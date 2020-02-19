За Италию против России сыграет 16-летний парень. В одном из матчей Маттео набрал 78 очков

20 февраля сборная России стартует в отборе на Евробаскет-2021. Команду Сергея Базаревича ждёт гостевое противостояние со сборной Италии, которая уже получила путёвку на Евробаскет-2021 как хозяин турнира и лишь формально участвует в квалификации. Стоит отметить, что обе сборные выставят чрезвычайно экспериментальные составы.

Россия встречалась с Италией (72:70) в товарищеском турнире перед Кубком мира в Китае. За итальянцев тогда играли представитель НБА Марко Белинелли («Сан-Антонио»), а также игроки Евролиги Дэниэл Хэкетт (ЦСКА), Пол Билига, Амедео Деллла Валле и Джефф Брукс. У России тоже было внушительное представительство из клубов Евролиги: Андрей Воронцевич, Никита Курбанов. Семён Антонов, Михаил Кулагин, Джоэл Боломбой (все ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Сергей Карасёв («Химки»). Все упомянутые игроки в предстоящем поединке в Неаполе не сыграют. Зрителей фактически ждёт битва вторых составов.

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Главный тренер итальянцев Мео Сакетти на первые игры квалификации против России и Эстонии вызвал следующих игроков:

Никола Акеле («Кремона»), Филиппо Балди Росси («Виртус»), Джордано Бортолани («Бьелла»), Франческо Кандуцци («Верона»), Андреа Де Николао («Венеция»), Симоне Фонтеккио («Реджана»), Андреа Меццанотте («Тренто»), Андреа Пеккиа («Канту»), Джампаоло Риччи («Виртус»), Микеле Руззье («Кремона»), Маттео Спаньоло («Реал»), Марко Списсу («Динамо Сассари»), Амедео Тесситори («Тревизо»), Стефано Тонут («Венеция»), Леонардо Тоте («Пезаро»), Микеле Витали («Динамо Сассари»).

Только Тесситори и Витали играли против России в летнем товарищеском матче. Есть несколько игроков Еврокубка из «Виртуса», «Тренто» и «Венеции», но в целом состав итальянцев далёк от оптимального. В заявке присутствуют представители клубов второго дивизиона чемпионата Италии (Бортолани и Кандуцци), аналогом которых у сборной России выступают Андрей Сопин и Никита Балашов из Суперлиги.

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Особняком стоит 16-летний разыгрывающий «Реала» Маттео Спаньоло. Парень дебютирует в старшей сборной в очень раннем возрасте. Спаньоло — чрезвычайно перспективный игрок, но вряд ли он прямо сейчас готов оказать значимое влияние на площадке в игре против взрослых баскетболистов. Италия вызвала его на квалификацию Евробаскета по нескольким причинам. Во-первых, для банального заигрывания в форме национальной команды. Маттео всего 16 лет. Вдруг Испания или любая сборная страна залезет парню в голову и уговорит представлять их страну? Если же выпустить Спаньоло в составе взрослой сборной Италии, за другие национальные команды он уже не сможет играть. Во-вторых, Италия просто может себе позволить экспериментировать и наигрывать молодёжь. Команда автоматически попадает на Евробаскет. Почему бы не бросить в бой 16-летнего вундеркинда? Это ценнейший опыт для юного исполнителя.

Маттео Спаньоло родился 1 октября 2003 года. Баскетбольный путь он начал на родине, в команде «Сана Месанье» из пятого дивизиона чемпионата Италии. Капитаном этого клуба был его 41-летний отец Фабио, который завершил карьеру в 2016 года. Тогда же 12-летний Маттео переехал в Рим. Он стал игроком клуба «Стелла Адзурра» из третьего дивизиона Италии. Эта команда известна умением готовить молодёжь. В своё время здесь выступал первый номер драфта НБА 2006 года Андреа Барньяни.

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Спаньоло дебютировал в старшей команде «Стеллы» в возрасте 14 лет 9 месяцев и 4 дней в концовке сезона-2017/2018. Он стал самым молодым итальянским игроком в истории, сыгравшим во взрослой лиге. Хотя Спаньоло в полной мере заявил о себе ещё в апреле 2016 года, когда набрал 78 очков в матче молодёжного турнира Ceglie Apulian в категории U13. Через полтора месяца он записал себе в актив 77 очка из 81 командных баллов в финале регионального турнира. Нужно делать скидку на очень низкий уровень этих соревнований, но потенциал Маттео был представлен во всей красе. Зимой 2018 года уже на более серьёзном уровне Спаньоло стал MVP Кубка Новипиу (U15). В финальном матче он набрал 23 очка.

Скауты «Реала» активно мониторят европейский рынок на предмет наличия молодых талантов. «Сливочные» оказались под впечатлением от Маттео и предложили ему перебраться в Мадрид. Спаньоло без раздумий согласился. Договорённость была заключена ещё по ходу сезона-2017/2018, а переезд состоялся летом.



«Я уже был в Мадриде, когда в составе «Стеллы» играл против молодёжной команды «Реала». Мне очень понравился город, но тогда я не видел спортивную инфраструктуру клуба. Она замечательная. Я буду жить вместе с юными баскетболистами и игроками мадридского «Реала». Трудно представить что-то более невероятное. Я зачислен в международную двуязычную школу с изучением английского и испанского. Надеюсь, что скоро смогу свободно общаться на этих языках», — говорил Спаньоло в интервью Gazzetta.it после перехода в «Реал» в межсезонье-2018.



Тренер «Стеллы» Джермано Д'Арканджели с пониманием отнёсся к решению Спаньоло уехать за границу в раннем возрасте.



«В Италии рынок труда для молодых игроков задыхается. Испания — отличная альтернатива. Они создали эффективную систему. Это лучшее место в мире для талантливых игроков», — отметил Д'Арканджели.

Маттео пока выступает за молодёжную команду «Реала», в которой начинал пробиваться к славе Лука Дончич. Спаньоло и Дончича часто сравнивают, хотя потенциал итальянца всё-таки менее впечатляющий. Тот же Дончич уже в 16 лет играл за основной состав «Реала» в Евролиге. Главный тренер «Реала» Пабло Ласо уже подключал Маттео к тренировкам с главной командой, но пока выпускал на площадку лишь в предсезонных товарищеских играх. Например, Спаньоло сыграл против «Зенита» (80:77) на турнире «Коста дель Соль» в Малаге. Он набрал 5 очков за 12 минут, в том числе закрыл третью четверть эффектным результативным проходом.

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Не за горами момент, когда Спаньоло дебютирует за «Реал» в Евролиге и чемпионате Испании. Ласо уже начинает подпускать к основе 17-летнего Усмана Гарубу и 18-летнего Марио Накича. Маттео — следующий на очереди. Вполне вероятно, итальянец дебютирует в официальном матче в форме «Реала» ещё в 16-летнем возрасте. Спаньоло исполнится 17 лет только в октябре. Пока же Маттео может получить первый опыт игры на серьёзном уровне в составе национальной команды Италии. Ожидать от парня больших свершений в игре против России преждевременно, но полностью упускать из вида не стоит.