«Покойся с миром, братишка». Пронзительная речь Джордана в память о Коби

Майкл Джордан произнес трогательную речь о своем близком друге Коби Брайанте во время мемориальной церемонии на арене «Стэйплз Центр» в Лос-Анджелесе в понедельник.

Джордан играл против 18-летнего Брайанта в 1996 году. Как отметил ведущий церемонии Джимми Киммел, во время матча Брайант попросил у Джордана совет по поводу исполнения бросков в прыжке. В этой встрече Брайант набрал 33 очка, Джордан — 36. «Чикаго» Джордана обыграл «Лейкерс» Брайанта.



Джордан был кумиром и наставником для Брайанта. Во время своей 11-минутной речи шестикратный чемпион НБА Джордан поделился душевными историями об отношениях с Коби.

«Мы надеялись состариться вместе, как в кино". Родные простились с Коби Брайантом Брайанта нельзя вспоминать без улыбки. Но и невозможно сегодня обойтись без слёз. Как проходило прощание с легендой баскетбола.

Полная речь Джордана в текстовом виде:



«Я бы сказал: «Доброе утро», но сейчас уже день (Джордан выступал примерно в 11:00 по времени Лос-Анджелеса. — Прим. «Чемпионата»). Я благодарен Ванессе и семье Коби Брайанта за возможность выступить сегодня.



Рад находиться здесь, чтобы почтить Джиджи и рассказать про подарки, которые Коби подарил нам всем, — то, что он сделал как баскетболист, как бизнесмен, писатель и как отец. В баскетболе, в жизни, в качестве отца — Коби выкладывался по полной. Он оставил все силы на площадке.



Может быть, людей удивило, что Коби и я были очень близкими друзьями. Но мы действительно были очень близкими друзьями. Коби был моим дорогим другом. Он был мне как младший брат. Все всегда хотели сравнить меня с ним. А я просто хотел говорить о Коби.

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Вы знаете, что у многих из нас есть братья и сестры. Младшие братья, младшие сестры, которые по какой-либо причине всегда стремятся заполучить ваши вещи, вашу одежду, ваши ботинки, все остальное. Существует раздражение, если уместно применить данное слово, но это чувство превращается в любовь через какое-то время. Просто потому, что они начинают восхищаться вами как старшими братьями или старшими сестрами, задаются вопросами с целью узнать о каждой жизненной мелочи, с которой им придется столкнуться.



Коби звонил мне, писал мне. В 11:30, 14:30, в 3 часа ночи. Мы говорили о действиях под кольцом, работе ног, а иногда даже о треугольном нападении. Сначала это было сложно, но затем всё превратилось в некоторое подобие страсти. У этого парня была страсть, которую вы никогда не видели. Это удивительная вещь. Если вы любите что-то, если у вас есть сильная страсть к чему-то, вы сделаете всё возможное, чтобы попытаться понять или заполучить это. Это может быть мороженое, кока-кола, гамбургеры — всё, к чему у вас есть пристрастие. Если вам нужно — вы достанете это. Если вам придется кого-то о чем-то просить на пути к цели, вы сделаете это.



Для меня Коби Брайант служил источником вдохновения. Его действительно заботило то, как я играю в баскетбол или то, как он хочет играть в баскетбол. Он хотел быть лучшим баскетболистом, лучшим из возможных. Я стремился стать максимально хорошим старшим братом, чтобы узнать Коби.

Для этого нужно смириться с раздражением, поздними ночными звонками или глупыми вопросами. Я очень гордился, когда узнал, что Коби Брайант просто пытается стать лучшим человеком и лучшим баскетболистом. Мы говорили о бизнесе, мы говорили о семье, мы говорили обо всём. Коби просто пытался стать лучше.



Он все же добил меня. Мне снова придётся везде видеть плачущий мем с моим лицом.



