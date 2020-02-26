Леброн просто безупречен. Даже Зайон бессилен его остановить

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:109) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком поединка стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 40 очков. Его напарник Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов. В составе «Нью-Орлеана» наибольшую результативность показал Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка. Зайон Уильямсон записал в свой актив 29 очков.

«Лейкерс» и «Пеликанс» можно считать принципиальными соперниками. В прошлом сезоне команды не сумели договориться об обмене Энтони Дэвиса, что фактически стоило работы главам фронт-офисов Мэджику Джонсону («Лейкерс») и Деллу Демпсу («Нью-Орлеан»). Леброн так хотел видеть в своей команде Дэвиса, что был готов отдать за него чуть ли не всех игроков «Лейкерс». Молодёжи это не понравилось. В итоге «Лейкерс» провалили вторую половину сезона и не вышли в плей-офф.



Летом Дэвис всё-таки оказался в Лос-Анджелесе. Обмен согласовали уже новые руководители баскетбольных операций Роб Пелинка и Дэвид Гриффин. «Лейкерс» ради Дэвиса отправили в «Пеликанс» практически весь свой молодой костяк — Брэндона Ингрэма, Лонзо Болла и Джоша Харта. Ингрэм, Болл и Харт вряд ли стремились оказаться в Луизиане, но деваться было некуда. Обида на «Лейкерс» у них определённо осталась. «Пеликанс» также выбрали под первым номером драфта тяжёлого форварда Зайона Уильямсона. Из-за травмы он пропустил первую часть сезона, но сейчас готов играть. Вместе с Ингрэмом и компанией он пытается вывести «Нью-Орлеан» в плей-офф. «Лейкерс» после перехода Дэвиса уверенно лидируют в Западной конференции. В целом по итогам обмена обе стороны могут быть довольны.



«Нью-Орлеан» заметно ниже «Лейкерс» в турнирной таблице, но команда Элвина Джентри вполне способна сотворить сенсацию с учётом прекрасной формы Уильямсона в последнее время. Тем более что «Лейкерс» ушли в комфортный отрыв от конкурентов и потенциально могли расслабиться. Гостям не повезло. Леброн Джеймс показал лучшую результативность в сезоне (40 очков). В этот день Джеймс был настроен на рекорды. Леброн выиграл 18 матчей подряд без единого поражения, когда набирал 30+ очков в этом сезоне. Это новый рекорд в истории НБА. Леброн также присоединился к Коби Брайанту и Кариму Абдул-Джаббару в качестве единственных игроков «Лейкерс» с результативностью 40+ очков в 17-м сезоне карьеры или позже.



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После такого можно даже позволить себе съесть конфету на скамейке.



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«Пеликанс» действительно старались. По ходу третьей четверти Уильямсон и Ингрэм отыграли 14 очков отставания и даже вывели «Нью-Орлеан» вперёд +3. Однако в конце двенадцатиминутки «Лейкерс» оформили мини-рывок и вышли на последний игровой отрезок в качестве лидера — 88:86. В четвёртой четверти Леброн и компания уже не оставили «Пеликанс» шансов — соперники ни разу не вырывались в лидеры. Это неудивительно. В этом сезоне «Лейкерс» выдают безупречный баланс 38-0, когда лидируют после трёх четвертей. Кроме того, Леброн настрелял свои 30 очков. По статистике у «Нью-Орлеана» не было никаких шансов.

Несмотря на поражение «Пеликанс», нельзя не отметить очередную блестящую игру Зайона Уильямсона. Он набрал 20 очков в 9 играх подряд. Это повторение исторического рекорда Кармело Энтони (который делал это дважды) по продолжительности серии с результативностью 20+ очков для тинейджера (игрока в возрасте менее 20 лет) в истории НБА.



Кроме того, Зайон отметился выдающимся по историческим меркам выступлением против «Лейкерс». Лучшая результативность тинейджеров в играх против «Лейкерс»:



34 очка — Кармело Энтони в 2004 году;



32 очка — Леброн Джеймс в 2004 году;



29 очков — Зайон Уильямсон в матче от 25 февраля.



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Уильямсон — третий в истории НБА 19-летний игрок, совершивший 17 штрафных бросков за игру. Леброн Джеймс делал это дважды, Андре Драммонд — один раз в 2013 году.

После матча Леброн отдал должное Уильямсону.



«Этот парень особенный. Сегодняшняя игра в баскетбол словно гонка на треке: команды играют в быстром темпе. Это идеально подходит для Зайона. Стиль «Пеликанс» тоже идеально подходит для его игры», — заявил Джеймс.



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У «Пеликанс» (25-33) по-прежнему остаются хорошие шансы обойти восьмой «Мемфис Гриззлиз» (28-29) по итогам регулярного чемпионата. У «Мемфиса» самый сложный в лиге календарь до конца сезона, у «Нью-Орлеана» — самый простой. «Лейкерс» (44-12) ещё сильнее укрепляются на первом месте. Команда Фрэнка Вогеля лидерство наверняка не упустит. Ближайшие преследователи — «Денвер Наггетс» (40-18) и «Лос-Анджелес Клипперс» (38-19) — отстали очень сильно.