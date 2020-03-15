Винс играл в НБА в четырёх десятилетиях. Легенда заслуживает прощального матча

Атакующий защитник «Атланта Хоукс» Винс Картер, вполне возможно, в среду провел последний матч в своей карьере. В игре регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» Картера выпустили на последних секундах. 43-летний ветеран отметился точным трёхочковым броском. Всё это случилось уже после поступления информации о приостановке сезона из-за эпидемии коронавируса, но команды решили доиграть встречу до конца. «Никс» уверенно выигрывали, поэтому Картеру никто не мешал атаковать после передачи Трэя Янга. Даже соперники осознавали важность этого момента. Следует также отметить болельщиков на арене «Мэдисон Сквер Гарден», которые начали скандировать фразу «We want Vince» («Мы хотим Винса»), требуя выпустить Картера на площадку. Встреча завершилась победой «Нью-Йорка» в овертайме со счетом 136:131, а попадание Винса никак на исход поединка не повлияло.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в инстаграм/твиттер-аккаунте MLG Highlights.



Момент эмоциональный, но в то же время с нотками грусти. Очень не хочется, чтобы карьера Картера была оборвана из-за коронавируса и закончилась именно на этом броске.



Картер играет в НБА с сезона-1998/1999. Начинал свой путь в «Торонто», затем выступал за «Нью-Джерси», «Орландо», «Финикс», «Даллас», «Мемфис», «Сакраменто» и «Атланту». Картер завоевал золотые медали Олимпийских игр в составе сборной США в 2000 году. Винс — первый игрок в истории НЬА, выходивший на площадку в четырех десятилетиях. Также в его активе рекорд НБА по количеству проведенных сезонов. Картер не выступал за один клуб, как Коби Брайант или Дирк Новицки. Но это не помешало Винсу заработать всеобщее уважение. Винс Картер успел сыграть против суперзвезд разных исторических эпох — Майкла Джордана, Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Леброна Джеймса, Янниса Адетокунбо, Луки Дончича и многих других. Стиль баскетбола менялся, но Картер всегда умел приспосабливаться и оставался востребованным.



Кроме того, Картер считается одним из лучших данкеров в истории баскетбола, несмотря на всего лишь одну победу на конкурсе по броскам сверху (2000). В том же 2000 году на Олимпиаде в Сиднее Картер вколотил, по мнению многих, самый крутой данк всех времён, перепрыгнув 218-сантиметрового центрового сборной Франции Фредерика Вайса.



ВИДЕО



Картер заслужил проводы достойные легенды. Трибьют-видео, овации болельщиков в разных городах, специальные церемонии и тому подобное. Всё это должно было сопровождать Винса в течение последнего месяца регулярного чемпионата. Но вмешался проклятый коронавирус…

«Очень странный вечер, но я благодарен абсолютно каждому человеку, которого встретил за это 22-летнее путешествие. Если это действительно всё, то я говорю всем спасибо за любовь и поддержку, которые получал все эти годы», – написал Картер в твиттере после матча.

«Это очень странно. Будет странно, если карьера завершится таким образом. Нас проинформировали обо всем. Кажется, сегодня вечером буду думать об этом с мыслями вроде «Боже, это так странно, чувак». По крайней мере, я забил свой последний бросок. Это будет странное, но крутое воспоминание», — комментарий Картера для Bleacher Report.



Слово «странно» действительно очень подходят для текущего положения. Ситуация беспрецедентная. Начало сезонов-1998/1999 и 2011/2012 было сдвинуто из-за локаута, но впервые в истории НБА приостановила игру в разгар регулярного чемпионата. Возможно, сезон возобновится через месяц, но некоторые уже мысленно готовятся к худшему сценарию и прямо сейчас спешат отдать должное Картеру.



«Раньше я спорил с товарищами по студенческой команде о том, что ты был величайшим данкером всех времен. Мне удалось стать Робином для Бэтмена в лице тебя в этом коммерческом ролике. То, что Стефен Карри сделал с трехочковыми, ты сделал с данками. Ты подталкивал каждого спортсмена узнать свои реальные способности. Разворот в противоположную сторону, рука на кольце. Ты сделал конкурс данков снова крутым. Если ты сыграл последний матч, хочу просто поблагодарить тебя за зрелищность, которую ты привнес в игру за последние 60 лет», – написал в Instagram экс-игрок НБА Ричард Джефферсон под видео, где он вместе с Картером исполняет данки во время съемок рекламного ролика.



ВИДЕО



«До сих пор молюсь, чтобы всё не закончилось именно так… Но независимо от всего, я хочу сказать, что для меня ты — настоящий авторитет. Начиная с детских лет, когда я завороженно наблюдал за тобой. И до молодого парня, когда у меня появилась шанс разделить с тобой это удивительное путешествие. 22 года в лиге, но ты до сих пор готов отдавать всего себя игре. Спасибо Винс Картер, тебя будет не хватать», — написал одноклубник Картера по «Хоукс» Джон Коллинз.

Винс Картер готов смириться с тем, что игра в Нью-Йорке была для него последней. Безопасность людей является приоритетом. Однако очень хочется верить, что сезон в НБА и других спортивных лигах будет доигран, а эпидемия коронавируса сойдет на нет в кратчайшие сроки. Не только из-за необходимости воздать должное Картеру, но и по этой причине в том числе.