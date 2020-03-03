Скандалист-наркоман и лучший шестой номер в истории. Кто поможет Леброну в борьбе за титул

«Лос-Анджелес Лейкерс» недавно отчислил атакующего защитника Троя Дэниелса. В ближайшее время калифорнийский клуб подпишет свободного агента, который станет последним элементом претендующей на чемпионство команды во главе с Леброном Джеймсом. «Клипперс», главный конкурент «Лейкерс» на Западе, усилили глубину состава за счёт приобретения Маркуса Морриса и Реджи Джексона. Леброн и Энтони Дэвис тоже стремятся получить как можно более качественную поддержку по аналогии со своими звёздными коллегами Каваем Леонардом и Полом Джорджем. Какие варианты усиления доступны на рынке?

Джей Ар Смит



Статистика за карьеру: 12,6 очка, 3,2 подбора, 2,1 передачи, 37,4% трёхочковых

Фото: Jason Miller/Getty Images

Джей Ар Смит был очень важным помощником Леброна Джеймса в чемпионской команде «Кливленд Кавальерс», которая в 2016 году в финале НБА сломила доминирующую команду «Голден Стэйт Уорриорз», выдавшую рекордный результат 73-9 в регулярном чемпионате. После этого Смит серьёзно сдал, в том числе совершил один из глупейших ляпов в истории финалов НБА против тех же «Уорриорз» в 2018 году.



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Смит в прошлом сезоне провёл 11 матчей за «Кливленд», набирая в среднем 6,7 очка и 1,9 передачи. После этого Джей Ар был отчислен из «Кавальерс». Он уже более года находится без игровой практики. Форма Смита остаётся загадкой, но есть основания полагать, что он способен принести кое-какую пользу не периметре в ограниченные минуты. «Лейкерс» должны просмотреть Смита на этой неделе, прежде чем принять окончательное решение.



Дион Уэйтерс



Статистика: 13,2 очка, 2,7 подбора, 2,8 передачи, 34,8% трёхочковых

Фото: Streeter Lecka/Getty Images

«Лейкерс» серьёзно заинтересованы в Уэйтерсе, который произвёл впечатление на руководство клуба во время просмотра в понедельник. Следующим шагом для Уэйтерса станет встреча с главным тренером «Лейкерс» Фрэнком Вогелем и генеральным менеджером Робом Пелинкой. Основной сильной чертой Уэйтерса является уверенность в себе. Этот парень всерьёз считает себя элитным игроком. Атакующий защитник действительно показывал некоторые проблески таланта, которые помогли ему получить четырёхлетний контракт в «Майами Хит» на $ 52 млн. Кроме того, Уэйтерс уже играл вместе с Леброном в «Кливленде» в сезоне-2014/2015.



Главный камень преткновения — дисциплина Уэйтерса. В этом сезоне он неоднократно нарывался на дисквалификации «Майами» за нарушение командного устава. В ноябре Уэйтерс не смог принять участие в матче с «Лейкерс» по необычной причине. Игрок пережил паническую атаку в самолёте из-за того, что съел слишком много мармеладных конфет. Позднее выяснилось, что в сладостях содержалась марихуана. В итоге Уэйтерс из-за передозировки перенёс припадок и потерял сознание в самолёте по дороге на игру. Руководство «Майами» объявило об отстранении Уэйтерса на 10 матчей без выплаты зарплаты. Перед дедлайном «Майами» сбросил контракт Уэйтерса в «Мемфис», который сразу же выкупил действовавшее до 2021 года соглашение игрока.



Уэйтерс — не самый бесталанный исполнитель по сравнению с остальными доступными вариантами на рынке. Но нужен ли «Лейкерс» игрок, который потенциально создаст проблемы в раздевалке? Фронт-офис клуба сейчас пытается ответить на этот вопрос, проводя собеседование с Уэйтерсом в несколько этапов.

Иман Шамперт



Статистика за карьеру: 7,2 очка, 3,3 подбора, 1,8 передачи, 33,8% из-за дуги

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Шамперт — ещё один напарник Леброна по чемпионской команде «Кавальерс». Как и Джей Ар Смит, Шамперт сдал после завоевания титула. Хотя интерес со стороны конкурентных команд к нему по-прежнему сохранялся. Прошлый сезон атакующий защитник завершал в «Хьюстоне», но в команду Джеймса Хардена вписаться не смог. Кампанию-2019/2020 Шамперт начинал уже в «Бруклине» с другим экс-одноклубником по «Кливленду» Кайри Ирвингом, но и здесь дела не заладились.



Защита на периметре — главная сильная сторона Шамперта. Иман хорошо общается с Леброном, поскольку четыре года выступал вместе с ним в «Кливленде» и при лоббировании Короля получил дорогой четырёхлетний контракт на $ 40 млн. Возможно, «Лейкерс» обратят внимание на Шамперта, если варианты с Джей Ар Смитом и Дионом Уэйтерсом не выгорят.



Джамал Кроуфорд



Статистика за карьеру: 14,6 очка, 2,2 подбора, 3,4 передачи, 34,8% из-за дуги

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Вероятно, Кроуфорд заслужил звание лучшего шестого игрока в истории. В коллекции Джамала три награды (2010, 2014, 2016) самому полезному игроку «скамейки» в НБА. Только в последние годы защитник «Клипперс» Лу Уильямс начал оспаривать статус Кроуфорда как величайшего резервиста лиги.



39-летний Кроуфорд в этом сезоне трудоустроиться не смог. Возраст берёт своё, но Джамал по-прежнему может оживить второе звено команды, набирая около 10 очков в среднем за игру при выходе со скамейки. Кроме того, за плечами Кроуфорда огромный опыт. Он способен обеспечить ветеранское лидерство в раздевалке. Трудовая этика Кроуфорда не вызывает сомнений. Он признавался лучшим товарищем по команде НБА в 2018 году. В коллекции Джамала нет чемпионского перстня. Переход в «Лейкерс» предоставит ветерану отличную возможность наконец-то выиграть титул.



Аллен Крэбб



Статистика за карьеру: 9,1 очка, 2,8 подбора, 1,1 передачи, 38,7% трёхочковых

Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Летом 2016 года ограниченный свободный агент Крэбб подписал с «Бруклин Нетс» четырёхлетний контракт на $ 75 млн. Это предложение решил повторить «Портленд». Конечно, Крэббу переплатили. Его контракт постоянно включался в рейтинг худших соглашений НБА. «Портленд» избавился от Крэбба уже через год, отправив в «Бруклин». В «Нетс» Аллен задержался два года, после чего оказался в «Атланте» и «Миннесоте», которая недавно выкупила его истекающий дорогой контракт.



Сумма контракта Крэбба создала неправильное восприятие игрока. Сейчас Аллен освободился от этого бремени. В целом Крэбб представляет собой неплохого ролевика с поставленным трёхочковым броском выше среднего уровня. Крэбб является однозначно более сильной опцией второго звена по сравнению с недавно отчисленным из «Лейкерс» Дэниэлсом.