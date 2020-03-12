Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен

НБА приостановила сезон из-за вспышки коронавируса. Такое решение было принято из-за того, что центровой «Юта Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус за несколько часов до начала матча регулярного чемпионата против «Оклахома-Сити Тандер». Игра была отменена, как и все остальные матчи лиги.

Официально имя заражённого игрока не называется, но все инсайдеры и СМИ говорят, что это Руди Гобер. Журналист The Athletic Шамс Чарания сообщает, что Гобер «чувствовал себя уверенным, сильным и стабильным», а также был готов сыграть против «Оклахома-Сити».

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Интересно, что «Юта» проверила Гобера на коронавирус случайно. Изначально у французского центрового подозревали грипп.



«Утром тест игрока «Юты» на грипп, воспаление горла и инфекцию верхних дыхательных путей дал отрицательный результат. Симптомы болезни уменьшились в течение дня, однако, в качестве меры предосторожности, было принято решение о проведении теста на COVID-19 (коронавирус). Предварительный результат оказался положительным. В настоящее время игрок находится под наблюдением врачей в Оклахоме. По согласованию с НБА и государственными властями, мы будем предоставлять обновления по ситуации в оперативные сроки», – объявила «Юта» в официальном пресс-релизе.



То есть у Гобера вполне могли бы и не обнаружить коронавирус, а французский центровой вышел бы играть против «Тандер».



Трагикомичности всей этой ситуации добавляет тот факт, что Гобер недавно достаточно жестко шутил по поводу коронавируса. Два дня назад «большому» «Джаз» был задан вопрос по поводу коронавируса. Руди в ответ посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны на столе. Сложно понять, над какими темами можно потешаться, а над какими — нет. У Гобера случилось так, как случилось.

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В самом кошмарном сне Руди не мог представить, что заразится коронавирусом. По данным на 12 марта, в США зарегистрировано чуть более 1000 случаев болезни коронавирусом, 31 человек скончался. Кажется, что это капля в море в процентном соотношении от общего населения страны. Однако от заражения не застрахованы даже профессиональные спортсмены, которые работают в условиях первоклассного медицинского обслуживания клубов НБА. Можно также привести пример двух баскетболистов итальянского клуба «Пезаро», у которых выявлен коронавирус. Футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани — одна из последних известных жертв этой напасти, которая зародилась в Китае, но уже не имеет границ по всему миру.



Болельщики заполнили «Чизпик Энерджи Арена» в Оклахома-Сити, игроки вышли на разминку (без Гобера) как ни в чём ни бывало, после чего диктор попросил их покинуть арену.

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Все знали о вспышке коронавируса до матча «Тандер» — «Джаз». Но никто не придавал этому сверхсерьёзного значения. Случай с Гобером определенно изменит восприятие многих людей не только в США, но и по всему миру. Показательна реакция владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана во время победного матча с «Денвер Наггетс» (113:97). Эта встреча стала последней сыгранной в НБА до приостановки, Кьюбан узнал о происшествии с Гобером прямо во время игры.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Yahoo Sports

Игроки «Тандер» покинули арену, баскетболисты «Юты» пока остаются на карантине в Оклахома-Сити. В клубе должны координировать свои действия с общественными организациями здравоохранения Оклахома-Сити и Солт-Лейк-Сити, прежде чем игрокам разрешат вернуться в штат Юта. Всё-таки баскетболисты «Джаз» контактировали с Гобером на постоянной основе. Также медицинские тесты ждут игроков «Нью-Йорка», «Бостона», «Детройта» и «Торонто» — последних соперников «Джаз» в регулярном чемпионате.

Владельцы НБА провели телефонную конференцию. Вариантов было два: либо отложить сезон, либо играть матчи без болельщиков, сообщает ESPN. Лига склонялась к проведению игр при пустых трибунах. Ситуация Гобера заставила НБА оперативно принять более жёсткое решение. Пока непонятно, насколько отложен сезон. Скорее всего, игры восстановят в ближайшее время, потому что задержка — синоним потери денег. Например, НХЛ не собирается следом за НБА делать паузу в сезоне. Хотя почти со 100-процентной уверенностью можно предположить, что в случае возобновления чемпионата НБА игры будут проходить без зрителей.