«Ребята мало играют в клубах». Тренер сборной России по баскетболу недоволен системой

Сборная России начинает свой отбор на Евробаскет, который состоится в следующем году. Дорога до самого турнира займёт почти полтора года, а формат квалификации останется похожим на тот, что был перед Кубком мира. С той лишь разницей, что теперь хозяева зачем-то играют в этом отборе, хотя их место в итоговом турнире уже официально гарантировано. Так, к примеру, в нашей группе прописались итальянцы, с которыми российская дружина проведёт стартовый матч. Итальянцы (как говорят в народе) будут на «расслабоне», а парням Базаревича нужна победа.

Понятно, что все национальные сборные будут в равных условиях. Никаких игроков НБА и минимум игроков Евролиги. О том, кто будет спасать Россию, «Чемпионат» уже подробно рассказал чуть ранее. Но есть ведь ещё и скрытые герои.

ФИБА заставляет Россию играть вторым составом. Нас разменяли в конфликте с Евролигой Упёртость международной федерации превращает квалификацию Евробаскета-2021 во второсортный фарс. Подумать о болельщиках? Нет, не слышали.

Летом многие поклонники баскетбола предметно познакомились с таким турниром как «Суперлига-1». Тогда из этого неизвестного для многих соревнования в Китай поехали сразу двое: защитники «Спартака-Приморье» и МБА Григорий Мотовилов и Андрей Сопин.

В сборной России снова недобор. Но проблем с Македонией быть не должно На первом этапе отбора к Евробаскету-2021 Базаревичу придётся обойтись без игроков Евролиги. В Италии будет непросто.

Сразу после мирового баскетбольного форума Мотовилов подписался к «Локомотивом», где прочно обосновался на «банке» и поначалу даже получал практику в «Суперлиге-2». Надежды парня на практику в основе краснодарского клуба разбились о неудачу команды в Еврокубке. Подопечные Пашутина играют 3-4 матча в месяц, практику нужно давать лидерам, и Григорий остался не у дел. И вне состава сборной.



Но самое удивительное в том, что в нынешнем сборе в Новогорске снова два игрока представляют «Суперлигу». Это всё тот же Сопин, решивший остаться в МБА, и Никита Балашов из клуба «Восток-65». При этом парням из низшей лиги придётся пропустить важные матчи своих команд, которые стоят ровно в дни матчей сборной — 20 и 23 февраля. Но это при условии, что они в итоговый список всё-таки попадут.

Отказал ЦСКА и вернул к жизни сборную России. Кто такой Сопин? Парень из второй по значимости российской лиги из-за травм ведущих игроков попал в сборную и становится её лидером.

Главный тренер сборной Сергей Базаревич никогда не отличался большой приветливостью по отношению к представителям СМИ, но зато говорил всегда прямо. Вот и на открытой тренировке он сходу усомнился в правильности системы отбора и посетовал на минимальное время на подготовку:



— У нас всего три командные тренировки. Мы через это уже проходили. Другое дело, что в команде ещё меньше игроков, которые были в нашей системе. Особенно теперь, когда в Евролиге три российские команды. Над итальянцами результат не довлеет, а нам нужно выигрывать. Вообще, это очень странная система отбора, — сказал тренер.

Отдельно тренера спросили про тех самых парней, которых он взял из Суперлиги на Кубок мира. И этот вопрос натолкнул наставника на философский ответ:



— Пока трудно оценить состояние Григория Мотовилова и Андрея Сопина спустя полгода после Кубка мира в Китае. Мотовилов пошёл в Краснодар, где вообще не играет. Видно, что он мотивирован, но с игровой практикой проблемы. Мы посмотрели, что ребята из этой сборной вообще мало играют в клубах, даже Виталий Фридзон и Дима Кулагин в последних матчах не так много играют. И это прискорбный факт, — не скрывает огорчения наставник.



Кажется, что Базаревич разочарован. Точнее, он точно разочарован, но вопрос только из-за чего? Вряд ли тренер забыл, как в его «Локо» несколько лет назад по 30 минут игрового времени получали Малькольм Дилейни, Деррик Браун, Энтони Рэндольф и Крунослав Симон. А единственным россиянином с 20 минутами в среднем за матч был Никита Курбанов.



Скорее, это посыл самим игрокам, которые едут в клубы, не задумываясь о своей роли. Так, к примеру, вышло с Григорием Мотовиловым, который проводит на паркете меньше 5 минут и набирает в среднем чуть больше очка.



Главная звезда и характер любой версии нашей национальной команды — капитан Виталий Фридзон. Ему 34, а он и не думает, что в сборную можно не приехать.



— В сборной ты раскрепощаешься, отвлекаешься, здесь – другая атмосфера. Клуб и сборная — разные вещи. В сборной ты играешь с особой отдачей за страну, которая дала тебе всё. В клубе ты тоже выкладываешься, но там ты получаешь деньги. Сборная дала мне всё, без неё не было бы ни имени, ни клубов, ничего. Конечно, у меня есть мотивация, если бы не было, я бы не приезжал, — сказал Фридзон в интервью «Чемпионату».



В команде авторитет капитана незыблем. Его уважают абсолютно все и это заметно не только на тренировках, но и даже по тому, как уважительно о нём отзываются юные партнёры. Он даже не думает о завершении карьеры в составе национальной команды и этот факт внушает оптимизм. Особенно перед такими матчами, когда характер гораздо важнее таланта.