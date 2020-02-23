Место захоронения Коби засекречено. Фанаты несут цветы не на ту могилу

Официальная церемония прощания с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его дочерью Джианной состоится на арене «Стейплз Центр» 24 февраля. Февраль — второй месяц года. Это символ номера, под которым выступала Джианна, а 24 – игровой номер Брайанта на протяжении большей части карьеры.

В преддверии этого события происходят какие-то странные происшествия и вскрываются неоднозначные новости по поводу гибели Коби в авиакатастрофе 26 января.



Фанаты Брайанта забросали цветами и игрушками чужую могилу. Руководство калифорнийского мемориального комплекса обратилось к людям с официальным заявлением о том, что они идут не на то кладбище.

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«Сотрудники вынуждены каждый день убирать на месте могилы, потому что участок принадлежит другой семье. Здесь был похоронен человек, который умер в ноябре. Его родные недовольны тем, что нарушается его покой, и отгоняют людей от этого места», — объяснила Эшли Бэнтон, представитель компании Service Corporation International, владеющей кладбищем «Пасифик Вью» в Южной Калифорнии.



Тысячи людей посетили «Пасифик-Вью», где якобы похоронены Коби и Джианна. Руководство мемориального комплекса решило повысить меры безопасности, поскольку беспорядков избежать не удалось.



«Ежедневно сюда приходит около 500 поклонников Брайанта. Люди ходят по кладбищу, и ищут его могилу. Однако это не место захоронения Коби и Джианны. Мы не можем разглашать какие-либо дополнительные детали относительно того, где они покоятся. Можем лишь сказать общественности, что это не то место», — приводит слова Бэнтон USA Today.

Фото: Getty Images

Одна из причин, почему люди путают могилы заключается в том, что на участке высажены цветы фиолетового и золотого оттенков, которые совпадают с символикой «Лейкерс». Бэнтон называет это простым совпадением.



«Охранники указывают людям, что они приходят в неправильное место, но им никто не верит. На участке посажен небольшой куст, украшенный рождественскими игрушками. Тем не менее фанаты считают, что это специальная уловка, чтобы убедить их в том, что человек был похоронен в данном месте несколько месяцев назад», — добавила Бэнтон.



Родственники Брайанта не хотят разглашать место захоронения, чтобы избежать массового скопления людей на могиле легенды НБА. Кроме того, случаи вандализма тоже не стоит исключать. С 2001 года Брайант был женат на танцовщице мексиканского происхождения Ванессой Лейн. У Коби осталось три дочери — 17-летняя Наталья, 3-летняя Бьянка и маленькая 7-месячная Капри, которая только недавно сделала первые шаги.

Ванесса и другие члены семьи сейчас переживают очень непростые времена, поэтому желание скрыть место покоя Коби — логичное. В свидетельстве о смерти Брайанта сообщается, что он и его дочь захоронены в мемориальном комплексе «Пасифик Вью». Изначально указывался мемориальный парк «Вествуд Виллидж» в Лос-Анджелесе, но позже было опубликовано исправление. «Пасифик Вью» находится примерно в 10 минутах езды от дома Брайанца на побережье Ньюпорт. Фанаты приняли это место захоронения за настоящее. Бэнтон утверждает, что «безумие» в мемориальном парке началось, когда Daily Mail в пятницу опубликовала фотографии могилы. Вот так простая необдуманная публикация СМИ может привести к не очень приятным последствиям.



Похороны Коби и его дочери состоялись 7 февраля в закрытом режиме. На них присутствовали только семья и близкие друзья легендарного игрока. Известно об этом стало не сразу. The Los Angeles Times сообщил о тайных похоронах только через 5 дней. Сделано это было не в последнюю очередь из-за желания избежать таких вот происшествий.

Кроме того, не лучшим образом родственники Коби воспринимают различные новые детали авиакатастрофы, которые появляются в СМИ. Вчера выяснилось, что пилот Ара Зобаян, погибший вместе с Брайантом в результате крушения вертолёта, ранее нарушал правила полёта в сложных погодных условиях.



Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, Ара Зобаян в 2015 году попадался на нарушении правил полетов в сложных метеоусловиях.



Подобный инцидент произошёл в 2015 году, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Зобаян не прислушался к диспетчерам, контролирующим воздушное пространство вокруг Лос-Анджелеса. Он вошёл в ограниченное воздушное пространство, невзирая на подсказки, что погодные условия не соответствуют минимальным стандартам. Тогда Зобаян ответил, что справится с задачей. Вместе с тем в отчёте Федерального управления авиации США подчёркивается, что впоследствии Зобаян сотрудничал со следствием по этому инциденту и не был склонен к нарушениям правил полёта. По крайней мере о таких происшествиях не было известно официально.



Помешательство фанатов, возможная халатность пилота в качестве причины катастрофы — семья Коби Брайанта даже через месяц после гибели легенды вынуждена переживать крайне неприятные моменты. Остаётся надеяться, что всё это безумие закончится в самое ближайшее время.