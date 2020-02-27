Дончич выдал уникальный рекорд. Словенец идёт по лучшему графику в истории

«Даллас Маверикс» в гостях обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (109:103) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным стал тяжёлый форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. На счету Луки Дончича трипл-дабл из 26 очков, 10 подборов и 14 передач. У «Спёрс» больше всех набрал Демар Дерозан.

Дончич заслуживает отдельного внимания. Словенец провёл последний матч в качестве 20-летнего игрока. 28 февраля Луке исполнится 21 год. По итогам поединка против «Сан-Антонио» Дончич сравнялся с Джейсоном Киддом по количеству трипл-даблов в форме «Маверикс» — по 21 у каждого. Кидду для этого понадобилось провести 500 матчей, Дончичу — 119. Кроме того, Дончич оформил 21-й трипл-дабл в НБА до исполнения 21 года. Это лучший результат в истории лиги. Дончич набрал ровно столько же трипл-даблов, сколько его ближайшие преследователи Мэджик Джонсон (7), Леброн Джеймс (5), Ламар Одом (3), Лонзо Болл, Крис Пол и Антуан Уокер (все по 2) вместе взятые. Таким образом, словенец стал обладателем уникального рекорда. Он идёт по лучшему графику в истории.

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НБА старательно ищет новое лицо лиги после Леброна Джеймса. Да, Король ещё как минимум пару лет будет доминировать, но наследника пора подыскивать уже сейчас. Самыми вероятными кандидатами называются Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Лука Дончич. 25-летний Адетокунбо, скорее всего, в этом сезоне второй раз подряд станет MVP. Но потенциал пока ещё 20-летнего Дончича кажется, как минимум ничем не хуже.

Дончич триумфально возвращается в строй. Побит очередной крутой рекорд Леброна Словенец второй раз подряд деклассировал «Сакраменто», который отказался брать его на драфте.

Дончич на стартовом отрезке карьеры заслуживает сравнения с лучшими из лучших легенд НБА. В случае Майкла Джордана приведен первый сезон, поскольку второй он почти полностью пропустил из-за травмы ноги. К тому же Майкл дебютировал в лиге в 21 год. У Брайанта также уместнее привести для сравнения третий сезон карьеры, поскольку в первых двух Коби не слишком блистал.

Лука Дончич (второй сезон карьеры) — 28,7 очка, 8,7 передачи, 9,6 подбора, 46,4% с игры, 32,3% из-за дуги за 32,8 минуты;

Майкл Джордан (первый сезон) — 28,2 очка, 5,9 передачи, 6,5 подбора, 51,5% с игры, 17,3% из-за дуги за 38,3 минуты;

Леброн Джеймс (второй сезон) — 27,2 очка, 7,2 передачи, 7,4 подбора, 47,2% с игры, 35,1% из-за дуги за 42,4 минуты;

Коби Брайант (третий сезон) — 19,9 очка, 3,8 передачи, 5,3 подбора, 46,5% с игры, 26,7% из-за дуги за 37,9 минут;

Кевин Дюрант (второй сезон) — 25,3 очка, 2,8 передачи, 6.5 подбора, 47,6% с игры, 42,2% с игры за 39,0 минут;

Мэджик Джонсон (второй сезон) — 21,6 очка, 8,6 передачи, 8,6 подбора, 53,2% с игры, 17,6% из-за дуги за 37,1 минуты. (второй сезон карьеры) — 28,7 очка, 8,7 передачи, 9,6 подбора, 46,4% с игры, 32,3% из-за дуги за 32,8 минуты;(первый сезон) — 28,2 очка, 5,9 передачи, 6,5 подбора, 51,5% с игры, 17,3% из-за дуги за 38,3 минуты;(второй сезон) — 27,2 очка, 7,2 передачи, 7,4 подбора, 47,2% с игры, 35,1% из-за дуги за 42,4 минуты;(третий сезон) — 19,9 очка, 3,8 передачи, 5,3 подбора, 46,5% с игры, 26,7% из-за дуги за 37,9 минут;(второй сезон) — 25,3 очка, 2,8 передачи, 6.5 подбора, 47,6% с игры, 42,2% с игры за 39,0 минут;(второй сезон) — 21,6 очка, 8,6 передачи, 8,6 подбора, 53,2% с игры, 17,6% из-за дуги за 37,1 минуты.

Лука играет меньше времени, чем его знаменитые коллеги-предшественники в стартовых сезонах своей карьеры, при этом лидирует в каждой ключевой статистической категории, за исключением точности с игры и трёхочковых. Конечно, стоит сделать скидку на разность эпох, отличие стиля игры в тот или иной период, но без всяких колебаний можно заявить — Дончич ураганными темпами покоряет НБА. И он только начал своё дело.

Дончич, вдохновлённый красавицей Анамарией, штампует рекорды НБА Словенская модель делает счастливым 20-летнюю звезду баскетбола и несчастными – тысячи его поклонниц.

Дончич обладает высочайшим игровым интеллектом под стать Мэджику и Леброну, что позволяет отдавать огромное количество ассистов и на постоянной основе штамповать трипл-даблы. Вероятно, У Луки нет инстинкта скорера-убийцы как у Майкла Джордана, но словенец всё равно умеет набирать приличное количество очков. Дончич будет совершенствоваться во многих аспектах игры, в частности в точности трёхочковых, которая на старте карьеры была не очень высокой у многих выдающихся баскетболистов.



Уже во втором сезоне Дончич выводит в целом не блещущую талантом команду «Маверикс» в плей-офф. Пока о борьбе за титул речь не идёт, но в этом направлении определённо будет прогресс с ближайшие несколько лет. У Луки есть звёздный напарник в лице Кристапса Порзингиса. Команде не помешало бы улучшить качество ролевиков, чтобы замахнуться на решение более серьёзных задач.

Наступает эра Дончича. В НБА небывалое количество новых игроков на Матче звёзд Династии «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» постепенно угасают, старые звёзды становятся неактуальными.

Форвард «Лейкерс» Джаред Дадли во время участия на подкасте The Lowe Post заявил, что, Дончич, как и Леброн Джеймс, является одной из «самых бескорыстных суперзвёзд» лиги. Ветеран НБА считает, что это качество очень нравится другим звёздным игрокам, поэтому «Маверикс» имеют высокие шансы переманить какого-то статусного исполнителя в обозримом будущем.



«Лука убедит звёздных игроков играть с ним. Он обладает качеством Леброна — является одной из самых бескорыстных суперзвезд лиги. Я хотел бы поиграть вместе с Дончичем. Игроки, которые в больше всего помогали партнёрам заработать хорошие деньги по контракту? Леброн Джеймс и Джон Уолл. Прямо сейчас — это Лука Дончич», — заявил Дадли.



Дончич перешагивает своеобразный рубеж, однако в 21-летним возрасте у словенца есть огромнейшее поле для дальнейшего прогресса. Лука уже покорил множество рекордов и достижений исторических масштабов. Он продолжит делать это и в будущем, но ещё более доминирующим образом.