Коронавирус отправляет «Голден Стэйт» в нокаут. Зря они возвращали Стефена Карри

«Голден Стэйт Уорриорз» рискует стать первой командой НБА, которая всерьёз пострадает от вспышки коронавируса. Журналист The Athetic Тим Каваками сообщает, что есть «очень-очень сильные признаки» того, что домашняя игра регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» в среду утром, скорее всего, станет последней встречей при зрителях на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско.

В ближайшее время будет сделано официальное объявление по поводу ограничительных мер на спортивных мероприятиях в области залива Сан-Франциско. Боязнь вируса, очевидно, уже повлияла на посещаемость матча против «Клипперс». Каваками незадолго до старта игры опубликовал в «Твиттере» фотографию пустых мест из обычно заполненной зоны на нижнем ярусе арены.

В этом сезоне «Голден Стэйт» переехал из Окленда на новую арену «Чейз Центр» в Сан-Франциско. Ожидаемой выгоды «Уорриорз» не получили. Кевин Дюрант летом перешёл в «Бруклин Нетс», Клэй Томпсон пропускает сезон из-за разрыва крестообразных связок, а Стефен Карри вылетел из строя в самом начале регулярного чемпионата из-за перелома руки. В итоге «Уорриорз» из доминирующей чемпионской династии превратились в «сливного» аутсайдера, состав которого формируют преимущественно игроки уровня G-Лиги. «Голден Стэйт» стал неинтересной командой для телетрансляций, соответственно упал доход от маркетинговой деятельности.



ESPN отменил запланированные трансляции матчей «Уорриорз», даже несмотря на недавнее возвращение в строй Карри. Из программы вычеркнуты игры «Голден Стэйт» – «Торонто» (16 марта) и «Голден Стэйт» — «Индиана» (18 марта) в пользу матчей «Майами» — «Милуоки» и «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» соответственно. Зрителей на трибуны также сложно привлечь, когда на паркет не выходят звёзды. Карри вернулся на площадку в начале марта чуть ли не в качестве экстренной меры, чтобы хоть как-то спасти доходы клуба. Всё-таки болельщики придут смотреть на Стефена, даже если команда будет проигрывать. Финансовые дыры удастся хоть как-то залатать продажей атрибутики.

Великое возвращение. Карри устроил яркое шоу в Сан-Франциско Карри на паркете «Чейз Центра» радовал не только фанатов «Уорриорз», но и самого Леброна.

Официальные чины уже вышли на связь с «Голден Стэйт». Супервайзер Сан-Франциско Аарон Пескин сказал Mission Local, что разговаривал с президентом «Уорриорз» Риком Уэлтсом и предложил ему «добровольно» принять решение о проведении матчей без зрителей, прежде чем власти выпустят официальный указ.

«Я выразил желание, чтобы «Уорриорз» сделали это добровольно, прежде чем в предстоящие дни мы примем меры в целях безопасности здоровья общества. Это не вопрос «если». Это вопрос «когда». Я надеюсь, что «Голден Стэйт» сам придёт к такому выводу, прежде чем мы заставим их сделать это», — цитирует Пескина Mission Local.

«Голден Стэйт» принимал «Торонто» в прошлую пятницу. Тогда Карри впервые сыграл после травмы. В субботу мэрия обнародовала рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, которые включали «отмену несущественных мероприятий — концертов, спортивных мероприятий, конвенций или крупных общественных собраний».



В мэрии описали реакцию «Уорриорз» как «спасибо за рекомендации». «Голден Стэйт» не прислушался и провёл следующие домашние игры против «Филадельфии» и «Клипперс» со зрителями. Единственная принятая мера — выставленный возле выхода арены стенд с описанием мер безопасности в связи с эпидемией коронавируса.

Мэрия отказалась сообщить, будет ли город принимать более агрессивные меры, чтобы заставить «Уорриорз» придерживаться новой политики. Различные масштабные мероприятия уже отменены в области залива Сан-Франциско



Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр всё-таки допускает, что его команде предстоит играть оставшиеся матчи без зрителей.



«Без сомнения, такая вероятность существует. Мы находимся в невиданной ранее ситуации, поэтому будем делать всё необходимое, когда придёт время», – приводит слова Керра The San Francisco Chronicle.

НБА запланировала на среду телефонную конференцию с владельцами всех 30 команд лиги, чтобы обсудить обострение ситуации с эпидемией коронавируса. В четверг по этому же поводу поговорят с генеральными менеджерами. Игра без зрителей — весьма вероятный итог всех этих переговоров. Особенно больно такое решение ударит по «Голден Стэйт», который переживает катастрофический сезон как в плане результата на площадке, так и в коммерческим аспекте.



Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», который базируется рядом с Сан-Франциско, уже пострадал от коронавируса. В понедельник Департамент здравоохранения округа Санта-Клара запретил проведение общественных и частных мероприятий численностью более 1000 человек. «Шаркс» собираются соблюдать запрет и склоняются к тому, чтобы играть запланированные матчи на своей домашней арене без фанатов без переноса на нейтральную или выездную площадку. «Голден Стэйт» наверняка ждёт нечто подобное. «Уорриорз» осталось отыграть 7 домашних игр до конца «регулярки», которая заканчивается через месяц. Финансовые потери будут очень чувствительными, если эти эти встречи пройдут без зрителей.