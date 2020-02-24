Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

«Стэйплс-центр», церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью Джианной

Церемония прощания с Коби Брайантом
Игорь Брагин
В Лос-Анджелесе состоится прощание в Коби Брайантом. От нас хотят скрыть подробности
«Праздник жизни для Коби и Джианны» планируют сделать секретным. Главные новости, фото и видео – в нашем онлайне.
Баскетбол / НБА 0

08:40. Дата для официальной церемонии прощания с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» и его дочерью Джианной выбрана не случайно. Февраль — второй месяц года. Это символ номера, под которым выступала Джианна, а 24 – игровой номер Брайанта на протяжении большей части карьеры. Саму церемонию назвали «Праздник жизни для Коби и Джианны Брайант».

Фото: staplescenter.com

08:30. Здравствуйте, уважаемые поклонники баскетбола. Сегодня, 24 февраля, в Лос-Анджелесе пройдёт церемония прощания с легендарным Коби Брайантом. Событие обещает стать беспрецедентным. С одной стороны, в «Стэйплс-центр» продавались билеты, с другой – с арены не будет организована трансляция на внешние ресурсы. Да, именно так и заявляют организаторы. Полиция планирует оцепить периметр, никаких фанзон и огромных экранов не будет. Но если внутри арены не поставят глушилки мобильного интернета, мы с вами сможем увидеть происходящее в сториз многочисленных гостей. Уж так устроен мир!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/vanessabryant

Сообщить об ошибке
Теги
Коби Брайант •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020