«Я сказал своей жене, что не собираюсь здесь выступать, потому что не хочу видеть этот мем в течение следующих трех или четырех лет. Вот что Коби Брайант делает со мной. Я почти уверен, что Ванесса и его друзья скажут то же самое — Коби знает, как достать вас таким образом, чтобы это лично вас затронуло, учитывая, что он был той ещё занозой в заднице. Но вы всё равно ощущаете к нему такую любовь, которая пробуждает в вас все лучшие чувства. Так было и в моём случае.

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Я помню, как пару месяцев назад он отправил мне сообщение: «Я пытаюсь научить свою дочь некоторым движениям. Я не помню, над чем я работал, о чем думал в её возрасте, и хотел спросить: «О чем ты думал, когда отрабатывал свои движения в детстве?». Я спросил: «Сколько ей лет?». Он ответил: «12». Я написал: «В 12 я пытался играть в бейсбол». Он ответил: «Сейчас тресну от смеха». И это было в 2 часа ночи.



С Коби мы могли говорить обо всём, что связано с баскетболом. При этом часто общались обо всём, что относилось к жизни вне баскетбола. Когда мы становимся старше, у нас остаётся не так много друзей, с которыми можно говорить о подобном. Ещё реже об этом можно разговаривать с соперниками.



У меня была встреча с Филом Джексоном в 1999, или может быть, в 2000 году. Точно не помню, но он тогда работал здесь, в Лос-Анджелесе.



Наткнулся на Коби. Первое, что он сказал: «Ты принес свои кроссовки?»



Ответил: «Нет, я не даже думал об игре».



Но это показывает его отношение – он стремился играть со всеми, кто, как он чувствовал, может помочь ему стать лучше. Именно этим мне нравился Коби. Я очень сильно любил этого парня. Где бы он меня ни встречал, это всегда был вызов. Я восхищался им, потому что такую страсть редко можно увидеть. Он пытался стать лучше каждый день. Не только в спорте, но и как отец, как муж. Я вдохновлен тем, что он сделал, как он строил отношения с Ванессой, общался со своими детьми.

13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой Джиджи готовилась стать Мамбой женского баскетбола. Отец в неё безгранично верил.

У меня есть 30-летняя дочь. Я стал дедушкой. У меня есть 6-летние близнецы. Я не могу дождаться, когда вернусь домой, чтобы стать отцом для своей дочери, чтобы обнять своих внуков, увидеть на их лицах любовь и улыбки, которые они дарят мне как родителю. Коби научил меня общаться с людьми, которых действительно любишь. Мы будем продолжать учиться этому у Коби Брайанта.



Мои слова адресованы Ванессе, Наталье, Бьянке, Капри — мы с женой всегда будем хранить вас в своих сердцах и упоминать в молитвах. Мы всегда будем с вами. Всегда. Я также хочу выразить наши соболезнования и поддержку всем семьям, пострадавшим в этой ужасной трагедии.

Коби отдавал всего себя тому, что делал. После игры в баскетбол он показал творческую сторону себя. Не думаю, что кто-либо из нас знал, что у него она была. После завершения карьеры он казался таким счастливым. Он нашел новые пристрастия. И он продолжал отдавать себя окружающим как тренер в своём сообществе. Что ещё более важно, Коби был удивительным отцом, удивительным мужем, который посвятил всего себя семье. Он любил дочерей всем сердцем. Коби никогда не оставлял ничего на площадке. Думаю, что он хотел бы, чтобы мы тоже это делали.



Никто не знает, сколько времени нам осталось. Вот почему мы должны жить моментом. Мы должны наслаждаться моментом. Мы должны провести как можно больше времени с нашими семьями и друзьями, людьми, которых мы сильно любим. Жить моментом — значит наслаждаться каждым общением с близкими.



Когда Коби Брайант умер, часть меня тоже умерла. И когда смотрю на эту арену, когда думаю о тех, кто следит за нами во всём мире, то понимаю, что умерла и часть вас, иначе вас бы здесь не было. Мы должны жить с этими воспоминаниями и извлекать из них уроки.



Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я старался помочь так, как мог.



Пожалуйста, покойся с миром, братишка».