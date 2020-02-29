«Химки» размялись перед тяжелейшей неделей сезона, лучший удел ЦСКА — четвёртое место

Завершился 26-й тур регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» упрочили позиции в гонке плей-офф за счёт легкой победы над АСВЕЛом (108:79). ЦСКА уступил «Барселоне» (80:82), практически лишившись шансов попасть в топ-3 по итогам регулярного чемпионата. «Зенит» проиграл «Баварии» (68:77) дерби аутсайдеров. С новым главным тренером Хави Паскуалем у «сине-бело-голубых» пока побед нет.

Алексей Швед становится MVP тура. «Химки» хорошо размялись перед важнейшей неделей сезона

«Химки» без каких-либо проблем обыграли дома АСВЕЛ (108:79). Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 результативных передач. Рейтинг эффективности Шведа составил 37 баллов, что приносит ему первое в этом сезоне звание MVP тура. Также в игре против АСВЕЛа хорош был Йонас Жеребко (18 очков, 7 подборов).

Уже в стартовой четверти стало ясно, что французам ничего не светит на «Арене Мытищи». «Химки» оформили мощный рывок 23:7. Потом была небольшая расслабленность, когда АСВЕЛ сумел сократить отставание до «-7» по итогам первой четверти, но команда Римаса Куртинайтиса быстро доказала своё преимущество в классе и растоптала соперника во втором игровом отрезке — 30:14. В дальнейшем «Химки» спокойно контролировали ход встречи. Остановились на разнице «+29». Получился хороший подарок на 29-й день рождения центрового Девина Букера.

Игра с АСВЕЛом была, по сути, разминочной. Соперник на голову уступал в классе и не имел никаких шансов на успех. Уже на следующей неделе подопечных Куртинайтиса ждут куда более сложное испытание. «Химки» (12-14) сейчас делят 7-9 места в турнирной таблице с «Валенсией» и «Фенербахче». 3 марта российская команда едет в гости к «Жальгирису» (11-15), который во втором круге из беспросветного аутсайдера превратился в реального претендента на плей-офф. 6 марта «Химки» дома принимают «Фенербахче» в одной из важнейших встреч гонки плей-офф. Как минимум одну игру на следующей неделе «Химки» брать просто обязаны, поскольку два поражения сделают шансы на выход в плей-офф минимальными и перечеркнут недавние победы над «Миланом» и АСВЕЛом.

ЦСКА, вероятно, придётся довольствоваться максимум 4-м местом

ЦСКА уступил «Барселоне» (80:82). У ЦСКА вчистую провалился лидер Майк Джеймс (12 очков, 4/11 с игры, 5 потерь), но классная игра Дэниэла Хэкетта, Никиты Курбанова и Дэрриана Хиллиарда позволяла держаться на плаву и зайти в напряженную концовку. К сожалению для «армейцев», всё решил победный двухочковый бросок звёздного форварда «Барселоны» Николы Миротича на последней секунде.

ЦСКА (17-9) сейчас находится на 5-м месте в турнирной таблице. 2-3-е «Реал» и «Барселона» (20-6) серьезно оторвались, лидер турнирной таблицы «Анадолу Эфес» (23-3) вообще недосягаем. За 8 туров до конца регулярного чемпионата отыграть три победы у испанских суперклубов практически невозможно. Основная задача ЦСКА — выиграть гонку за 4-е место против «Маккаби» (18-8), чтобы сразиться с израильтянами в плей-офф с преимуществом домашней площадки.



«Маккаби» в этом туре с огромным трудом вырвал победу дома против «Олимпиакоса» (71:70), что ЦСКА было явно не на руку. ЦСКА принимает «Маккаби» 24 марта. Вероятно, эта встреча станет определяющей во втором круге для команд греческих тренеров Димитриса Итудиса и Янниса Сферопулоса. Вполне возможно, ЦСКА придётся побеждать с разницей более 10 очков, чтобы выходить на четвёртое место. Нужно держать в уме поражение «армейцев» (80:90) в Тель-Авиве в первом круге.



К тому времени ЦСКА желательно оступаться как можно меньше. На следующей неделе команда Итудиса принимает «Зенит» и едет в гости к «Панатинаикосу». Если первая встреча кажется относительно проходной, то выезд в Афины вызывает опасения. Особенно учитывая тот факт, что Итудис выдает баланс 0-3 в этом сезоне в матчах против клубов из своей страны — 2 поражения от «Олимпиакоса» и проигрыш «Панатинаикосу» в Калининграде.

