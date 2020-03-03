Паскуаль продолжает дело Плазы. «Зенит» проиграл ЦСКА

«Зенит» решился на смену тренера, но, кажется, уже слишком поздно. В Евролиге команда из Санкт-Петербурга перед матчем с ЦСКА находилась на последнем месте, продолжая вести борьбу за честь с «Баварией». Хотя новый рулевой сине-бело-голубых Хави Паскуаль, судя по его предматчевым комментариям, уже расставил для себя приоритеты. Вот что сказал сменщик Жоана Плазы.

— Знаем, что играем с одной из сильнейших команд турнира, и легко нам не будет, — вроде бы обычно начал хвалить соперника тренер команды, идущей на последнем месте. — У них есть все, есть традиции, есть один из лучших снайперов Евролиги Майк Джеймс, который может делать что угодно на паркете, есть Кайл Хайнс, чье присутствие значит многое для ЦСКА. Если перечислять звезд соперника, это займет много времени. В любом случае, для нас главное сейчас — продолжать двигаться в заданном направлении, и каждая игра — шанс сделать это. На неделе у нас будет три матча, и нужно подойти к игре в воскресенье (против «Енисея» в Единой лиге ВТБ. — Прим. «Чемпионата») в максимально хороших кондициях.

Тренер совершенно не скрывает, что результаты матчей в Евролиге ему прямо сейчас интересны в меньшей степени. И здесь его можно понять. И даже посочувствовать. Кризисный менеджер Паскуаль должен пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ, проводя порой по два дополнительных матча Евролиги. Сейчас «Зенит» на восьмой строчке, но «Енисей» на девятой с точно таким же показателем побед и поражений.

Вполне вероятно, что такими заявлениями Паскуаль хотел снять часть давления с игроков. Проиграть ЦСКА не зазорно, а победить их в «Мегаспорте» сродни подвигу. Тем более, все знают, что дважды подряд на своём паркете красно-синие проигрывать не любят. А поражение от «Барселоны» запомнится надолго. Точнее, тот бросок на последней секунде самого «дорогого» игрока Евролиги Николы Миротича, который принёс победу испанцам.

Джеймс не стал для ЦСКА Холденом на одну игру. Фортуна не простила ему ошибок Курбанов показал выдающуюся игру, но «армейцы» проиграли «Барселоне». Место в тройке становится призрачным.

«Зенит» — гостевая команда в нынешнем сезоне и это петербуржцы показали и в «Мегаспорте», реализовав три подряд дальних попытки на первых минутах матча, начав его с рывка 11:2. Логично, что первым тайм-аут взял Димитрис Итудис, у которого было что сказать своим подопечным. Сработало! Ответ 9:0 и уже Паскуаль решает внести коррективы.

Главным героем начала матча стал Майк Джеймс. Армейский малыш в первой же атаке агрессивно «напал» в защите на Дмитрия Хвостова, а завершил первую четверть классическим дальним попаданием с сопротивлением — 7 очков и 2 передачи за 8 минут.

Точно такой же финт Джеймс исполнит и в конце третьей четверти, позволив москвичам отправиться на заключительный перерыв с разницей в 8 очков. Но к чести «Зенита» оторваться чемпиону они не позволили. Во многом благодаря Остину Холлинсу, показавшему сегодня одну из лучших игр в сезоне: 28 очков при великолепной реализации — 11 из 16 с игры (4/6 трёхочковые).

ЦСКА держал руку на пульсе, словно не желая тратить больше сил, чем необходимо для победы. Так по крайней мере могло показаться. Лишь дважды красно-синие выходили за рамки двухзначной разницы, но и лидерство своё не упускали.

Концовка получилась похожей на весь матч, когда на последней минуте преимущество ЦСКА сначала съёжилось до 4 очков, а после промахов сине-бело-голубых вновь выросла до 8. Парни Паскуаля не воспользовались шансами в самый нужный момент, потерпев шестое поражение подряд. «Армейцы» остаются на пятой строчке, но всё ещё бьются за преимущество своей площадки в плей-офф.