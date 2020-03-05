Дончич и Порзингис творили невероятные вещи. Зайону осталось наблюдать за этим со стороны

«Даллас Маверикс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (127:123 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным в составе победителей стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Его одноклубник Лука Дончич набрал трипл-дабл из 30 очков, 16 подборов и 10 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 27 очков. Первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон записал себе в актив 21 очко.



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«Даллас» (38-25) одержал вторую победу за последние три игры. Команда Рика Карлайла находится на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Подняться повыше реально, хотя заполучить преимущество домашней площадки в плей-офф будет непросто. «Лейкерс», «Клипперс», «Хьюстон» и «Денвер» являются основными претендентами на формирование топ-4 по итогам «регулярки».



«Нью-Орлеан» (26-36) продлил серию поражений до трёх матчей. Ситуация для подопечных Элвина Джентри близка к критической. «Мемфис» (31-31) идёт на восьмом месте с приличным отрывом. Плюс «Пеликанс» нужно считаться с конкуренцией за место в плей-офф со стороны «Портленда», «Сан-Антонио» и «Сакраменто».



«Нью-Орлеан» очень уверенно действовал на площадке и стабильно добывал положительный результат после восстановления Зайона Уильямсона в конце января. Похоже, соперники начинают приспосабливаться к «Пеликанс». Зайон по-прежнему очень хорош. В поединке против «Маверикс» Уильямсон продлил серию с результативностью 20+ очков до 13 матчей. Это второй лучший результат в истории франшизы «Пеликанс» и рекорд в истории НБА для игроков в возрасте менее 19 лет.



С 2000 года среди новичков только Блэйк Гриффин выдал более длинную серию с подобной результативностью для новичков — 14 матчей. В следующей игре Зайон должен его настичь. Против «Маверикс» относительно неплохо действовал Брэндон Ингрэм, хотя до этого он частенько разочаровывал. Также на уровне боеспособности «Нью-Орлеана» сказывается травма снайпера-ветерана Джей Джей Редика.



«Даллас» откровенно вытащила связка Дончич-Порзингис. Лука и Кристапс стали четвёртым дуэтом в истории франшизы «Маверикс», набравшим как минимум по 30 очков и 10 подборов в одном матче. Дирк Новицки и Джош Ховард (2008), Дирк Новицки и Майкл Финли (2002), а также Джордж Маклауд и Джейсон Кидд (1996) делали это ранее.



При этом 19-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 30 очков, 15 подборов и 10 передач. Лука оформил 22-й трипл-дабл за карьеру в «Далласе», став единоличным рекордсменом франшизы и сместив с первого места Джейсона Кидда. Дончич — пятый игрок в истории НБА с 10 трипл-даблами с 30+ очков результативности в течение одного сезона.



Он присоединился к Оскару Робертсону, Расселу Уэстбруку, Джеймсу Хардену и Майклу Джордану. Дончич, Уэстбрук, Харден и Коби Брайант — единственные защитники со статистикой 30-15-20 с 2000 года. Порзингис по итогам матча против «Далласа» стал первым игроком с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ блок-шотами в двух играх подряд после Шакила О'Нила в 2000 году. Кристапс сдержал слово и наконец-то научился быть эффективным на площадке в одно время с Лукой. В первой половине сезона латвиец очень часто тушевался на фоне словенца.



Дончич и Порзингис покорили достижения Брайанта и О’Нила. Их дуэт действительно чем-то напоминает новую версию связки Коби и Шака на раннем этапе становления. По стилю игры они не совсем похожи, но по степени доминирования и совместимости друг с другом Дончич и Порзингис очень даже заслужили сравнение с легендами «Лейкерс». По крайней мере Лука уже вытворяет на площадке некоторые номера, которые явно получили бы одобрение трагически скончавшегося в январе Брайанта.

В концовке овертайма Дончич благодаря серии финтов обыграл защитника «Пеликанс» Джру Холидэя, совершил проход под кольцо, поднял в воздух Зайона и отпасовал на Макси Клебера, который, к сожалению, не реализовал трёхочковый и испортил шикарный момент.



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К слову, овертайма в этой встрече могло и не быть. Тяжелый форвард «Пеликанс» Николо Мелли сравнял счёт в основное время трёхочковым попаданием. «Даллас» не стал умышленно фолить при преимуществе «+3», как сделали бы в Евролиге. В НБА действует подобное неписаное джентльменское правило.



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Если бы не эта особенность заокеанской лиги Дончич и Порзингис не смогли бы покорить некоторые достижения в игре против «Нью-Орлеана». Теперь дело за малым — Лука и Кристапс должны сделать «Даллас» реальным претендентом на титул. Словенец и латвиец пока не готовы бороться за чемпионство. Но они проводят вместе только первый сезон. Те же Брайант и О’Нил взяли первый титул только на четвёртый сезон совместного выступления в «Лейкерс». Можно не сомневаться, что в ближайшие годы Дончич и Порзингис тоже всерьез включатся в погоню за перстнями.