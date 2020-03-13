«Это будет единственный баскетбольный матч в мире». Состоится ли дерби ЦСКА – «Химки»?

В ночь с 11 на 12 марта по московскому времени была запущена цепная реакция. НБА приостановила сезон, а у двух главных звёзд «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчела был обнаружен коронавирус.

Сезон НБА остановлен минимум на 30 суток. Такого не было никогда в истории Главные подробности суток, в которые было принято это беспрецедентное решение.

Вслед за НБА сезон приостановили и в Евролиге. Первым об этом сообщил ЦСКА, который ещё вечером даже не думал о том, что игра может быть отменена. Команда в боевом составе готовилась в «Мегаспорте» и не было даже намёка. Ситуация менялась стремительно.

Параллельно были отменены все матчи под эгидой ФИБА. Мужская Лига чемпионов, женские Евролига и Еврокубок также взяли паузу. Во всех этих турнирах выступают российские команды, оперативно сообщившие новость своим болельщикам.



РФБ при этом не стала отменять российские соревнования. В российской федерации баскетбола отметили, что за ситуацией следят, но все запланированные матчи будут проведены в обычном режиме.

Именно 12 марта должен был состояться финал, пожалуй, самого статусного турнира, который проводит федерация — мужского Кубка России. Игра между «Самарой» и «Темп-СУМЗ-УГМК» состоялась, а победители спокойно отметили этот успех со всеми полагающимися ритуалами.

Слово оставалось только за Единой лигой ВТБ. С одной стороны, в России стабильная ситуация и РФБ оставила всё в обычном режиме. С другой, в лиге есть иностранные команды и много легионеров, а график клубов, участвующих в Евролиге, настолько плотный, что во время перелётов могло произойти всякое.

Не выдержал защитник ЦСКА Майк Джеймс, буквально атаковавший «Твиттер» в четверг.



«Так что, неужели ВТБ действительно не отменит игру? Это будет единственный баскетбольный матч в мире», — написал первое сообщение лучший снайпер Евролиги прошлого сезона.

Затем генеральный директор Павел Астахов взял слово и высказал опасения по поводу продолжения турнира.



«Учитывая, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, а Евролига приостановила чемпионат на неопределённое время, и даже несмотря на то, что у нас в Российской Федерации, по заявлению властей, ситуация с коронавирусом находится под контролем, считаю правильным приостановить на некоторое время баскетбольные матчи во избежание обострения ситуации и проникновения коронавируса в российский баскетбол», — сказал руководитель «Химок».



Лига в это время опубликовала новость о том, что единственный матч, запланированный на 12 марта «Калев» — «Локомотив-Кубань» состоится без зрителей. Кстати, гости из Краснодара смогли прервать свою двухматчевую неудачную серию. Одним из лучших в их составе был молодой Григорий Мотовилов, ставший открытием сентябрьского Кубка мира в Китае, но не получавший достаточного игрового времени в клубном сезоне. Григорий набрал 16 очков, а «Локо» победил 98:81.

«Локомотив» провёл матч в штатном режиме, но поменял свой дальнейший график. Команда Евгения Пашутина должна была ехать в Литву на сборы. Там же уже были запланированы товарищеские матчи, чтобы обрести игровой ритм. Всё отменилось. Команда в полном составе вернулась в Краснодар. Дальнейшие действия пока не ясны.



Затем слово снова взял Майк Джеймс. И тон его выражений был далёк от миролюбивого.



«Это безответственно и подло. Насколько я понимаю, этот сезон должен быть как минимум приостановлен на три недели. По правде говоря, сезон должен быть отменён. Но вы продолжаете рисковать здоровьем игроков. Посмотрим, что произойдёт, когда вам понадобятся игроки в следующем году», — написал Джеймс в «Твиттере».



Единая лига ВТБ в ближайшее время должна окончательно определиться со своей позицией. На 13 марта игр не запланировано, а уже 14 по расписанию УНИКС принимает «Енисей». К тому же в Москве друг против друга 16 марта должны сыграть лидеры чемпионата ЦСКА и «Химки».