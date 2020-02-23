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Фанаты Коби Брайанта несут цветы и игрушки на чужую могилу

Фанаты Коби Брайанта несут цветы на чужую могилу
Алексей Фалько
Место захоронения Коби засекречено. Фанаты несут цветы не на ту могилу
Дело дошло конфликтов между поклонниками Брайанта и охранниками кладбища.
Баскетбол / НБА 0

Официальная церемония прощания с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его дочерью Джианной состоится на арене «Стейплз Центр» 24 февраля. Февраль — второй месяц года. Это символ номера, под которым выступала Джианна, а 24 – игровой номер Брайанта на протяжении большей части карьеры.

В преддверии этого события происходят какие-то странные происшествия и вскрываются неоднозначные новости по поводу гибели Коби в авиакатастрофе 26 января.

Фанаты Брайанта забросали цветами и игрушками чужую могилу. Руководство калифорнийского мемориального комплекса обратилось к людям с официальным заявлением о том, что они идут не на то кладбище.

Фото: Getty Images

«Сотрудники вынуждены каждый день убирать на месте могилы, потому что участок принадлежит другой семье. Здесь был похоронен человек, который умер в ноябре. Его родные недовольны тем, что нарушается его покой, и отгоняют людей от этого места», — объяснила Эшли Бэнтон, представитель компании Service Corporation International, владеющей кладбищем «Пасифик Вью» в Южной Калифорнии.

Тысячи людей посетили «Пасифик-Вью», где якобы похоронены Коби и Джианна. Руководство мемориального комплекса решило повысить меры безопасности, поскольку беспорядков избежать не удалось.

«Ежедневно сюда приходит около 500 поклонников Брайанта. Люди ходят по кладбищу, и ищут его могилу. Однако это не место захоронения Коби и Джианны. Мы не можем разглашать какие-либо дополнительные детали относительно того, где они покоятся. Можем лишь сказать общественности, что это не то место», — приводит слова Бэнтон USA Today.

Фото: Getty Images

Одна из причин, почему люди путают могилы заключается в том, что на участке высажены цветы фиолетового и золотого оттенков, которые совпадают с символикой «Лейкерс». Бэнтон называет это простым совпадением.

«Охранники указывают людям, что они приходят в неправильное место, но им никто не верит. На участке посажен небольшой куст, украшенный рождественскими игрушками. Тем не менее фанаты считают, что это специальная уловка, чтобы убедить их в том, что человек был похоронен в данном месте несколько месяцев назад», — добавила Бэнтон.

Родственники Брайанта не хотят разглашать место захоронения, чтобы избежать массового скопления людей на могиле легенды НБА. Кроме того, случаи вандализма тоже не стоит исключать. С 2001 года Брайант был женат на танцовщице мексиканского происхождения Ванессой Лейн. У Коби осталось три дочери — 17-летняя Наталья, 3-летняя Бьянка и маленькая 7-месячная Капри, которая только недавно сделала первые шаги.

Ванесса и другие члены семьи сейчас переживают очень непростые времена, поэтому желание скрыть место покоя Коби — логичное. В свидетельстве о смерти Брайанта сообщается, что он и его дочь захоронены в мемориальном комплексе «Пасифик Вью». Изначально указывался мемориальный парк «Вествуд Виллидж» в Лос-Анджелесе, но позже было опубликовано исправление. «Пасифик Вью» находится примерно в 10 минутах езды от дома Брайанца на побережье Ньюпорт. Фанаты приняли это место захоронения за настоящее. Бэнтон утверждает, что «безумие» в мемориальном парке началось, когда Daily Mail в пятницу опубликовала фотографии могилы. Вот так простая необдуманная публикация СМИ может привести к не очень приятным последствиям.

Похороны Коби и его дочери состоялись 7 февраля в закрытом режиме. На них присутствовали только семья и близкие друзья легендарного игрока. Известно об этом стало не сразу. The Los Angeles Times сообщил о тайных похоронах только через 5 дней. Сделано это было не в последнюю очередь из-за желания избежать таких вот происшествий.

Кроме того, не лучшим образом родственники Коби воспринимают различные новые детали авиакатастрофы, которые появляются в СМИ. Вчера выяснилось, что пилот Ара Зобаян, погибший вместе с Брайантом в результате крушения вертолёта, ранее нарушал правила полёта в сложных погодных условиях.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, Ара Зобаян в 2015 году попадался на нарушении правил полетов в сложных метеоусловиях.

Подобный инцидент произошёл в 2015 году, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Зобаян не прислушался к диспетчерам, контролирующим воздушное пространство вокруг Лос-Анджелеса. Он вошёл в ограниченное воздушное пространство, невзирая на подсказки, что погодные условия не соответствуют минимальным стандартам. Тогда Зобаян ответил, что справится с задачей. Вместе с тем в отчёте Федерального управления авиации США подчёркивается, что впоследствии Зобаян сотрудничал со следствием по этому инциденту и не был склонен к нарушениям правил полёта. По крайней мере о таких происшествиях не было известно официально.

Помешательство фанатов, возможная халатность пилота в качестве причины катастрофы — семья Коби Брайанта даже через месяц после гибели легенды вынуждена переживать крайне неприятные моменты. Остаётся надеяться, что всё это безумие закончится в самое ближайшее время.

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