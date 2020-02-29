«Локомотив» остановился в Нижнем. Лукич запретил своим ошибаться

В Краснодар весна пришла в декабре. Точнее, местный «Локомотив» сам себе её устроил. Команда сменила тренера, поверила в Евгения Пашутина и тот оправдал доверие полностью. Вылет из Еврокубка даже пошёл на пользу кубанцам, которые смогли сфокусироваться на Единой лиге ВТБ.

Удивительно, но Пашутину удалось сразу поставить «Локо» на победные рельсы. Сначала дома была повержена «Парма», а уже после красно-зелёные в гостях перебороли «Химки». Для лидера чемпионата то поражение до сих пор так и является единственным поражением в турнире.

«Трудно наигрывать молодёжь клубам с задачами». Ведищев ответил Родионову Президент «Локомотива-Кубань» оценил итоги трансферной кампании и сообщил, какие задачи стоят перед клубом.

«Локомотив-Кубань» решил не останавливаться и начал разбираться со всеми. В итоге к перерыву на матчи сборных и Матч звёзд Единой лиги ВТБ парни Пашутина подходили с самой большой победной серией среди всех клубов лиги: 8 побед подряд. Место на тренерском мостике рулевого кубанцев не обсуждалось бы даже в том случае, будь кто-то из российских тренеров во главе какого-либо клуба.

Последний свой матч кубанцы сыграли 10 февраля и для тех, кто не уезжал в сборные, наступал почти трёхнедельный перерыв в играх. Неудивительно, что после победы над «Зенитом», почти все иностранцы «железнодорожников» отправились в аэропорт, опередив даже команду гостей, улетавшую на следующее утро.

Перед гостевой игрой против «Нижнего» пришла новость: «Локомотив» продлил контракт с Пашутиным, подписав его на три года. Для специалиста, чьим предыдущим местом работы был самый нетерпеливый клуб лиги — «Автодор», подобное развитие событий наверняка является приятным.

Пашутин получил серьёзный карт-бланш. Фанаты «Локо» должны быть довольны Развитие молодёжи, стабильность и борьба за высокие места. У краснодарцев грандиозные планы.

Конечно, на игру (пусть и гостевую) Пашутин выводил своих парней в статусе фаворитов, но разве это когда-то смущало Зорана Лукича? Сербский специалист привык к тому, что его команда всегда должна выкладываться на 146 процентов, а катализатором максимальной выкладки выступает он сам.

Начало матча осталось за гостями, но в глаза сразу бросалась уверенность в действиях «горожан». Хозяева очень дорожили мячом, стараясь гнуть свою линию. И это дало свой результат уже во второй десятиминутке, когда от лидерства гостей не осталось и следа. Рывок 7:0 в конце четверти позволил чёрно-белым набрать 30 очков за 10 минут и победить в этом отрезке с разницей в 12 очков.

За 20 минут игрового времени парни Лукича потеряли мяч всего 4 раза. Фантастическая бережливость, которая подкреплялась большим старанием и отвагой в защите. Лидерство «Нижнего» было логичным, но давление соперника чувствовалось на каждом квадратном сантиметре паркета в КРК «Нагорном».

«Локомотив» ошибался больше, но вряд ли это стало главной проблемой. «Нижний» продолжал показывать высочайший процент попадания из-за дуги, а в концовке Астапкович вообще забил через руки в падении. «Горожане» реализовали почти каждый второй из 27 своих дальних попыток, что позволило им зайти в концовку в качестве лидеров.

Решающее попадание оказалось на счету Брэндона Брауна. Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» решал момент один на один и забил средний, который фактически обеспечил победу хозяевам. «Локомотив» ещё попытал удачу в тактических фолах, но с прицелом у хозяев сегодня было всё в полном порядке.

Поражение «Локо» не станет для него фатальным. Клуб из Краснодара по-прежнему на третьей строчке в турнирной таблице, а вот «Нижний», ведущий отчаянную борьбу за плей-офф, после успеха поднялся на заветное 8 место.