«Зенит» опять проиграл дома. 2 очка. Снова менять тренерский штаб?

«Зенит» дома проиграл берлинской «Альбе» (81:83) в первом матче под руководством нового главного тренера Хави Паскуаля. Самым результативным игроком встречи стал исландский атакующий защитник «Альбы» Мартин Херманнсон, набравший 24 очка. В активе тяжелого форварда «Зенита» Уилла Томаса 19 очков.

Назначение Паскуаля сиюминутного результата не дало. Наивно было ожидать какое-то чудо-перевоплощение команды за несколько дней работы под руководством испанского специалиста. Пусть даже он является одним из самых молодых тренеров-чемпионов Евролиги, выиграв титул во главе «Барелоны» в 37 лет. У «Зенита» остались многие из проблем, которые были характерны при его предшественнике Жоане Плазе. «Зенит» долго выигрывал по ходу противостояния с «Альбой». Команда ни разу не уступала в счёте за первые три четверти.

Стартовый игровой отрезок был выигран более чем уверенно — 25:15. Максимальное преимущество составляло «+13» в третьей десятиминутке. Однако по ходу заключительной четверти «Зенит» уже в ставшим характерном для себя стиле очень быстро разбазарил всё добытое преимущество. «Альба» почувствовала слабину соперника. На старте последнего игрового отрезка немецкий клуб вырвался вперёд 69:68 и больше не позволял «сине-бело-голубым» выходить в лидеры. В концовке разница составляла одно владение, но хозяева ни разу не настигали соперника.

«Зенит» ещё больше утвердил себя в статусе худшей домашней команды Евролиги — результат 3-10. Прямо проклятие какое-то! Неумение играть дома даже против посредственных соперников («Альба» вполне вписывается в эту категорию) — главный недостаток «Зенита» Плазы, из-за которого испанец, по сути, лишился работы. В Единой лиге ВТБ «Зенит» тоже абсолютно худший по игре на своей площадке — баланс 1-7. В европейском баскетболе (да и для НБА и любой другой лиги тоже) это достаточно уникальное явление, когда команда на порядок увереннее выступает на выезде.

Будь «Зенит» хотя бы середняком по игре дома, то Плаза до сих пор возглавлял бы клуб из Санкт-Петербурга, а отзывы о его работе были бы достаточно лестными, с учётом громких побед над ЦСКА в Единой лиге, а также «Олимпиакосом», «Жальгирисом», «Фенербахче» и «Химками» в Евролиге.

Однако сослагательные применения в данном случае неприменимы. Плаза ушёл, а проблема осталась. Паскуаль за несколько дней её решить не может. Хотя в столь неуверенной игре дома можно обвинить не только главного тренера. У баскетболистов «Зенита» уже сложился своего рода комплекс при выходе на «Сибур Арену». Откровенно говоря, талантом состав «Зенита» не блещет. Лишь центровой Густаво Айон может похвастаться успешным опытом игры в Евролиге. Звёздные годы мексиканца уже позади, но определённый класс он сохранил. От остальных игроков нельзя ждать стабильности.

Колтон Айверсон и Тим Абромайтис переехали в Санкт-Петербург из клуба Лиги чемпионов ФИБА «Тенерифе». Кажется, что этот турнир поболее соответствует их уровню, чем Евролига. Остин Холлинз, Алекс Ренфро и Эндрю Альбиси, при всём уважении, для решения серьезных задач в Евролиге не подходят. 33-летний Уилл Томас миновал пик спортивной карьеры, а российские баскетболисты Андрей Зубков, Антон Понкрашов, Евгений Воронов, Владислав Трушкин и Дмитрий Хвостов годятся разве что как ролевики без легионерского паспорта.

Поражение от «Альбы» в глобальном плане ничего не значит. О неспособность нынешнего «Зенита» выйти в плей-офф Евролиги стало понятно уже давно. Основная задача Паскуаля — хотя бы немного наладить дела с выступлением на домашней площадке, а также исправить турнирную ситуацию в Единой лиге ВТБ, где «Зенит» с результатом 7-10 делит 6-9 места в турнирной таблице с «Пармой», «Зелена Гурой» и «Калевом». Серьёзный спрос с работы испанца будет уже в следующем году, если он откровенно не завалит концовку регулярного чемпионата в Единой лиге и продолжит работать в Санкт-Петербурге в сезоне-2020/2021.