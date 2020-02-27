Хиггинсу вручили матрёшку, чирлидерши заряжали позитивом. ЦСКА – «Барса»: Лучшие фото

В матче 26 тура Евролиги в столичном «Мегаспорте» ЦСКА провёл непростой матч против «Барселоны». Каталонцы занимали третью строчку в турнирной таблице, а «армейцы» — четвёртую. Для подопечных Дмитриса Итудиса эта встреча носила важное турнирное значение, а парни из «Барсы» помимо прочего жаждали реванша за разгромное поражение в первом круге.
На протяжении всей встречи команды шли вровень, держась друг от друга не более чем на 3 результативные атаки. Значительный вклад в победу гостей внёс Кори Хиггинс, который ещё весной 2019 года становился чемпионом Евролиги в составе ЦСКА. Кори очень старался и внёс весомый вклад в победу своей новой команды. Американский защитник набрал 17 очков, собрал 5 подборов и сделал 3 результативных передачи. Перед стартом матча президент «армейского» клуба Андрей Ватутин вручил Хиггинсу сувенирную матрёшку с его ликом.
Лучшим в составе «Барселоны» стал Никола Миротич, на счету которого 23 очка, 8 подборов и 2 передачи. В составе хозяев выделился Никита Курбанов (11 очков и 2 подбора), благодаря самоотверженной игре которого в защите и своевременным дальним попаданиям «армейцы» оставались в игре до последних секунд. Но баззер от Миротича принёс столь вожделенную победу гостям.
Предлагаем вам фоторепортаж Александра Сафонова с этого напряжённого и яркого матча.
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