«Фенербахче» выиграл в самый нужный момент

Многое уже было сказано о невыразительной игре «Фенербахче». Команда Желько Обрадовича в этом регулярном чемпионате потерпела сенсационных поражений на пару сезонов вперёд. На прошлой неделе после вчистую проигранного домашнего матча против «Реала» (65:94) Обрадович неожиданно заявил, что вообще не верит в способность своих подопечных добиться чего-то в этом сезоне. Хотя как бы ужасно ни играл турецкий гранд, шансы на выход плей-офф очень даже приличные.



В 26-м туре «Фенербахче» в гостях одолел одного из основных конкурентов «Валенсию» (93:86). Деррик Уильямс (22 очка) взял на себя лидерские функции. Луиджи Датоме (13 очков), Костас Слукас (13 очков) и Нандо Де Коло поддержали его двузначной результативностью. Подбор исполнителей у «Фенербахче» очень классный. В команде Обрадовича достаточно таланта, чтобы вытаскивать самые важные игры, что и доказала игра в Валенсии. На следующей неделе «Фенербахче» дома принимает «Црвену Звезду», а затем едет к «Химкам». Турецкий клуб наверняка рассчитывает выиграть дважды, но «Химкам» крайне необходимо подпортить эти планы.

«Жальгирис» повторяет прошлогодний сценарий, «Милан» теряет позиции

«Жальгирис» Шарунаса Ясикявичюса никогда нельзя списывать со счетов. Не так давно эта команда соседствовала с аутсайдерами «Зенитом» и «Баварией», а теперь находится в шаге от зоны плей-офф. В 26-м туре «Жальгирис» дома вырвал победу над «Миланом» (105:97 ОТ). Найджел Хэйс (21 очко) и Зак Ледэй (19 очков) классно помогли хозяевам при выходе со скамейки.



«Жальгирис» и «Милан» имеют одинаковый баланс 11-14 в турнирной таблицы, но именно литовский клуб стоит считать реальной угрозой для места «Химок» в топ-8. Можно вспомнить прошлый сезон, когда команда Ясикявичюса выиграла 7 из 8 последних матчей «регулярки», ворвавшись в плей-офф в самом последнем туре. Нечто подобное происходит и сейчас.

«Милан» проигрывает на постоянной основе. Команда Этторе Мессины откровенно не тянет на два фронта, поскольку возрастные лидеры Луис Скола, Серхио Родригес и Владимир Мицов просто выдыхаются, а их более молодые помощники Неманья Недович и Артурас Гудайтис постоянно травмируются. К тому же, негативное влияние на «Милан» оказывает эпидемия коронавируса в Италии, из-за чего уже перенесены матчи внутреннего чемпионата и под угрозой проведение домашних игр Евролиги, в частности против «Реала» на следующей неделе.

«Жальгирис» в 27-м и 28-м турах встречается с российскими клубами «Химками» (дома) и «Зенитом» (в гостях). Конечно, первая игра на порядок важнее для команды Ясикявичюса в турнирном плане. «Химки» тоже осознают значимость выезда в Каунас, так что на площадке ожидается бескомпромиссная битва.

«Зенит» пока не может выиграть с Хави Паскуалем

Новый главный тренер Хави Паскуаль пока не может привести «Зенит» к победам. Под руководством испанца «Зенит» дома уступил аустайдерам «Альбе» (81:83) и «Баварии» (68:77). Последнее поражение особенно озадачивает. «Бавария» ужасно играет на выезде (2-11). Мюнхенцы делили с питерцами 17-18-е места в таблице перед 26-м туром. После победы в Санкт-Петербурге «Бавария» (8-18) делает весомую заявку на то, чтобы не закончить регулярный чемпионат не на последней строчке в турнирной таблице. Эта участь почти наверняка ждёт «Зенит» (7-19), у которого нет преимущества по личным встречам над «Баварией».



Спрос с Паскуаля в Евролиге небольшой. Ещё до его прихода было понятно, что «Зениту» в этом турнире ловить нечего. Было бы неплохо избежать последнего места в «регулярке», но, по всей видимости, не суждено. Основные вызовы перед испанским тренером стоят в Единой лиге ВТБ, где «Зенит» просто обязан выходить на пятое место и отрываться от таких соперников, как «Енисей», «Зелена Гура», «Астана», «Калев», «Нижний Новгород» и «Парма».