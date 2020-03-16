Шанс спасти сезон НБА есть. Но только летом и ценой Олимпиады

В то время как из Пекина летят удивительно обнадёжившие новости о скором возобновлении местного баскетбольного первенства с требованием немедленного возвращения в расположения команд американских легионеров, из Северной Америки поступают не самые радостные вести. С мест сообщают, что на местах паника, а высокие цены на тесты не позволяют точно оценить масштабы бедствия.

Правила карантина смягчат

После того как 11 марта по причине первого выявленного случая инфицирования (заболевшим оказался центровой «Юты» Руди Гобер) НБА в экстренном порядке приостановила сезон и тут же выработала основы временной политики на время перерыва. По информации инсайдера Шеймса Чарании, руководство НБА сообщило всем 30 командам, что их игроки начиная с 16 марта могут покидать место дислокации своей франшизы. НБА позволит игрокам индивидуально тренироваться на объектах клубной инфраструктуры во время перерыва, хотя запрет на командные тренировки был продлён на неопределенный срок. Лига рекомендует командам проверять температуру игроков, когда они входят в помещение для занятий.

Сезон НБА остановлен минимум на 30 суток. Такого не было никогда в истории Главные подробности суток, в которые было принято это беспрецедентное решение.

Офис лиги пока не давал командам указаний относительно сроков возобновления игры, но фактическое состояние дел в Северной Америке вынуждает клубы готовиться к длительному перерыву. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендовали не проводить на протяжении следующих двух месяцев мероприятия численностью более 50 человек.

Чемпионат, скорее всего, возобновят

В случае, если эта сроки не будут продлены, владельцы кубов и руководители НБА ожидают возобновления сезона. Учитывая, что кроме всего прочего командам предстоит провести кратковременный тренировочный сбор, наиболее вероятными сроками возобновления чемпионата называется середина июня. При таких раскладах плей-офф будет играться до конца августа.

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уже высказывался на тему того, что Олимпийские игры, которые намечены на июль 2020 года и планируются к проведению в Токио, необходимо перенести на один год. Это официальная позиция властей, которая развязывает офису НБА руки. Понятно, что никто из игроков, выступающих в лиге на Олимпиаду не поедет. И это даст возможность спокойно завершить сезон.



Нужно отметить, что в предоставленных рекомендациях пока не идёт речи о проведении матчей с участием болельщиков. Более того, лига раздумывает над проведением матчей на тренировочных аренах команд, чтобы исключить участие в н их посторонних людей и свести к минимуму расходы, которые будут несоизмеримо вышев случае, если команды будут проводить игры на основных аренах. Руководство НБА рекомендует проверить доступность этих объектов инфраструктуры в августе, когда планируется проведение плей-офф.

Потери

Ещё один важный аспект, который может здорово повлиять на ситуацию, – финансовый прогноз. Мы уже упоминали, что лига постарается снизить затраты клубов на проведение матчей. Главный финансовый директор НБА готовит детальный расклад на концовку сезона, а также варианты развития событий. Но уже сейчас мало кто сомневается, что потери будут серьёзные. Рассматривается три основных сценария: финансовые затраты на досрочную отмену сезона, перезапуск без фанатов на аренах или игра в плей-офф с фанатами. Ожидается, что все потери отразятся на потолке зарплат, который будет установлен на следующий сезон, и на доле доходов игроков.

В НБА 34 игрока контактировали с инфицированным. Последствия могут быть необратимыми НБА переживает невиданную напасть. Смерть Дэвида Стэрна и Коби Брайанта, теперь коронавирус. Что дальше?

В целом положение серьёзное, не позволяющее делать пока сколь-нибудь адекватных долгосрочных прогнозов. Но есть несколько факторов, которые дают нам надежду на возобновление сезона. Во-первых, это всё те же деньги. Рассматривая возможность игры на небольших аренах, лига даёт возможность клубам заработать на реализации прав на телевизионные трансляции. При нынешних условиях это уже большое дело, ведь вместе с баскетболом на аренах отменены и все концерты.

Прогнозы специалистов

Чтобы понять, насколько длительной получится пауза, обратимся к мнению специалистов. Эксперт по глобальному здоровью университета Северной Каролины Мирон Коэн высказался по этому поводу кратко: «Я уверен, что никто на этой планете не может ответить на вопрос о том, как долго продлится этот кризис». Когда Адам Сильвер говорил о 30-дневной паузе, он, по собственному признанию, руководствовался необходимостью дать людям хоть какие-то рекомендации. Стефан Моррисон, директор Центра глобальной политики в области здравоохранения, так прокомментировал этот прогноз руководителя НБА: «Нет, я в этом сомневаюсь. Я думаю, что, вероятно, на такой расклад нет ни малейших шансов».



На данном этапе ситуация следующая. Власти США ввели ограничения на проведения любых событий, в которых планируется участие более 50 человек. «Я думаю, что всё это затянется как минимум до середины мая. Тогда уже посмотрим, на каком мы будем этапе», — сообщил Моррисон. Кроме того, как мы уже рассказывали, в США существуют и чисто специфические проблемы. В частности, высокая цена на тесты. Кроме того, не существует исчерпывающей информации о вирусе. Вакцины нет, чёткого понимания о том, каким должно быть лечение, тоже.

«Вирус далеко оторвался от нас, и мы играем с ним в догонялки. Мы начинаем лечение очень и очень поздно. Нам остаётся надеяться на сознательность людей, на то, что они будут придерживаться наших элементарных рекомендаций. Если пострадавшие будут соблюдать гигиенические требования и своевременно обращаться в медицинские учреждения, мы сможем снизить репродуктивный уровень вируса».



Ну что, друзья, набираемся терпения и верим в то, что человечеству удастся справиться с этой бедой и спорт к нам вернётся. Будьте осторожны, здоровья всем!