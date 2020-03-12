В НБА 34 игрока контактировали с инфицированным. Последствия могут быть необратимыми

НБА официально приостановила сезон-2019/2020 из-за положительного теста на коронавирус у центрового «Юты» Руди Гобера. Через некоторое время вирус вроде как был обнаружен и у его одноклубника Эммануэля Мудиая, но пока официального подтверждения нет, а все сведения об этом исходили от неавторитетных источников.

О приостановке сезона стало известно прямо перед матчем «Джаз» с «Оклахома-Сити». Игра была отменена. Лига объявила, что остаток сезона отложен на неопределённый срок. Игроки пяти клубов, против которых «Юта» Гобера играла в последние 10 дней, отправлены на двухнедельный карантин. Это «Кливленд», «Нью-Йорк», «Бостон», «Детройт» и «Торонто». Ещё в понедельник Руди в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса. Сейчас ему явно не до смеха, как и всей остальной лиге.

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

Главная опасность заключается в том, что «Юта» играла в последнюю неделю против четырёх команд, которые в свою очередь встречались и с другими соперниками. По сути, в цепочке задействована примерно половина клубов НБА. Баскетболисты и персонал команд будут под карантином. Гобер за неделю находился на площадке одновременно с 34 разными игроками. А эти 34 игрока выходили на паркет неизвестно с каким количеством баскетболистов, но их наверняка было больше сотни. Этих игроков в первую очередь ждут особые меры профилактики, как и одноклубников Гобера по «Джаз».



Кроме того, командный самолёт «Юты» недавно перевозил игроков «Орландо» и «Мемфиса». Клубы НБА взаимосвязаны даже в таких моментах за пределами площадки. Именно поэтому лига решила пойти на решительные меры и прервать регулярный чемпионат.

О серьёзности ситуации говорит тот факт, что президент США Дональд Трамп приостановил на месяц допуск в страну посетителей из Европы. Исключение сделано только для Великобритании. По данным The Athletic, Гобер на днях общался с людьми, недавно приехавшими из Франции. Нет однозначного ответа, как игрок заразился коронавирусом, однако совершенно ясно, что необходимо ограничить общение с людьми из самых заражённых мест, даже если они являются твоими соотечественниками. Гобер думал, что это какие-то шуточки, а все вокруг раздувают панику. Результат всей этой пренебрежительности хорошо известен.

Коронавирус затронул спорт и все остальные сферы жизни. Ранее стало известно, что COVID-1 заразился футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани. В среду был отменён матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал», так как «канониры» после матча Лиги Европы контактировали с президентом «Олимпиакоса», у которого также обнаружили вирус. Из неспортивных примеров — знаменитый актёр Том Хэнкс заразился в Австралии коронавирусом вместе с женой.



Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заражено около 120 тыс. человек. 4,2 тыс. заболевших скончалось, 65,9 тыс. вылечилось. Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 1237, умерло 37 человек. Это лишь приблизиельные цифры, которые явно не отражают реальной картины. Далеко не все случаи коронавируса фиксируются. Многие люди просто не обращаются к медикам за помощью. Тяжесть ситуации обозначил наставник «Финикса» Монти Уильямс. Он рассказал, что тесты на коронавирус стоят $ 1400. Это слишком высокая цена для большинства американцев. По крайней мере не каждый может просто так отстегнуть такую сумму за медицинский тест. В других странах ситуация ничем не лучше, а зачастую даже хуже.

Сезон НБА остановлен из-за коронавируса. Инфицирован лидер «Юты». LIVE! $1400 за тест на COVID-19, недобросовестные вбросы и приостановленный сезон Джи лиги. На «Чемпионате» — главные новости в режиме онлайн.

Форс-мажор в НБА может стать точкой невозврата для всего профессионального спорта в 2020 году. Под угрозой остановки крупнейшие лиги США и мира. Не исключено, что этот сезон НБА так и не будет доигран, даже принимая во внимание серьёзные финансовые потери для лиги.



«Люди, мы отменяем спортивные мероприятия, школьные занятия, работу в офисе и тому подобное. Что нам действительно нужно отменить, так это 2020-й. Эти чертовски тяжёлые три месяца. Храни вас бог. Берегите себя, — написал в «Твиттере» звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.



Не согласиться с этим утверждением сложно. Год начался со смерти бывшего комиссара НБА Дэвида Стэрна. Затем была трагическая гибель Коби Брайанта. Сейчас коронавирус срывает сезон. Возможно, это не конец списка. Кто знает, какие ещё ужасные события подготовил 2020 год?