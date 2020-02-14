Вика могла блистать не только на пляже, но выбрала золотую клетку УГМК

Перед мужским Кубком мира российская баскетбольная общественность сокрушалась на тему попадания в итоговую заявку сразу двух парней, выступающих в Суперлиге. Андрей Сопин и Григорий Мотовилов не играют в лучшей лиге страны, так чего они делают в национальной команде? Парни своим старанием, вроде бы, доказали неуместность подобных высказываний. Но никто почему-то не вспомнил другой пример.

УГМК подписал олимпийскую чемпионку американку Стюарт

Виктория Завьялова не ездила на взрослый чемпионат мира. Как, собственно, и вся женская сборная России. Но баскетболистка УГМК в команду регулярно вызывается. Обманываться не стоит. Пусть в послужном списке 21-летней защитницы и значатся титулы Евролиги и чемпионатов России, но в старшей команде она получает незначительную роль, набирая очко-полтора в среднем за игру.

Завьялова больше играет в Суперлиге за «УГМК-Юниор». Там она лидер на площадке, творец, снайпер, созидатель и всё остальное. Да, много игрового времени, но и соперники отнюдь не топового уровня.

Виктория всего раз уходила в аренду: по ходу сезона-2017/2018 она играла в «Казаночке». Команда из столицы Татарстана тогда была в Премьер-лиге, и это была отличная практика. Казалось, что это звонок для УГМК отпустить уже свою засидевшуюся воспитанницу. Но она предпочла вернуться в суперклуб. Хотя её подруга по команде Елизавета Комарова (чемпионка мира в баскетболе 3х3 до 23 лет) в аналогичной ситуации решилась на подписание контракта с МБА и получает там внушительное игровое время.

Завьялова привыкла побеждать. В составе сборной России она побеждала на чемпионате Европы U16, завоевала серебро на молодёжном чемпионате мира в России в 2015-м, а на следующий год именно её точные штрафные на последних секундах финала против США помогли сборной России завоевать золото.

Баскетболистка как-то рассказывала, что старается быть похожей на испанца Серхио Родригеса. Все, кто видел игру Завьяловой, подтвердят, что сходства между уроженкой Снежинска и Чачо действительно заметны.

Кстати, о родном городе Виктории. Это в 100 километрах от Верхней Пышмы, где сейчас живёт баскетболистка и где располагается тренировочная база лучшей женской баскетбольной команды Европы. Она проделала большой путь от обычной секции в маленьком городке до главной команды страны, и это не может не внушать уважения.

Как-то Вика призналась, что у неё есть желание поиграть в НБА. Всё-таки в УГМК она всегда была рядом со звёздами этой лиги, а потому знала, что её ждёт. Видимо, именно поэтому она не стала форсировать ситуацию, а пока ждёт момента и старается пробиться к большему игровому времени дома.

В женской команде играет семейная пара. Да, в России такое возможно Лучший клуб Европы идёт на всё, чтобы продолжать побеждать.

Её «инстаграм» наполнен баскетболом. А остальное отдано под лето и друзей. Виктория любит поплавать в море и погреться под солнцем после сезона, но не забывает про тренировки. Даже в отпуск она ездит с подругами по команде, доказывая, что баскетбол — командная игра. А когда ты играешь в УГМК, иногда твой отпуск продолжается даже во время сборов в Испании.