В Лос-Анджелесе состоится прощание в Коби Брайантом. От нас хотят скрыть подробности

08:40. Дата для официальной церемонии прощания с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» и его дочерью Джианной выбрана не случайно. Февраль — второй месяц года. Это символ номера, под которым выступала Джианна, а 24 – игровой номер Брайанта на протяжении большей части карьеры. Саму церемонию назвали «Праздник жизни для Коби и Джианны Брайант».

Фото: staplescenter.com

08:30. Здравствуйте, уважаемые поклонники баскетбола. Сегодня, 24 февраля, в Лос-Анджелесе пройдёт церемония прощания с легендарным Коби Брайантом. Событие обещает стать беспрецедентным. С одной стороны, в «Стэйплс-центр» продавались билеты, с другой – с арены не будет организована трансляция на внешние ресурсы. Да, именно так и заявляют организаторы. Полиция планирует оцепить периметр, никаких фанзон и огромных экранов не будет. Но если внутри арены не поставят глушилки мобильного интернета, мы с вами сможем увидеть происходящее в сториз многочисленных гостей. Уж так устроен мир!