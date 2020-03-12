Сезон НБА остановлен из-за коронавируса. Инфицирован лидер «Юты». LIVE!

Случилось худшее, что могло произойти. В лучшую лигу мира пробрался злосчастный COVID-19. На «Чемпионате» — главные новости в режиме онлайн.

* Подробная турнирная таблица НБА

* Календарь матчей регулярного сезона НБА

07:10. Чтобы понимать, насколько ситуация может быть серьёзной: «Джаз» за последнюю неделю играли против «Нью-Йорка», «Бостона», «Детройта» и «Торонто»… Значит, под угрозой здоровье баскетболистов этих команд. «Никс» после этого сыграли с «Оклахомой», «Детройтом», «Вашингтоном» и «Атлантой»… Именно так эта ужасная схема и работает. Верим, что всё обойдётся…

07:00. «Я уверен, что, возможно, у меня был контакт с Гобертом, — рассказал защитник «Детройта» Лэнгстон Галлоуэй. — Я говорил уже ранее, что принимаю все меры предосторожности. Мы мыли руки, и когда начали поступать отчеты, все вроде как были в дезинфицирующих средствах для рук, мыли руки, просто оставаясь сфокусированными на этом моменте».

06:50. Последним матчем до остановки (как же хочется верить, что не последним в сезоне) стала встреча в Далласе, где «Маверикс» встречались с «Денвером». Хозяева одержали победу. Лидер дружины из Техаса Лука Дончич отреагировал на случившееся в «твиттере»: 2020-й — очень плохой год!!! Берегите себя".

06:40. Для Гобера нынешний сезон — седьмой в НБА. Французский центр был выбран «Ютой» 28 номером на Драфте-2013. В нынешнем сезоне он сумел пробиться на Звёздный уик-энд. Вот нарезка его достижений по этому поводу.

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06:30. Центровой «Портленда» Хассан Уайтсайд не теряет чувства юмора и призывает всех чаще мыть руки. Берегите себя, будьте осторожны в непростые времена, которые настали!

06:25. По информации журналиста Ройса Янга команды были эвакуированы с арены. Но баскетболисты «Юты» не смогут вернутсья в Солт-Лейк-Сити. Они остаются на карантире в Оклахоме.

06:20. Инсайдер ESPN Адриан Войнаровски сообщил о том, что игроки и персонал «Джаз» и «Тандер» помещены на карантин прямо на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена», куда команды прибыли сегодня для проведения матча регулярного чемпионата.

06:15. Ещё накануне появилась информация о том, что инфицирован кто-то из игроков команды из Солт-Лейк-Сити. Фронт-офис лиги принял экстренное решение об отмене сегодняшнего матча «Юты» с «Оклахомой». При этом Гобера на арене не было.

06:10. Инсайдер Танкерди Пальмьери сообщил в своём «твиттере», что инфицированным оказался лидер сборной Франции и «Джаз» Руди Гобер. Именно он — тот игрок «Юты», из-за которого руководство Национальной баскетбольной ассоциации остановило сезон.

06:00. В плохой новости начался сегодняшний день. НБА приостановила все матчи на неопределённый срок из-за коронавируса. Согласно заявлению, один из игроков «Юты Джаз» сдал положительный результат на коронавирус.



«Тесты игрока «Юты Джаз» на коронавирус дали положительный результат. Результат теста стал известен незадолго до матча «Юты Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер». Пострадавшего игрока на площадке не было. Сегодняшняя игра между этим командами отменена. НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня до дальнейшего уведомления. НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — говорится в заявлении в «твиттере» НБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч.