Пашутин получил серьёзный карт-бланш. Фанаты «Локо» должны быть довольны

«Локомотив-Кубань» и главный тренер команды Евгений Пашутин продлили контракт до конца сезона-2022/2023. После прихода Евгения Пашутина на пост главного тренера команда выиграла девять матчей из десяти, закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и значительно улучшила свои статистические показатели. «Локо» занимает уверенное первое место в Единой лиге по подборам (40,1 в среднем за матч) и идёт на третьем месте по передачам (21,9). Команда демонстрирует уверенную игру в защите, пропуская всего 79,2 очка за игру – это второй показатель после ЦСКА (76,6). Намного глубже стала ротация – сейчас в каждом матче на площадку выходят все 12 человек. В осенней части соревнований команда играла с ротацией в 8-9 игроков.

К сожалению, единственное поражение «Локо» с Пашутиным пришлось на декабрьский гостевой поединок Еврокубка против «Тофаша» (90:92), что очень рано закончило евросезон «железнодорожников». У Пашутина было минимальное время на исправление тяжелейшей ситуации в Еврокубке, созданной предшественниками. В Единой лиге ВТБ ему напротив представилась возможность стабилизировать ситуацию. Пашутин с этим блестяще справился. В настоящее время у «Локо» серия из 8 побед в Единой лиге, в том числе над «Химками» (94:89), которые проигрывали только «железнодорожникам» в этом регулярном чемпионате. «Локомотив-Кубань» (13-4) дышит в спину ЦСКА. «Армейцы» приедут в Краснодар 9 марта, как раз после «двойной» недели Евролиги. Не исключено, что «Локо» сумеет воспользоваться усталостью ЦСКА и всерьёз заявит о своих претензиях на второе место в регулярке. Но для начала подопечных Пашутина ждёт непростой выезд в «Нижнему Новгороду» 29 февраля.



Последний матч «Локомотив-Кубань» проводил дома 10 февраля против «Зенита» (78:70). После этой игры «Зенит» успел уволить главного тренера Жоана Плазу, назначить на его место Хави Паскуаля, вырвать гостевую победу над «Пармой» (84:82) в Единой лиге и дважды проиграть в Евролиге. У «Локо» напротив наблюдался простой без игровой практики. Это противоречивая ситуация. Игроки вроде как могут хорошо отдохнуть и тщательно готовятся к конкретному сопернику. В то же время нельзя отрицать тот факт, что теряется игровой тонус.



Конкурентную борьбу в официальных матчах ничто не заменит. Пашутину пока удавалось делать так, чтобы команда не «застоялась» от длительных пауз между играми. На помощь в данной ситуации пришли Матч звёзд и игры сборных в квалификации на Евробаскет. «Локо» был широко представлен на этих событиях.



Контракт на три года — очень редкое явление для европейского баскетбола. Российский специалист получил серьёзный карт-бланш. Конечно, всегда есть риск досрочного расторжения сотрудничества, однако совершенно ясно можно сказать, что руководство краснодарского клуба выдает большой кредит доверия Пашутину и видит в его лице тренера на долгосрочную перспективу. Это очень важное решение, учитывая постоянную чехарду на тренерском мостике «Локо» за последние полтора года, когда команду успели потренировать Саша Обрадович, Владе Йованович, Боб Доневальд, Лука Банки и Богдан Карайчич. Вполне вероятно, Пашутин будет возглавлять «Локомотив-Кубань» дольше, чем весь этот квинтет вместе взятый. Вдвойне важно, что надолго трудоустроен российский специалист. В какой-то момент после увольнения Пашутина из «Автодора» в Единой лиге не осталось ни одного отечественного тренера, что выглядело очень неприятно.

Президент «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев чётко аргументировал долгосрочное продление контракта с тренером:



«С Евгением Пашутиным связаны наши славные традиции – победа в Еврокубке, дебют в Евролиге. Мы уверены, что это именно тот тренер, который поможет реализовать нашу долгосрочную стратегию. Правление клуба поставило перед клубом чёткую задачу – создать максимальные условия для подготовки собственного резерва и в ближайшие три-пять лет сделать основную ставку на наших воспитанников. Для этого мы последовательно создаём необходимые условия и активно развиваем молодёжные проекты. Идёт строительство тренировочного центра для молодёжных команд и всей структуры резерва. Уже сейчас в двери основной команды стучатся несколько талантливых игроков от 18 до 20 лет. Хочу отметить, что Евгений Юрьевич принимает самое активное участие в тренировочном процессе ближайшего резерва, который представляет команды Суперлиги-2 и Молодёжной лиги ВТБ. Подписание трёхлетнего контракта с Пашутиным подтверждает наше доверие тренеру. Очень надеюсь, что нам удастся совместить на первый взгляд несовместимые вещи — добиться необходимого результата и интегрировать молодые таланты в основную команду. Уверен, что Академия ПБК «Локомотив-Кубань» в ближайшие 2-3 года станет флагманом в подготовке резерва как для клуба, так и для сборных команд страны», — цитирует Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубани».



Пашутин следующим образом высказался о подписании нового контракта.



«Это большая честь, и я хочу лично поблагодарить президента клуба Андрея Владимировича Ведищева за оказанное доверие. Понимаю, что перед нами стоят амбициозные задачи. «Локомотив» — это победные традиции, и я приложу все силы, чтобы команда шла к нашей цели – добивалась результата и оправдывала надежды болельщиков всего Краснодарского края. При этом мы должны придерживаться имеющейся стратегии развития – растить молодёжь. Сейчас в клубе для этого делается очень много. В структуре резерва 7 молодёжных и детско-юношеских команд. Для них строится специализированный тренировочный центр. Здесь много талантливых ребят – мы насчитали шесть человек ростом за 210 см. Есть по разным позициям очень перспективные ребята – 1,2,3 номера. Наша цель — вырастить плеяду, новое поколение игроков для российского баскетбола», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локо».



Президент и главный тренер делают акцент на желании растить молодёжь. Уже сейчас активно используется в ротации основной команды 19-летний Захар Ведищев (11,5 минут в 8 матчах). Молодые Григорий Мотовилов, Сергей Долинин и Тимофей Герасимов играли не слишком много, но кое-какой опыт на уровне Единой лиге ВТБ они получили. При этом от конкурентоспособности никто отказываться не собирается.