В НБА зарождается новое соперничество. Адетокунбо и Харден открыто презирают друг друга

«Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Шарлотт Хорнетс» (93:85) в регулярном чемпионате НБА. У победителей впечатляющий дабл-дабл сделал оформил Яннис Адетокунбо (41 очко, 20 подборов и 6 передач). В составе «Шарлотт» дабл-дабл оформил Уилли Эрнангомес (10 очков и 13 подборов), Девонте Грэм набрал 17 очков.

Яннис установил рекорд в истории НБА по скорости покорения статистических показателей 40-20-5. Греку хватило всего 35 минут для набора этих цифр. Последний раз в форме «Бакс» показатели 40-20-5 выдавал легендарный Карим-Абдул-Джаббар в 1974 году. С 2000 года в НБА подобные цифры осиливали только Шакил О’Нил, Крис Уэббер, Демаркус Казинс и теперь Адетокунбо.

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Несколько дней назад Адетокунбо повторил ещё одно выдающееся достижение Абдул-Джаббара. Яннис в феврале набирал в среднем более 25 очков и 15 подборов за игру, не потерпев при этом ни одного поражения (команда проиграла один матч «Индиане», когда грек не выходил на площадку). Абдул-Джаббар делал подобное в марте 1973 года.

Харден — самый бездарный шутер в истории. Так часто из-за дуги никто не мазал У «Хьюстона» грандиозные проблемы. Крис Пол — третья за последние 5 дней экс-звезда «Рокетс», отомстившая бывшей команде.

Недавно лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заявил, что Адетокунбо в своей игре полагается на физические данные и при этом не имеет баскетбольных навыков.



«Хотел бы я быть семифутером и просто забивать сверху. Для этого вообще не нужно иметь никаких навыков», – отметил Харден.

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Ещё до этого комментария Яннис при выборе состава на Матч звёзд НБА не стал драфтовать в свою команду Хардена, мотивировав это тем, что ему нужен игрок, умеющий пасовать. Яннис предпочёл разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кембу Уокера, который отдает меньше ассистов, чем Харден. Во время самого Матча звёзд Адетокунбо вроде как специально заехал Хардену локтем по лицу.

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После матча Яннис не успокоился и сделал очередной выпад в сторону Бороды.



«В атаке мы просто пытались найти того, кого закрывает Джеймс Харден. Мы думали, что таким образом у нас появится лучшая возможность набрать очки», — заявил Адетокунбо.



Так и образовалась своего рода вражда между Адетокунбо и Харденом. Хотя задатки личной неприязни можно было увидеть ещё в прошлом сезоне. В январе 2019 года Яннис, вероятно, намеренно со всей силы бросил мяч в голову Хардену. Да, можно списать этот момент на случайность, но с трудом верится, что игрок такого уровня мог допустить подобный ляп.

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Яннис стал MVP НБА по итогам сезона-2018/2019, притом что установившего множество рекордов Хардена некоторые тоже сочли достойным награды, в том числе сам Джеймс. Харден фактически обвинил СМИ в том, что они весь сезон «лепили» MVP из Адетокунбо.



«Я считаю, что средства массовой информации создают историю о ком-то с начала сезона. Считаю, что они просто берут эту историю и раскручивают её весь год. Я не хочу вдаваться в подробности. Но всё, что в моих силах, — это контролировать свои действия. Я вышел на площадку и на высоком уровне сделал то, что должен был сделать. Вы же понимаете, о чём я говорю?» — сказал Харден в эфире радиостанции Хьюстона 97.9 The Box.

Уэстбрук и Харден превзошли достижение Коби и Шакила У Рассела и Джеймса выдался действительно сильный месяц.

В этом сезоне Адетокунбо и Харден также считаются одними из главных претендентов на звание MVP. Яннис — фаворит с огромным отрывом, но у Джеймса явно своё мнение на этом счёт.



Адетокунбо по-настоящему оживился после недавних критических высказываний Хардена. Яннис с тех пор отыграл в сумме 62 минуты, за которые набрал 73 очка, 33 подбора, 12 передачи при точности с игры 62,5% и рейтинге «плюс-минус» «+66».

«Милуоки» (52-8) уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и теоретически даже может замахнуться на исторический рекорд «Голден Стэйт Уорриорз» (73-9) по количеству побед в регулярном чемпионате. Вряд ли подопечные Майка Буденхольцера на это сподобятся (выиграть оставшиеся 22 матча почти нереально даже на фоне слабой конкуренции в Восточной конференции), но награда MVP от Янниса вряд ли убежит. Харден снова останется не у дел. «Хьюстон» (39-20) показывает заметно худший результат, чем «Милуоки». «Рокетс» не факт, что вообще получат преимущество домашней площадки в плей-офф.



Вражда Хардена и Адетокунбо — интересный момент для НБА, который можно «продать» болельщикам. К сожалению, Джеймс и Яннис выступают в разных конференциях, так что увидеть их дуэль в серии плей-офф практически не представляется возможным. Для этого «Милуоки» и «Хьюстон» должны выйти в финал НБА. У «Бакс» высокие шансы добраться до этой стадии, но «Рокетс» на Западе будет очень сложно пройти топ-клубы Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс».