19-летний баскетболист установил рекорд века. Зайон продолжает покорять НБА

«Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:128. У «пеликанов» отличился новичок Зайон Уильямсон, набравший 25 очков, 4 подбора и 3 передачи. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. У «Портленда» самым результативным стал защитник Си Джей Макколлум — 27 очков. Лидер «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не играл из-за травмы паха, однако это не отменяет заслуг «Пеликанс», которые рвутся в плей-офф после восстановления первого номера драфта-2019 Уильямсона.

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«Портленд» (25-32) — один из главных конкурентов «Нью-Орлеана» (24-32) за место в плей-офф. «Пеликанс» в последнее время дважды обыгрывали этого соперника. 12 февраля незадолго до перерыва на Матч звёзд «Нью-Орлеан» дома без проблем разобрался с «Блэйзерс» — 138:117. Тогда Зайон Уильямсон набрал 31 очко (на тот момент рекорд результативности в карьере, который был превзойден в следующей игре против «Оклахома-Сити Тандер»), 9 подборов и 5 передач. Присутствие на паркете Лилларда «Портленд» не спасло. В сегодняшней игре Зайон был чуть скромнее. Джру Холидэй (20 очков, 9 передач), Брэндон Ингрэм (16 очков, 6 передач) и Лонзо Болл (15 очков, 7 передач) тоже внесли весомый вклад в победу над «Блэйзерс», однако именно первый номер драфта-2019 стал настоящей движущей силой «Нью-Орлеана» в попытке ворваться в зону плей-офф.



Не стоит забывать, что большую часть сезона «Пеликанс» соседствовали с «Голден Стэйт Уорриорз» на дне турнирной таблицы Западной конференции. При этом «Уорриорз» не особо скрывали намерение «слить» этот сезон из-за серьезных травм звёзд Клэя Томпсона и Стефена Карри, в то время как «Нью-Орлеан» всегда номинально воспринимался конкурентоспособным. Просто с достижением результата у команды Элвина Джентри не клеилось от слова совсем, пока на паркет не вышел Уильямсон. Сейчас «Пеликанс» на 4 победы отстают от 8-го проходного места в зону плей-офф, на котором располагается «Мемфис Гриззлиз». Есть один повод для оптимизма в отношении перспектив «Нью-Орлеана». НБА использует специальную метрику для расчета сложности календаря, основанную на местах соперников в таблице. У «Мемфиса» самое сложное расписание в лиге, в то время как у «Пеликанс» — самоё простое. Команда Джентри считанные разы будет встречаться с контендерами, в то время как у «Гриззлис» такие игры будут постоянно.



Уильямсон — самый молодой игрок в истории НБА, набравший 20+ очков в 7 играх подряд (19 лет 7 месяцев и 16 дней). Он превзошел бывшего рекордсмена Кармело Энтони, который начинал карьеру в «Денвере», а сейчас выступает за «Пеликанс».

Статистика Зайона в нынешнем сезоне впечатляет: 22,1 очка, 57,6% точность с игры, 36,4% точность из-за дуги. 7,5 подборов и 2,2 передачи. Выборка из 11 сыгранных матчей не такая уж маленькая, чтобы говорить о какой-то случайности. Доминирование Уильямсона — закономерность. Зайон не собирается останавливаться, так что он его средние показатели значительных изменений не претерпят. Разве что в строну роста, а не проседания. Джентри очень часто даёт Уильямсону играть более 30 минут на площадке, хотя изначально очень аккуратно задействовал новичка.



Количество игр с результативностью 25+ очков в исполнении 19-летних игроков в истории франшизы «Нью-Орлеан»: Джей Ар Смит — 4, Зайон Уильямсон — 3, Энтони Дэвис — 2. Зайон продолжит обходить символа «Пеликанс» последних лет Дэвиса и в других категориях. Рекорд Смита по числу игру с 25+ очков он тоже превзойдет до конца сезона. Уильямсону исполнится 20 лет только в июле.



Доминирование Зайона Уильямсона уникально по меркам НБА. В последний раз нечто подобное было только в прошлом столетии, в эпоху которой уже можно смело прикреплять ярлык «ретро».

Больше всего матчей с результативностью 20+ очков в первых 11 играх карьеры за всю историю НБА.





Сезон 1968/1969 — Элвин Хэйс — 10



Сезон 1948/1949 — Джордж Микан — 10



Сезон 2019/2020 —



Сезон 1982/1983 — Терри Каммингс — 9



Сезон 1971/1972 — Сидни Уикс — 9



Сезон 1961/1962 — Уолт Беллами — 9. Сезон 1959/1960 — Уилт Чемберлен — 11Сезон 1968/1969 — Элвин Хэйс — 10Сезон 1948/1949 — Джордж Микан — 10Сезон 2019/2020 — Зайон Уильямсон — 9Сезон 1982/1983 — Терри Каммингс — 9Сезон 1971/1972 — Сидни Уикс — 9Сезон 1961/1962 — Уолт Беллами — 9.

В 21-м веке никто подобным не мог похвастаться. Только травмы могут остановить Уильямсона. Не факт, что они будут давать о себе знать в будущем. Возможно, операция на колене, из-за которой Зайон пропустил больше половины этого регулярного чемпионата, так и останется его самой серьезной проблемой со здоровьем. По крайней мере во время выступления за «Дьюк» в NCAA Зайон хоть и время от времени попадал в лазарет, но долго там не засиживался. Опасения по поводу того, что Уильямсон станет «вторым Грегом Оденом», уже кажутся неоправданными. Вероятно, Уильямсон не станет лучшим новичком этого сезона из-за большого количества пропущенных матчей. Это звание достанется разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту,



который ровно проводит весь сезон. Однако именно Уильямсон на старте своей карьеры доказывает, что не зря многие характеризовали его как «игрока поколения».