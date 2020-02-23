России нужна только победа. Перед матчем с Македонией сборная усилилась. LIVE!

Трушкин и Боломбой прибыли в расположение национальной дружины. Все оперативные новости, фото, видео — в нашей онлайн-трансляции.

* Турнирная таблица квалификации к Евробаскету-2021

* Календарь матчей квалификации к Евробаскету-2021

10:00. «Сегодня у меня большой день путешествий. Прилетел с ЦСКА ранним утром, домой зашёл около 6 утра, немного поспал, проснулся около полудня, пообедал и отправился в аэропорт. Видел отрывки игры с итальянцами, которые провели против нас очень хороший матч. Сложно противостоять сопернику, чьи броски залетают с настолько высоким процентом. Но уверен, команда проделала хорошую работу и завтра будет готова лучше. После такого поражения мотивация сборной России повысится. Мне предстоит вспомнить комбинации, которые мы играли на предыдущих сборах, изучить новые. И как следует выспаться, чтобы завтра помочь команде», — цитирует Боломбоя пресс-служба РФБ.

09:45. После неудачи на старте сборная получила усиление в лице форварда «Зенита» Владислава Трушкина и центрового ЦСКА Джоэла Боломбоя. Теперь состав национальной дружины на матч против Северной Македонии выглядит так:

Защитники: Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород», Нижний Новгород), Максим Григорьев («ПАРМА», Пермский край).



Форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин («Зенит», Санкт-Петербург);



Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА, Москва), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

09:30. Тренерский штаб сборной недосчитался фактически стартовой пятёрки перед матчем в Неаполе. Виной тому — разногласия, которые никак не могут урегулировать ФИБА и Евролига. Уникальность ситуации состоит в том, что в один день прошли игры 25-го тура главного клубного турнира Европы и матчи квалификации Евробаскета-2021. Подробно об этой ситуации — в нашем материале.

ФИБА заставляет Россию играть вторым составом. Нас разменяли в конфликте с Евролигой Упёртость международной федерации превращает квалификацию Евробаскета-2021 во второсортный фарс. Подумать о болельщиках? Нет, не слышали.

09:15. Дмитрий Кулагин стал самым результативным с 17 очками и 8 передачами, но совершил 7 потерь в матче против итальянцев. У Павла Антипова было 14 очков и 6 подборов, у Григория Мотивилова 10 очков, у Владимира Ивлева — 10 очков, а остальные игроки не могут похвастать двузначной результативностью. С нулями в графе набранных очков встречу завершили Евгений Бабурин, Иван Стребков и Станислав Ильницкий, хотя каждый из них провёл на площадке более 15 минут. Подробный разбор матча в материале обозревателя «Чемпионата» Алексея Фалько.

Россия вчистую проиграла никому не известным итальянцам. У нас совсем нет резерва? Сборная России, пусть и вторым составом, не должна так уступать никому не известным итальянским пацанам. Что-то нужно менять.

09:00. Стартовала дружина Сергея Базаревича в квалификации Евробаскета-2021 с выездного поражения. В Неаполе сборная Италии в заключительной четверти сумела дожать российскую команду. На протяжении 30 минут наши парни сражались на равных, но в концовке отпустили соперника на весьма досадные -19 очков.

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08:45. Здравствуйте, уважаемые любители баскетбола. Сегодня в рамках второго тура квалификации к Евробаскету-2021 сборная России сыграет с командой Северной Македонии. Матч пройдёт в Перми, а начнётся в 18:00 по московскому времени.