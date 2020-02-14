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В Америке девушки-черлидерши устроили на баскетбольном матче массовую драку

В США выступление чирлидерш переросло в драку
Алексей Фалько
В США выступление чирлидерш переросло в драку. В ней приняли участие 30 девушек. Видео
Одна из команд представляла католическую школу. Обе группы поддержки были немедленно распущены.
Баскетбол 0

Старшая школа Восточного Сент-Луиса на этой неделе отказалась от группы чирлидерш после того, как команда поддержки устроила драку со своими коллегами-соперницами из католической школы Тринити.

Инцидент случился на баскетбольном турнире в старшей школе Альтона. Команды ушли на перерыв, но телеканал City of Champions, который снимает многие спортивные события в Сент-Луисе, успел записать драку. По состоянию на текущий момент видео собрало более 700 тыс. просмотров в YouTube.

Между чирлидершами в паузах матчей проходят своего рода «баттлы». Группы поддержки стоят друг напротив друга и попеременно выполняют танцевальные упражнения, которые в том числе включают элементы насмешек над соперницами.

На записи видно, как группа поддержки Тринити переходит на половину площадки Сент-Луиса. Девушки в оранжевой одежде показали оппоненткам, «кто здесь главный». Этого им оказалось мало и они пошли на второй заход. После очередного проявления дерзости со стороны «оранжевых» не выдержали нервы у одной из «чёрных». Девушка начала толкаться с соперницами. Затем в драку вмешались все остальные. На площадку выбежали несколько болельщиков, подключившись к «веселью». Сотрудникам службы безопасности арены удалось достаточно быстро уладить инцидент, но все равно факт масштабности драки был засвидетельствован. Это привело к соответственной реакции со стороны руководства учебных заведений.

«Мы ожидаем, что наши чирлидерши будут вести себя таким образом, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, официальных лиц, тренеров и зрителей на спортивных мероприятиях. Мы сожалеем, что наша команда поддержки не вела себя в соответствии с этими ожиданиями», — заявил суперинтендант Восточного Сент-Луиса Артур Калвер.

Калвер сказал, что школа решила отказаться от услуг чирлидерш до конца учебного года.

Оператор Ларри Данкан Аллен — один из немногих, кто встал на защиту чирлидерш Восточного Сент-Луиса.

«В Восточном Сент-Луисе просто хотят осудить детей за любую небольшую ошибку, которую они совершают. При этом забывают о добре, которое они сделали. Эти девочки хорошо вели себя на уроках круглый год. После первой возникшей проблемы они были отстранены до конца сезона», — сказал Аллен.

В Тринити решили поступить аналогичным образом и отказались от чирлидерш до завершения учебного года, о чем сообщил президент школы Дэн Грумич.

«Этот инцидент не соответствует нашей миссии. Все ученики католической школы Тринити являются послами нашей школы и поэтому придерживаются высоких академических, социальных и поведенческих стандартов», — отметил Грумич.

Грумич также добавил, что его школа готова к диалогу с группой поддержки Восточного Сент-Луиса «в попытке загладить недавний инцидент».

Драки на баскетбольных матчах являются массовым явлением в США. Особенно часто инциденты случаются на играх школьных и студенческих команд непосредственно между баскетболистами или баскетболистками. Чирлидерши тоже склонны к подобному.

Культура чирлидерства зародилась в США. По уровню выдерживаемой физической нагрузки девушки из группы поддержки не особо уступают спортсменам. Чирлидерши следуют за командами своих учебных и поддерживают их во время матчей на различных турнирах. Логично, что между девушками тоже возникает соперничество, которое может перерасти в типичные спортивные стычки.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Don Juan Moore/Getty Images

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