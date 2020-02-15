18-летний парень с синдромом дауна стал баскетбольной звездой школы. Видео

Трогательный момент случился в баскетбольном матче школьных команд в Канаде, когда один из игроков с синдромом Дауна забросил мяч в кольцо из-за дуги с финальной сиреной. 18-летний ученик 12-го класса Рид Демело сразу же стал героем.

В школе Херритадж Вудс каждый год проводится баскетбольный турнир Kodiak Klassic, в котором принимают участие лучшие школьные баскетбольные команды со всей провинции Британская Колумбия. Херритадж Вудс лидировал с комфортным счетом за несколько минут до конца матча против школы Китсилиано. Это позволило выпустить на паркет Рида Демело, который болен синдромом Дауна.



В последнем игровом моменте товарищ по команде передал мяч Демело. Рид забил из-за дуги. Звучит финальная сирена. Демело, его товарищи по команде и выбежавшие на паркет фанаты начинают безумно праздновать момент.



Директор школы Тодд Клерксон после игры отдал должное соперникам из Китсилиано, которые позволили не защищались в концовке матча с предопределенным исходом и позволили Демело бросить без сопротивления.



«Это хороший пример школьного духа. На площадке мы соперники, но иногда есть что-то действительно более важное, чем сама игра», — сказал Клерксон.



Демело и тренер школьной команды «Порт Муди» Грег Шелленберг рассказали о волнующем моменте. Для парня это попадание действительно очень много значит.



«Я чувствовал себя потрясающе после того, как забил этот трёхочковый», — сказал Демело о попадании.



«До конца игры осталось две минуты. Толпа начинает скандировать в унисон: «Выпустите Рида! Выпустите Рида!». Демело постоянно занимается в спортзале. Я посмотрел на скамейку. Вижу, что Рид сидит прямо там, и он готов войти в игру. В зале началось безумие, когда Демело забил трехочковый. Было трудно сохранять спокойствие. Это особенный момент, когда школьник-баскетболист с синдромом Дауна забивает баззер. Я думал, что от шума провалится крыша спортзала. Это было просто невероятно», — вспоминает Шелленберг.



Реакция общественности на этот момент была исключительно положительной. Пользователи сети восхищались духом товарищества в школе, когда фанаты выбежали на паркет поддержать Демело.



Директор Клерксон написал в твиттере, что синдром Дауна не имеет ничего общего с популярностью Рида.



«Должен сказать, что трёхочковое попадание — не причина, по которой дети так сильно его поддержали. Это случилось потому что они любят его таким, какой он есть!», — отметил Клерксон.

Тренер Шелленберг согласен с этим мнением.



«Рид всегда был частью баскетбольной команды школы. Он дружит со всеми парнями в команде. Все его любят. У нас невероятное сообщество», — заявил Шелленберг.



Рид Демело играет в баскетбол с пяти лет, заявила его мать Яна Демело, учитель физкультуры. У Рида есть 15-летний брат, который занимается хоккеем. Мать ценит поддержку окружающих в отношении её сына.



«Как же сильно они поддерживают Рида. Они просто любят его и ценят, таким какой он есть. Рид — харизматичный. У него отличное чувство юмора. Он любит людей, хочет быть рядом с людьми, всегда шутит», — сказала Яна Демело.

Видео доступно на «Чемпионате».

История Рида Демело не единственная в своем роде. На этой неделе игрок старшей школы Святого Петра (штат Миннесота, США) Мэйсон Догерти тоже забил трёхочковый под сирену матча против Академии Миннехаха. Разница в игре составляла 26 очков, когда больному синдромом Дауна Догерти дали сыграть. Владеющий мячом парень отдал передачу Мэйсону. Тот сделал бросок, после чего прозвучала сирена. Мяч, прокатившись по кольцу, всё же оказался в цели.

После этого поздравлять юного баскетболиста с синдромом Дауна бросились не только партнеры по команде, но и зрители из зала и даже игроки команды соперника. Иногда во время игры есть действительно более важные вещи, чем сам баскетбол.