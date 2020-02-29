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Обзор 26-го тура Евролиги для ЦСКА, «Химок» и «Зенита»

Обзор 26-го тура Евролиги
Алексей Фалько
«Химки» размялись перед тяжелейшей неделей сезона, лучший удел ЦСКА — четвёртое место
Российские клубы с разным настроением продолжают борьбу за места в плей-офф Евролиги.
Баскетбол / Евролига 0

Завершился 26-й тур регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» упрочили позиции в гонке плей-офф за счёт легкой победы над АСВЕЛом (108:79). ЦСКА уступил «Барселоне» (80:82), практически лишившись шансов попасть в топ-3 по итогам регулярного чемпионата. «Зенит» проиграл «Баварии» (68:77) дерби аутсайдеров. С новым главным тренером Хави Паскуалем у «сине-бело-голубых» пока побед нет.

Алексей Швед становится MVP тура. «Химки» хорошо размялись перед важнейшей неделей сезона

«Химки» без каких-либо проблем обыграли дома АСВЕЛ (108:79). Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 результативных передач. Рейтинг эффективности Шведа составил 37 баллов, что приносит ему первое в этом сезоне звание MVP тура. Также в игре против АСВЕЛа хорош был Йонас Жеребко (18 очков, 7 подборов).

Уже в стартовой четверти стало ясно, что французам ничего не светит на «Арене Мытищи». «Химки» оформили мощный рывок 23:7. Потом была небольшая расслабленность, когда АСВЕЛ сумел сократить отставание до «-7» по итогам первой четверти, но команда Римаса Куртинайтиса быстро доказала своё преимущество в классе и растоптала соперника во втором игровом отрезке — 30:14. В дальнейшем «Химки» спокойно контролировали ход встречи. Остановились на разнице «+29». Получился хороший подарок на 29-й день рождения центрового Девина Букера.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
28 февраля 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
108 : 79
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Химки: Швед - 24, Йеребко - 18, Букер - 17, Тимма - 14, Дайр. Бертанс - 11, Крамер - 11, Гилл - 9, Йович - 3, Robinson - 1, Вяльцев, Зайцев, Карасёв
АСВЕЛ: Пэйн - 14, Лайти - 12, Джекири - 10, Нуа - 10, Дьо - 8, Бако - 7, Берри - 6, Тейлор - 5, Кауди - 4, Стразель - 2, Маледон - 1, Ломаж

Игра с АСВЕЛом была, по сути, разминочной. Соперник на голову уступал в классе и не имел никаких шансов на успех. Уже на следующей неделе подопечных Куртинайтиса ждут куда более сложное испытание. «Химки» (12-14) сейчас делят 7-9 места в турнирной таблице с «Валенсией» и «Фенербахче». 3 марта российская команда едет в гости к «Жальгирису» (11-15), который во втором круге из беспросветного аутсайдера превратился в реального претендента на плей-офф. 6 марта «Химки» дома принимают «Фенербахче» в одной из важнейших встреч гонки плей-офф. Как минимум одну игру на следующей неделе «Химки» брать просто обязаны, поскольку два поражения сделают шансы на выход в плей-офф минимальными и перечеркнут недавние победы над «Миланом» и АСВЕЛом.

ЦСКА, вероятно, придётся довольствоваться максимум 4-м местом

ЦСКА уступил «Барселоне» (80:82). У ЦСКА вчистую провалился лидер Майк Джеймс (12 очков, 4/11 с игры, 5 потерь), но классная игра Дэниэла Хэкетта, Никиты Курбанова и Дэрриана Хиллиарда позволяла держаться на плаву и зайти в напряженную концовку. К сожалению для «армейцев», всё решил победный двухочковый бросок звёздного форварда «Барселоны» Николы Миротича на последней секунде.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
27 февраля 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80 : 82
Барселона
Барселона, Испания
ЦСКА: Хэкетт - 17, Хиллиард - 14, Джеймс - 12, Курбанов - 11, Хайнс - 10, Боломбой - 6, Куфос - 6, Бейкер - 2, Стрелниекс - 2, Антонов, Сент-Рос, Фойгтман
Барселона: Миротич - 23, Хиггинс - 17, Дэвис - 16, Курич - 7, Делейни - 6, Ханга - 5, Клавер - 3, Ориола - 3, Томич - 2, Абринес, Рибас, Шмитс

ЦСКА (17-9) сейчас находится на 5-м месте в турнирной таблице. 2-3-е «Реал» и «Барселона» (20-6) серьезно оторвались, лидер турнирной таблицы «Анадолу Эфес» (23-3) вообще недосягаем. За 8 туров до конца регулярного чемпионата отыграть три победы у испанских суперклубов практически невозможно. Основная задача ЦСКА — выиграть гонку за 4-е место против «Маккаби» (18-8), чтобы сразиться с израильтянами в плей-офф с преимуществом домашней площадки.

«Маккаби» в этом туре с огромным трудом вырвал победу дома против «Олимпиакоса» (71:70), что ЦСКА было явно не на руку. ЦСКА принимает «Маккаби» 24 марта. Вероятно, эта встреча станет определяющей во втором круге для команд греческих тренеров Димитриса Итудиса и Янниса Сферопулоса. Вполне возможно, ЦСКА придётся побеждать с разницей более 10 очков, чтобы выходить на четвёртое место. Нужно держать в уме поражение «армейцев» (80:90) в Тель-Авиве в первом круге.

