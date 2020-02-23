России нужна только победа. Перед матчем с Македонией сборная усилилась. LIVE!

* Турнирная таблица квалификации к Евробаскету-2021
* Календарь матчей квалификации к Евробаскету-2021
10:00. «Сегодня у меня большой день путешествий. Прилетел с ЦСКА ранним утром, домой зашёл около 6 утра, немного поспал, проснулся около полудня, пообедал и отправился в аэропорт. Видел отрывки игры с итальянцами, которые провели против нас очень хороший матч. Сложно противостоять сопернику, чьи броски залетают с настолько высоким процентом. Но уверен, команда проделала хорошую работу и завтра будет готова лучше. После такого поражения мотивация сборной России повысится. Мне предстоит вспомнить комбинации, которые мы играли на предыдущих сборах, изучить новые. И как следует выспаться, чтобы завтра помочь команде», — цитирует Боломбоя пресс-служба РФБ.
09:45. После неудачи на старте сборная получила усиление в лице форварда «Зенита» Владислава Трушкина и центрового ЦСКА Джоэла Боломбоя. Теперь состав национальной дружины на матч против Северной Македонии выглядит так:
Форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин («Зенит», Санкт-Петербург);
Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА, Москва), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
09:30. Тренерский штаб сборной недосчитался фактически стартовой пятёрки перед матчем в Неаполе. Виной тому — разногласия, которые никак не могут урегулировать ФИБА и Евролига. Уникальность ситуации состоит в том, что в один день прошли игры 25-го тура главного клубного турнира Европы и матчи квалификации Евробаскета-2021. Подробно об этой ситуации — в нашем материале.
09:15. Дмитрий Кулагин стал самым результативным с 17 очками и 8 передачами, но совершил 7 потерь в матче против итальянцев. У Павла Антипова было 14 очков и 6 подборов, у Григория Мотивилова 10 очков, у Владимира Ивлева — 10 очков, а остальные игроки не могут похвастать двузначной результативностью. С нулями в графе набранных очков встречу завершили Евгений Бабурин, Иван Стребков и Станислав Ильницкий, хотя каждый из них провёл на площадке более 15 минут. Подробный разбор матча в материале обозревателя «Чемпионата» Алексея Фалько.
09:00. Стартовала дружина Сергея Базаревича в квалификации Евробаскета-2021 с выездного поражения. В Неаполе сборная Италии в заключительной четверти сумела дожать российскую команду. На протяжении 30 минут наши парни сражались на равных, но в концовке отпустили соперника на весьма досадные -19 очков.
08:45. Здравствуйте, уважаемые любители баскетбола. Сегодня в рамках второго тура квалификации к Евробаскету-2021 сборная России сыграет с командой Северной Македонии. Матч пройдёт в Перми, а начнётся в 18:00 по московскому времени.
- 23 февраля 2020
-
09:44
-
07:39
-
07:06
-
00:18
- 22 февраля 2020
-
23:11
-
22:10
-
21:21
-
20:27
-
19:32
-
18:53
-
17:23
-
16:53
-
15:30
-
14:54
-
13:59
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:38
-
09:19
-
09:16
-
06:23
-
00:18
- 21 февраля 2020
-
23:39
-
23:03
-
20:35
-
19:30
-
18:59
-
17:58
-
16:20
-
14:38
-
12:12
-
10:11
-
09:40
-
09:30