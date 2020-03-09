Система «Хьюстона» дала серьёзную трещину. Над Бородой потешаются даже комментаторы

«Хьюстон Рокетс» потерпел четвёртое поражение подряд в регулярном чемпионате НБА, на своём паркете уступив середняку Восточной конференции «Орландо Мэджик» (106:126). В составе победителей 24 очка набрал Ди Джей Огастин, а «большие» Аарон Гордон (19 очков, 10 подборов) и Никола Вучевич (16 очков, 16 очков) оформили дабл-даблы. У «Рокетс» самыми результативными стали Расселл Уэстбрук (24 очка) и Джеймс Харден (23 очка).

Уэстбрук хотя бы не показал слишком плохую точность (9/19 с игры, 2/5 из-за дуги), в отличие от в очередной раз провалившегося Хардена (6/19 с игры, 3/10 из-за дуги). Джеймс Харден реализует 31,7% с игры и 20,3% трёхочковых в последних 5 играх. С начала 2020 года точность у Джеймса тоже далеко не впечатляющая — 39,4% с игры, 30,4% из-за дуги. Неудивительно, что команда идёт по турнирной дистанции ни шатко ни валко.



«Хьюстон» играет в экспериментальном «смолл болл» составе со 196-сантиметровым Пи Джей Такером на позиции центрового. Какое-то время казалось, что подопечные Майка Д’Антони очень даже неплохо приспособились к системе игры без классических пятых номеров. Но это было во многом обманчивое впечатление. Проблема в том, что при выбранной тактике Харден и Уэстбрук просто не имеют права проваливаться, а Расса и Джеймса образцами стабильность точно не назовёшь.



Вызывает вопрос, как «Хьюстон» собирается противодействовать соперникам с ярко выраженными игроками передней линии. Тяжёлый форвард «Орландо» Аарон Гордон и центровой Никола Вучевич в поединке против «Хьюстона» разгулялись как следует. Гордон и Вучевич обладают «растягивающими» навыками и спокойно смещаются на периметр в случае необходимости, так что традиционные размены «Рокетс» просто не работают. Не так давно «Хьюстон» наказали «большие» «Клипперс» Монтрез Харрелл и Иваца Зубац, в то время как Кавай Леонард и Пол Джордж вполне способны перекрывать продуктивность Хардена и Уэстбрука в нападении и, что самое главное, успевать при этом отрабатывать в защите.



Регулярный чемпионат не отличается какой-то сверхжёсткой борьбой, но даже в таких условиях у «Хьюстона» возникают огромные проблемы. Что же будет в плей-офф, где по полной включится защита соперников, а судьи не будут столь активно свистеть фолы на Хардене?



У «Хьюстона» нет никакой подстраховки или запасного плана. Пи Джей Такер, Эрик Гордон, Роберт Ковингтон — хорошие игроки, но они всего лишь простые ролевики, которые тащить команду не будут. Подавно на роль спасителей не тянут подобранные на рынке выкупа ветераны Джефф Грин и Демарре Кэрролл. Глубина состава «Рокетс» откровенно слабая. На звёздах «Хьюстона» сказывается элементарный износ. Во вчерашнем матче против «Шарлотт Хорнетс» (99:108) Харден отыграл 45 минут — рекорд для него в игре без овертаймов за последние два сезона. Джеймс оформил своеобразный квадрупл-дабл — 30 очков ((8/22 с игры, ужасные 2/11 из-за дуги), 10 подборов, 14 передач и 10 потерь.



Это был 14-й случай в истории НБА, когда игрок оформляет квадрупл-дабл с потерями. Что интересно, Харден делал это трижды, а его напарник Уэстбрук — 5 раз. Другие игроки не совершали подобного более одного раза. То есть Харден и Уэстбрук на двоих ответственны за более чем половину квадрупл-даблов с потерями за всё время существования лиги.

Комментаторы матча откровенно высмеяли Бороду после этого «достижения»: «Это история. Квадрупл-дабл у Джеймса Хардена с очками, подборами, передачами и потерями».



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После получения крупнейшего игрового времени за два года Харден совершил длительный перелёт с одного конца страны на другой из Северной Каролины в Техас. Неудивительно, что Джеймс в игре против «Орландо» выглядел измотанным.



«Хьюстон» (39-14) откатывается на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Хардена и компанию уже обошла «Оклахома-Сити Тандер» (40-14) во главе с Крисом Полом, которого Борода «сплавил» из команды прошлым летом в обмен на Уэстбрука. Крис и «Тандер» только набирают обороты по ходу сезона. Не будет таким большим сюрпризом, если «Оклахома-Сити» закончит «регулярку» выше «Хьюстона». Перед стартом сезона такой сценарий можно было считать фантастикой, а сейчас это объективная реальность.



Плей-офф тоже не сулит «Рокетс» ничего хорошего. Команда Д'Антони выглядит на порядок уязвимее контендеров Лос-Анджелеса «Клипперс» и «Лейкерс», а также очень даже рискует вылететь от кого-то вроде «Денвера», «Юты» или той же «Оклахомы». Вполне возможно, генеральный менеджер Дэрил Мори и главный тренер Майк Д'Антони дорабатывают последний год в Техасе.