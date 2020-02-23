Россия выгрызла важнейшую игру у македонцев. Всё остальное неважно

Сборная России обыграла Северную Македонию (77:67) в матче 2-го тура квалификации Евробаскета-2021. В четверг Россия крупно уступила Италии (64:83) в первом матче отбора. Северная Македония дома не справилась с Эстонией (72:81). Осечка в Италии была болезненной, но всё-таки не критической в турнирном плане. Другое дело домашняя игра с македонцами — оступаться здесь подопечные Сергея Базаревича просто не имели права. Российская сборная намного талантливее и дома при классной поддержке публики в Перми должна побеждать соперника, который до этого прошёл два предварительных раунда квалификации и начинал вместе со странами-карликами и такими баскетбольными «супердержавами», как Португалия или Швейцария.

Россия в концовке дожала Северную Македонию. Игра забудется, результат останется Запаса прочности у сборной не видно. Это пугает.

Войден Стояновски («Гравелин-Дюнкерк»), Ненад Димитриевич («Ховентуд») и натурализованный американец Шейн Уиттингтон («Бетис») — единственные более или менее статусные игроки в составе македонцев, которые выступают в сильных чемпионатах Франции и Испании не в роли статистов. Стояновски, Димитриевич и Уиттингтон набрали 56 из 72 очков (77,8%) Северной Македонии в стартовой игре против Эстонии. Зависимость от этого трио у команды Александра Тодорова огромная. Ролевики представляют преимущественно посредственные по европейским меркам македонские клубы «Работнички» и МТЗ «Скопье». Ожидать от них каких-то свершений не приходится. У России, при всей экспериментальности состава, хватало исполнителей, имеющих солидный опыт как минимум на уровне Еврокубка. Перед матчем в Перми к команде присоединились игроки Евролиги Джоэл Боломбой (ЦСКА) и Владислав Трушкин («Зенит»).



На старте встречи в составе обеих команд были неожиданные герои. Боян Крстевски, Андрей Магдевски и Дэмьен Стояновски набрали первые 10 очков македонцев, у России первые 6 баллов записали на свой счёт Евгений Бабурин, Павел Антипов и Владимир Ивлев. Только два точных штрафных Дмитрия Кулагина на 5-й минуте более или менее нормализовали ситуацию. Ожидаемые лидеры Стояновски, Фридзон, Уиттингтон, Кулагин стали обмениваться результативными действиями. В целом македонцы лучше вошли в игру и выиграли первую четверть с минимальной разницей — 20:19. Следует отметить вклад форварда сборной России Евгения Валиева, который удачно вышел на замену и набрал 5 очков — забил из-за дуги и разобрался в условиях плотной опеки под кольцом под сирену об окончании первой четверти. Валиев выступает за «Парму», поэтому хорошо знаком с ареной «Молот» в Перми. Его результативные действия действительно не позволили гостям серьёзно оторваться.



Реализация трёхочковых (1/8) у России в стартовой десятиминутке — одна из главных причин, обусловивших лидерство македонцев. Было понятно, что так не могло длиться вечно. Уже в начале второй четверти Россия вышла вперёд. Валиев и Антипов сразу же подправили точность из-за дуги до относительно респектабельных 3/10. Максимальное преимущество хозяев в первой половине составляло «+7», но последние пару минут лучше провели гости. Россия ушла на перерыв в статусе лидера — 38:36. Тем не менее преимущество оставалось шатким. Македонцы просто так сдаваться не собирались.



В середине третьей четверти Россия наконец ушла в неплохой отрыв (48:40) после трёхочковых попаданий Фридзона и Кулагина. Но македонцы не поплыли и после тайм-аута главного тренера Александра Тодорова сократили отставание до «-3». Россия снова совершила рывок (57:48) благодаря двум дальним попаданиям атакующего защитника «Пармы» Максима Григорьева. Македонцев и это не сломило. Войдан Стояновски и Стоян Джуровски установили окончательный счёт по итогам трёх четвертей — 57:53. Интрига оставалась.

Фридзон и Кулагин на старте последнего игрового отрезка попали из-за дуги, сделав преимущество «+10». Опять же, памятуя о прошлых рывках Северной Македонии, расслабляться было рано. Фридзон вроде как окончательно добил гостей очередным трёхочковым — 68:55. Но затем последовала трёхминутная засуха сборной России, во время которой македонцы совершили рывок 10:0. Вот здесь уже пришлось по-настоящему занервничать. Ситуацию немного разрядил данк Боломбоя, которого нашли в одиночестве под кольцом, хотя разница оставалась отыгрываемой. Ключевым моментом стали защитные действия Фридзона за 1.02 до сирены, которые привели к потере соперника. Затем капитан заработал и реализовал штрафные за 50 секунд до конца — 73:67. Интрига была убита. Бросками с линии россияне установили окончательный счёт — 77:67.

Бросалась в глаза нехватка таланта и сыгранности у обеих команд. Игроки не реализовали много достаточно простых проходов под кольцо, неуверенно бросали со средней и дальней дистанции. Таковы реалии квалификации Евробаскета. ФИБА и Евролига далеки он урегулирования конфликта, поэтому составы сборных больших стран на отборочные матчи крупных турниров всегда будут неполноценными. «Игра забывается, а результат остаётся». — эта футбольная цитата как нельзя кстати подходит к сегодняшней встрече. Сборная России сделала главное — обыграла главного аутсайдера группы и добыла важные очки. Качество баскетбола вызывает вопросы, но копаться в проблемах при столь неполноценной системе проведения квалификации — явный перебор.