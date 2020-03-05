«Продай команду!» В Нью-Йорке хозяин «Никс» выгоняет недовольных фанатов с арены. Видео

«Нью-Йорк Никс» в очередной раз подтверждает статус одной из самых беспорядочных организаций НБА. В последние дни «Никс» вляпались сразу в несколько скандальных историй. Группу болельщиков «Никс» вывели с домашней арены «Мэдисон Сквер Гарден» за скандирование «Продай команду!», адресованное владельцу Джеймсу Долану. Это случилось во время последнего домашнего матча регулярного чемпионата НБА против «Юты Джаз» (104:112).

Клуб официально опроверг эту информацию, но в Сети было опубликовано несколько видео, подтверждающих реальность конфликтов. По данным журналиста New York Daily News Стефена Бонди, один из фанатов, скандировавших «Продай команду!», утверждает, что ему угрожали арестом и «допрашивали» в течение 15 минут, прежде чем заставили покинуть «Гарден». Позже болельщик опубликовал видео в «Твиттере», где он и его друзья окружены охранниками и полицейским возле выхода с арены.

Права на видео принадлежат VIASAT. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Knicks Videos.

Ранее известный режиссёр и знаменитый фанат «Никс» Спайк Ли заявил, что не будет посещать матчи после инцидента, когда охранники помешали ему пройти на арену через служебный вход. Впервые за 28 лет Ли не пустили на игру любимой команды через служебный вход и попросили пройти через специальный вход для знаменитостей. Позже режиссёр обвинил владельца клуба Джеймса Долана в травле.



Экс-звезда «Никс» Чарльз Оукли раскритиковал организацию за происшествие с Ли и призвал НБА обратить внимание на поведение Долана. Оукли лично сталкивался с проблемами с персоналом арены. В феврале 2017 года охранники вывели Оукли из первого ряда «Гардена», после чего его арестовали. Чарльзу предъявили обвинения в нападении и незаконном вторжении. Оукли пошёл на сделку со следствием, отказавшись посещать арену в течение года. С него сняли все обвинения, но неприятный осадок остался.



Официальное объяснение «Никс» выглядит следующим образом.



«Предположение о том, что Спайк Ли стал жертвой, является просто смешным. Мы неоднократно просили его не использовать вход для сотрудников, используя специальный VIP-вход, которым пользуются все знаменитости. Печально, что Спайк создал этот искусственный конфликт ради скандала. Он может зайти в «Гарден» в любое время через VIP-вход или общий вход, но только не через вход для персонала. Об этом он и Джеймс Долан договорились вчера вечером, пожав друг другу руки», – говорится в заявлении.



Возможно, Ли действительно на ровном месте раскрутил конфликтную ситуацию, когда этого вполне можно было избежать. Однако это ни в коей мере не отменяет того факта, что в «Никс» творится настоящий бардак. «Нью-Йорк» (19-43) проводит очередной «сливной» сезон.



Прошлым летом «Никс» не смогли заполучить суперзвёздных свободных агентов Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта, которые ушли в соседний «Бруклин». После этого по каким-то неведомым причинам было решено растранжирить свободные средства в платежной ведомости на переплату посредственным игрокам. Причём «Нью-Йорку» вдруг захотелось перегрузить позицию тяжёлого форварда — подписанные Тадж Гибсон, Бобби Портис, Джулиус Рэндл и Маркус Моррис представляют именно это амплуа.



Моррис покинул команду перед дедлайном, но явный крен в сторону исполнителей передней линии однозначно мешает развиваться молодому центровому Митчеллу Робинсону. Да и общий дисбаланс в командной игре присутствует. Третьему номеру драфта-2019 атакующему защитнику Ар Джей Барретту тоже не очень удобно играть в окружении стольких «больших».

«Никс» будто застряли на стадии вечной перестройки. Во фронт-офисе происходят постоянные перемены. Сейчас спасать ситуацию призван бывший агент Леон Роуз, которого несколько дней назад назначили на пост президента клуба. Но как долго он продержится?



«Нью-Йорк» вообще не пользуется преимуществами крупного рынка. Если провести опрос среди болельщиков «Никс» по поводу главной причины постоянных неудач организации, большинство выберет следующий вариант ответа — владелец Джеймс Долан.



Долан уже давно заработал себе репутацию самого неадекватного и некомпетентного владельца НБА. По совместительству Джеймс является фронтменом и гитаристом американской рок-группы JD & The Straight Shot. Многие фанаты считают, что в музыке у Долана куда больше таланта, чем в управлении клубом. Призывы продать франшизу звучали уже неоднократно, а не только во время матча против «Юты». «Я не продаю «Никс» — ответ Долана остаётся неизменным. Долана уже начали откровенно бесить эти призывы, так что жёсткое обращение с болельщиками не должно удивлять. Год назад Долан уже запрещал одному фанату посещать матчи в «Гардене» по той же причине — призыв/требование продать команду.

Так что посетители матча против «Джаз» ещё легко отделались, пережив простое выдворение с арены и допрос в течении 15 минут.



Бывший игрок «Никс» Энес Кантер рассказал, в чём проблема организации.



«Одноклубники, с которыми я разговаривал или парни из других команд, они всегда говорят так: «Потрясающий город, невероятная арена. Всё так круто. Но владелец...». Они всегда говорят это: «Но владелец». Я всегда говорю, что «Никс» невероятны. «Гарден» – это Мекка баскетбола. Если побеждаешь в Нью-Йорке, то ты король мира. Но некоторые игроки боятся туда ехать и не хотят иметь с этим ничего общего», – цитирует Кантера NY Daily News.



Долана действительно можно назвать главным препятствием к развитию «Никс». Продавать франшизу он не собирается, а значит, «Нью-Йорку», скорее всего, не стоит ждать ничего хорошего в ближайшем будущем.