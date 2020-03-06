«Хьюстон» бросался «кирпичами». Уэстбрук и Харден переписывают антирекорды НБА

«Рокетс» 35 раз промазали из-за дуги и в очередной раз показали уязвимости системы игры без центровых.

В Хьюстоне случился матч команд из топ-4 Западной конференции. Если бы Стеф Карри не выбрал для своего возвращения именно этот игровой день, схватка «Клипперс» и «Рокетс» балы бы безоговорочно главным событием. И встреча эта в какой-то степени оправдала ожидания, «ракеты» в очередной раз совершили попытку пробить дно. У Хардена, кстати, это отчасти получилось.

Лидер «Лос-Анджелеса» Кавай Леонард набрал в этой игре 25 очков и помог одержать своей команде шестую победу подряд. Эта серия, которая является на данный момент лучшей действующей в лиге, помогла команде закрепиться на второй строчке на Западе.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте «LA Clippers».

«Ракеты» на своей площадке выглядели сколь активно, столь же и нелепо, уже после 36 минут игры потеряв шансы на итоговую победу. По сути, «Хьюстон» прибил себя сам, показав пугающе низкий процент реализации. Складывалось такое впечатление, что Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук и компания стремились перебить все антирекорды по промахам из-за дуги. «Ракеты» совершили всего 7 точных попыток из 42.

Для понимания того, что это не несчастный случай, от которого не застрахован никто, приведём простую статистику. Для «Рокетс» это 36-й матч, в котором команда совершила 35 и более промахов с дальней дистанции.

Все остальные команды лиги, кстати, за всю историю делали это лишь 33 раза. Ну и конкретно этот состав, конечно, обещает стать самым необычным в истории. Если команда без номинальных даже центровых сумеет выстрелить, это будет революция. Но есть при такой системе и откровенные минусы. Не пошли дальние броски, шансы снижаются до минимума.

Харден — самый бездарный шутер в истории. Так часто из-за дуги никто не мазал У «Хьюстона» грандиозные проблемы. Крис Пол — третья за последние 5 дней экс-звезда «Рокетс», отомстившая бывшей команде.

Минувшим вечером так и получилось. Уже к большому перерыву гости вели с преимуществом в 23 очка. Хозяева к этому моменту совершили 20 (!) дальних промахов. Не летело толком ни у кого, пару раз выбрасывались такие «кирпичи» (броски, после которых мяч не касается ни дужки кольца, ни щита соперников. Прим. «Чемпионата»), что болельщики на трибунах замирали от недоумения. Джемс Харден, как обычно бывает в таких случаях, стал «забойщиком». Ну а фанатам не оставалось ничего другого, как наблюдать за «горячей» рукой Леонарда.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте «NBA».

Борода заканчивал матч на банке, набрав за 28 минут весьма скромные 16 очков. С игры он совершил 4 точных попадания из 17, а из-за дуги смазал все 8 попыток. Впрочем, для нынешнего сезона это не такая уж большая неожиданность. Джеймс по итогам матча добрался до очередного юбилея. Нисколько не праздничного. Защитник «Хьюстона» быстрее всех в истории преодолел отметку в 4000 смазанных трёхочковых. Для этого ему потребовалось 828 матчей. С большим отрывом от него идёт Рэй Аллен, который прошёл до этого «достижения» путь в 1092 матча.

Кармело снова наказывает «Хьюстон». Давно Харден не был настолько плох Борода выжил из команды Пола. Теперь Крис в шаге от того, чтобы с «Оклахомой» обойти «Рокетс».

На заключительную четверть команды вышли с преимуществом «Клипперс» в 25 очков, и как чаше всего случается в таких случаях заканчивали игру парни со скамейки. Лучшим в составе «Лос-Анджелеса» стал Рассел Уэстбрук, набравший 29 очков, собравший 15 подборов и сделавший 5 передач. У «Клипперс» Леонард за 29 минут заработал 25-6-5, закончив матч с показателем полезности +33. Временами Кавай буквально разрывал оборону «Рокетс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте «NBA».

Значительный вклад в победу своей команды внёс Монтрезл Харрелл. На счету центрового, выходившего со скамейки, 19 очков, 10 подборов и показатель полезности +3. Добавим к этому 17 очков и 12 подборов основного центрового «Лос-Анджелеса» Ивицы Зубаца и общая картина станет яснее. Ивица, к слову, установил рекорд франшизы, набрав 17+ очков и 12+ подборов менее чем за 21 минуту.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте «LA Clippers».

После матча наставник гостей Док Риверс заметил, что «ракеты» играют максимально умно для того состава, который у них есть. Д’Энтони выжимает максимум. «Мы сохраняли спокойствие, двигали мяч, искали открытых парней, а наши большие были… большие», — с хитрой улыбкой закончил тренер. Недвусмысленный намёк на то, что тренерский штаб со сбалансированным составом может и должен обыгрывать «Хьюстон».

Статистика попаданий со средней дистанции также говорит в пользу «Клипперс». Гости выполнили 26 точных попыток из 44-х, а хозяева – 28 из 55. «Мы просто не делали того, что должны были делать на обоих концах площадки, — отметил после матча Харден. – У нас не было достаточной обороны, и мы не выполняли план на игру».