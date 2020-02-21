Россия вчистую проиграла никому не известным итальянцам. У нас совсем нет резерва?

Сборная России с поражения стартовала в квалификации Евробаскета-2021. Команда Сергея Базаревича в Неаполе уступила хозяевам будущего турнира сборной Италии (64:83). Мягко говоря, результат разочаровывает. Да, из-за накладки по календарю ФИБА и Евролиги сборная России не могла рассчитывать на игроков «Химок», «Зенита» и ЦСКА. Но у итальянцев ситуация похожая — игроки «Милана» им не были помощниками, как и представители других клубов Евролиги Луджи Датоме («Фенербахче») или Ачилле Полонара («Баскония»).

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Более того, Россия в целом выступала более проверенным составом во главе с Виталием Фридзоном и Дмитрием Кулагиным. Остальных игроков новичками тоже нельзя назвать. Даже номинально наименее именитые представители сборной из Суперлиги Андрей Сопин и Григорий Мотовилов играли на Кубке мира в Китае.

В свою очередь, у Италии было сразу 6 дебютантов: Марко Списсу, Маттео Спаньоло, Джордано Бортолани, Микеле Руззье, Никола Акеле и Маттео Тамбоне. Три самых возрастных игрока Филипо Балди Росси, Джампаоло Риччи и Микеле Витали 1991 года рождения. Не сыгравшего даже 10 официальных матчей в национальной команде Витали в экстренном порядке сделали капитаном, поскольку более статусных исполнителей в обойме главного тренера Мео Сакетти просто не было. Кроме того, стоит учитывать, что Италия не слишком мотивирована, поскольку получает прямую путёвку на Евробаскет-2021 в качестве принимающей страны и лишь формально участвует в отборе. Квалификация для «скуадра адзурра» — хороший способ обкатки молодёжи.

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Казалось, что такого соперника вполне можно обыгрывать. В начале матча Россия ушла в отрыв 11:4. Однако это был лишь краткосрочный всплеск команды Базаревича. Итальянцы постепенно начали перехватывать инициативу и выиграли первую четверть — 26:24. В этот момент всё равно мало верилось, что Россия за одну десятиминутку наберёт более трети очков от общего количества за матч, а «-2» за четверть — лучшее, что ждало гостей. Россия провалила старт второй четверти. На перерыв ушли при лидерстве Италии — 41:33. Это уже был тревожный сигнал, хотя времени отыграться оставалось предостаточно.

Однако после перерыва подопечные Базаревича в себя не пришли. По итогам третьей четверти преимущество итальянцев составило «+11» — 62:51. В заключительном игровом отрезке российские баскетболисты совсем посыпались. Итог — крупная победа итальянцев — 83:64.



Дмитрий Кулагин стал самым результативным с 17 очками и 8 передачами, но совершил 7 потерь. Павел Антипов (14 очков, 6 подборов), Григорий Мотивилов (10 очков) и Владимир Ивлев (10 очков) — остальные игроки не могут похвастать двузначной результативностью. С нулями в графе набранных очков встречу завершили Евгений Бабурин, Иван Стребков и Станислав Ильницкий, хотя каждый из них провёл на площадке более 15 минут.

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У Виталия Фридзона в этот день бросок не пошёл (6 очков, 1/6 с игры, второй худший в команде рейтинг плюс-минус «-19»). В составе Италии ожидаемо выделились самые опытные игроки Джампаоло Риччи (19 очков, 7 подборов) и новоявленный капитан Витали (15 очков). Риччи — простой ролевик в представляющем Еврокубок «Виртусе», где тон задаёт экс-разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич. Тем не менее на уровне квалификации Евробаскета он очень даже солидный исполнитель.

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«Когда не забиваешь сам, нужно лучше играть в защите» — ключевая фраза из послематчевой пресс-конференции Сергея Базаревича. Защита у сборной России в Неаполе тоже не работала. Далеко не самые талантливые игроки соперников, которые впервые в жизни собрались вместе, преодолели отметку в 80 очков. Из статистических показателей следует отметить вчистую проигранный подбор — 26 (4 в нападении) у России против 41 (9 в нападении) у Италии. На периметре хозяева также чувствовали себя вольготно — 13/26 трёхочковых. У России дальние броски шли не очень — 9/30.

В целом поражение в Неаполе не является катастрофой в турнирном плане, но репутационный удар случился болезненный. Всё-таки крайне неприятно получать «-19» от соперника, в состав которого входит необстрелянная молодёжь и игроки клубов среднего уровня чемпионата Италии (парочка даже представляют второй дивизион).



Следующий матч сборная России проведёт 23 февраля в Перми против Северной Македонии. Вот если и здесь случится осечка, то тогда действительно появится повод паниковать. Из группы квалификации в основную стадию Евробаскета выходят 3 из 4 команд. Северная Македония — главный аутсайдер. В первой игре эта команда дома уступила Эстонии (72:81). Опять же, третье или даже второе место в группе B — неприятный имиджевый удар для России, но если не обыгрывать македонцев на своей площадке, то замаячит перспектива стать четвёртыми и вообще пролететь мимо Евробаскета. Делать какие-то далеко идущие выводы по перспективам сборной России пока рано. Встреча с македонцами прояснит многое в этом плане. Но уже сейчас можно сказать: что-то неладно в нашем баскетбольном королевстве.