикаго. По ходу этого сезона Лука подписал контракт с Jordan Brand. Дончич ещё не встречался с Майклом Джорданом, но планирует сделать это на выходных.
«Это однозначно будет что-то удивительное», — приводит слова Дончича Dallas Morning News.
Также Лука уже обдумал зрелищные комбинации с Леброном Джеймсом, своим кумиром детства.
«Надеюсь разыгрывать аллей-упы с Леброном. Я не собираюсь просто забивать данки, это точно», — цитирует Дончича Mavs.com.
Можно не сомневаться, что Дончич хорошо проведёт время в Чикаго. А Владе Дивацу ещё очень долго будут указывать на его ошибку с отказом выбрать Луку на драфте.
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