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Самые яркие фото с матча 26-го тура Евролиги ЦСКА — «Барселона»

ЦСКА — «Барселона» — 80:82, фоторепортаж с матча
Александр Сафонов
Хиггинсу вручили матрёшку, чирлидерши заряжали позитивом. ЦСКА – «Барса»: Лучшие фото
«Барселона» впервые за 7 лет обыграла «армейцев» в Москве. Всё решил бросок Миротича с сиреной.
Баскетбол / Евролига 0

В матче 26 тура Евролиги в столичном «Мегаспорте» ЦСКА провёл непростой матч против «Барселоны». Каталонцы занимали третью строчку в турнирной таблице, а «армейцы» — четвёртую. Для подопечных Дмитриса Итудиса эта встреча носила важное турнирное значение, а парни из «Барсы» помимо прочего жаждали реванша за разгромное поражение в первом круге.

На протяжении всей встречи команды шли вровень, держась друг от друга не более чем на 3 результативные атаки. Значительный вклад в победу гостей внёс Кори Хиггинс, который ещё весной 2019 года становился чемпионом Евролиги в составе ЦСКА. Кори очень старался и внёс весомый вклад в победу своей новой команды. Американский защитник набрал 17 очков, собрал 5 подборов и сделал 3 результативных передачи. Перед стартом матча президент «армейского» клуба Андрей Ватутин вручил Хиггинсу сувенирную матрёшку с его ликом.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
27 февраля 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80 : 82
Барселона
Барселона, Испания
ЦСКА: Хэкетт - 17, Хиллиард - 14, Джеймс - 12, Курбанов - 11, Хайнс - 10, Боломбой - 6, Куфос - 6, Бейкер - 2, Стрелниекс - 2, Антонов, Сент-Рос, Фойгтман
Барселона: Миротич - 23, Хиггинс - 17, Дэвис - 16, Курич - 7, Делейни - 6, Ханга - 5, Клавер - 3, Ориола - 3, Томич - 2, Абринес, Рибас, Шмитс

Лучшим в составе «Барселоны» стал Никола Миротич, на счету которого 23 очка, 8 подборов и 2 передачи. В составе хозяев выделился Никита Курбанов (11 очков и 2 подбора), благодаря самоотверженной игре которого в защите и своевременным дальним попаданиям «армейцы» оставались в игре до последних секунд. Но баззер от Миротича принёс столь вожделенную победу гостям.

Джеймс не стал для ЦСКА Холденом на одну игру. Фортуна не простила ему ошибок
Курбанов показал выдающуюся игру, но «армейцы» проиграли «Барселоне». Место в тройке становится призрачным.

Предлагаем вам фоторепортаж Александра Сафонова с этого напряжённого и яркого матча.

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