К тому времени ЦСКА желательно оступаться как можно меньше. На следующей неделе команда Итудиса принимает «Зенит» и едет в гости к «Панатинаикосу». Если первая встреча кажется относительно проходной, то выезд в Афины вызывает опасения. Особенно учитывая тот факт, что Итудис выдает баланс 0-3 в этом сезоне в матчах против клубов из своей страны — 2 поражения от «Олимпиакоса» и проигрыш «Панатинаикосу» в Калининграде.

«Фенербахче» выиграл в самый нужный момент

Многое уже было сказано о невыразительной игре «Фенербахче». Команда Желько Обрадовича в этом регулярном чемпионате потерпела сенсационных поражений на пару сезонов вперёд. На прошлой неделе после вчистую проигранного домашнего матча против «Реала» (65:94) Обрадович неожиданно заявил, что вообще не верит в способность своих подопечных добиться чего-то в этом сезоне. Хотя как бы ужасно ни играл турецкий гранд, шансы на выход плей-офф очень даже приличные.

В 26-м туре «Фенербахче» в гостях одолел одного из основных конкурентов «Валенсию» (93:86). Деррик Уильямс (22 очка) взял на себя лидерские функции. Луиджи Датоме (13 очков), Костас Слукас (13 очков) и Нандо Де Коло поддержали его двузначной результативностью. Подбор исполнителей у «Фенербахче» очень классный. В команде Обрадовича достаточно таланта, чтобы вытаскивать самые важные игры, что и доказала игра в Валенсии. На следующей неделе «Фенербахче» дома принимает «Црвену Звезду», а затем едет к «Химкам». Турецкий клуб наверняка рассчитывает выиграть дважды, но «Химкам» крайне необходимо подпортить эти планы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
28 февраля 2020, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
86 : 93
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: Маринкович - 22, Дублевич - 15, Састре - 11, Тоби - 9, Колом - 7, Лабери - 5, Ндур - 5, Абальде - 4, Мотум - 3, Сан Эметерио - 3, Доорненкамп - 2, Ferrando Porro
Фенербахче: Деррик Уильямс - 22, Датоме - 13, Слукас - 13, де Коло - 10, Мухаммед - 9, Нанналли - 9, Ловернь - 5, Веселы - 4, Томас - 4, Вестерманн - 2, Калинич - 2, Махмутоглу

«Жальгирис» повторяет прошлогодний сценарий, «Милан» теряет позиции

«Жальгирис» Шарунаса Ясикявичюса никогда нельзя списывать со счетов. Не так давно эта команда соседствовала с аутсайдерами «Зенитом» и «Баварией», а теперь находится в шаге от зоны плей-офф. В 26-м туре «Жальгирис» дома вырвал победу над «Миланом» (105:97 ОТ). Найджел Хэйс (21 очко) и Зак Ледэй (19 очков) классно помогли хозяевам при выходе со скамейки.

«Жальгирис» и «Милан» имеют одинаковый баланс 11-14 в турнирной таблицы, но именно литовский клуб стоит считать реальной угрозой для места «Химок» в топ-8. Можно вспомнить прошлый сезон, когда команда Ясикявичюса выиграла 7 из 8 последних матчей «регулярки», ворвавшись в плей-офф в самом последнем туре. Нечто подобное происходит и сейчас.

«Милан» проигрывает на постоянной основе. Команда Этторе Мессины откровенно не тянет на два фронта, поскольку возрастные лидеры Луис Скола, Серхио Родригес и Владимир Мицов просто выдыхаются, а их более молодые помощники Неманья Недович и Артурас Гудайтис постоянно травмируются. К тому же, негативное влияние на «Милан» оказывает эпидемия коронавируса в Италии, из-за чего уже перенесены матчи внутреннего чемпионата и под угрозой проведение домашних игр Евролиги, в частности против «Реала» на следующей неделе.

«Жальгирис» в 27-м и 28-м турах встречается с российскими клубами «Химками» (дома) и «Зенитом» (в гостях). Конечно, первая игра на порядок важнее для команды Ясикявичюса в турнирном плане. «Химки» тоже осознают значимость выезда в Каунас, так что на площадке ожидается бескомпромиссная битва.

«Зенит» пока не может выиграть с Хави Паскуалем

Новый главный тренер Хави Паскуаль пока не может привести «Зенит» к победам. Под руководством испанца «Зенит» дома уступил аустайдерам «Альбе» (81:83) и «Баварии» (68:77). Последнее поражение особенно озадачивает. «Бавария» ужасно играет на выезде (2-11). Мюнхенцы делили с питерцами 17-18-е места в таблице перед 26-м туром. После победы в Санкт-Петербурге «Бавария» (8-18) делает весомую заявку на то, чтобы не закончить регулярный чемпионат не на последней строчке в турнирной таблице. Эта участь почти наверняка ждёт «Зенит» (7-19), у которого нет преимущества по личным встречам над «Баварией».

Спрос с Паскуаля в Евролиге небольшой. Ещё до его прихода было понятно, что «Зениту» в этом турнире ловить нечего. Было бы неплохо избежать последнего места в «регулярке», но, по всей видимости, не суждено. Основные вызовы перед испанским тренером стоят в Единой лиге ВТБ, где «Зенит» просто обязан выходить на пятое место и отрываться от таких соперников, как «Енисей», «Зелена Гура», «Астана», «Калев», «Нижний Новгород» и «Парма».

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