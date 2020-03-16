«Комната разъезжалась, как резиновая». 25 лет назад в Греции отравили игроков ЦСКА

16 марта 1995 года ЦСКА впятером вышел на матч четвертьфинала Евролиги (на тот момент турнир назывался Европейская лига) против 10 баскетболистов греческого «Олимпиакоса». Значительная часть ротации «армейцев» перед игрой «слегла» с отравлением и попала в больницу. Как оказалось, в итоге в бутылки с водой для баскетболистов ЦСКА подмешали сильнодействующий психотропный препарат галоперидол. Этот случай до сих пор остаётся настоящим чёрным пятном в истории европейского баскетбола.

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В середине 1990-х годов ЦСКА не был богатым клубом по меркам Евролиги. Игроки получали небольшие деньги, перелёты на выездные игры совершались обычными пассажирскими рейсами, а не чартерами, как сейчас. В общем, «денежным мешком» «армейцев» никак нельзя было назвать. В команде вообще отсутствовали легионеры, и основная обойма состояла из российских исполнителей моложе 25 лет. Тем не менее у главного тренера ЦСКА Станислава Ерёмина получилось создать боевой коллектив, в котором классно проявляли себя Василий Карасёв, Игорь Куделин, Сергей Панов, Никита Моргунов, Андрей Спиридонов и многие другие. ЦСКА (9-5) завершил группу А Евролиги на третьем месте. Больше побед добыл только «Панатинаикос» (10-4), «Реал» (9-5) и «Пезаро» (9-5) выдали аналогичный результат с «армейцами». Испанцы стали вторыми за счёт разницы мячей, итальянцы — четвёртыми.



В плей-офф подопечных Ерёмина ждал греческий «Олимпиакос», вторая команда группы B. «Олимпиакос» на тот момент был значительно более состоятельным клубом по сравнению с ЦСКА. Греки вообще считались одним из главных фаворитов на победу в Евролиге. ЦСКА казался достаточным простым соперником на пути «Олимпиакоса», несмотря на бойцовские качества, характер и прочие достоинства игроков российской команды. Поэтому результат первого матча Москве стал настоящей суперсенсацией. «Армейцы» камня на камне не оставили от именитых греков — 95:65.



По тогдашнему формату турнира серия плей-офф проводилась до двух побед. Вторая и третья игры проходили в Греции, поскольку у «Олимпиакоса» было преимущество своей площадки в плей-офф. ЦСКА уничтожил греков дома, но для выхода в «Финал четырёх» необходимо было хотя бы один раз победить на выезде. Сделать это в Греции было непросто, учитывая безумную атмосферу на трибунах и очень вероятный судейский фактор в пользу хозяев.



Вторая игра прошла в борьбе, но «Олимпиакосу» удалось всё-таки вырвать победу при поддержке фанатов — 86:77. Как и ожидалось, победитель серии должен был определиться по итогам третьей игры. На следующий день у ЦСКА была запланирована тренировка. Обычно хозяева обеспечивают гостей питьевой водой. Так случилось и на этот раз. Никто не подозревал никакогоо подвоха.



«Перед первой афинской игрой хозяева, как принято, поставили возле нашей скамейки минеральную воду. Упаковка была запечатанной — я сам её порвал и сразу отхлебнул из одной бутылки. На разминке и во время матча эту воду пила вся команда. Выпили почти всё. После игры я, как обычно, предложил ребятам забрать в гостиницу оставшиеся бутылки. Никита Моргунов схватил одну, надавил — и увидел, что из неё идёт маленькая струйка. Тогда никто не придал этому значения. Подумаешь, дырка...», — процитировало после матча массажиста ЦСКА Аскера Барчо издание «Спорт-экспресс».



Сейчас подобный случай в европейском баскетболе представить невозможно. Да и для последних лет прошлого столетия ситуация была немыслимая. Никто и представить себе не мог, что кто-то решится отравить одну из команд — участниц лучшего турнира Старого Света. Некоторые игроки ЦСКА почувствовали недомогание сразу же после первого матча в Греции, но тогда это списывалось на усталость.

«После игры в гостинице у меня начались галлюцинации. То комната разъезжалась, как резиновая, то появлялись какие-то древние вазы. Но я подумал, что всё дело в переутомлении», — вспоминал Игорь Куделин.



Настоящий кошмар начался на следующий день. Моргунов и Куделин первыми оказались в больнице. Затем к ним присоединились ещё три одноклубника — Василий Карасёв, Сергей Панов и Андрей Корнев. Игроки испытывали судороги, не могли пошевелить головой, наблюдались проблемы с дыханием. Существовал риск не то что не выйти на игру против «Олимпиакоса», а вообще попрощаться с жизнью. Тем более что вменяемой помощи «армейцам» не было оказано. Греческая сторона не обнаружила следов отравления и вообще пыталась вынудить игроков ЦСКА признаться в употреблении наркотических средств.



Как отметил Станислав Ерёмин, все были сильно напуганы. Боялись денежного штрафа за срыв матча и телетрансляции. ФИБА же настаивала, чтобы игроки ЦСКА вышли на паркет. Такого же мнения была РФБ.



«Первым делом мы обратились за помощью в ФИБА и в Москву. В том, что речь идёт об умышленном отравлении, никто уже не сомневался. Однако преобладавшее мнение было таким: играть всё равно надо. Верх взял патриотический дух: умереть, но отомстить грекам на площадке. Хотя у меня эта позиция вызывала большие сомнения», — сказал тогдашний начальник ЦСКА Юрий Юрков.



Все билеты на игру раскупили, трансляция значилась в планах. Здоровье игроков в этом случае отодвинули на второй план. На площадке должно было находиться минимум 5 баскетболистов. У ЦСКА как раз набралось такое количество исполнителей, хотя их состояние здоровья тоже было далеко не нормальным. Алексей Вадеев, Евгений Кисурин, Андрей Спиридонов, Игорь Курашов и Сергей Грезин вышли на паркет под оглушительный свист трибун. Греки не жалеют ни одного соперника, но на этот раз игрокам ЦСКА особо досталось, поскольку их всерьёз воспринимали как «перестаравшихся» при приёме допинга.



Особого смысла вдаваться в подробности происходившего на площадке нет. Разве что стоит отметить героические усилия «армейцев» — они вели в счёте до 16-й минуты. Однако итоговый проигрыш ЦСКА не вызывал сомнений. Во-первых, даже полностью здоровые игроки впятером не перебегают десятерых. Во-вторых, вялость баскетболистов ЦСКА была отчётливо заметна во время просмотра трансляции. С трудом дышащие баскетболисты во время игровых пауз судорожно пытались поймать воздух. В третьей четверти за пятый фол был удалён Курашов. ЦСКА остался вчетвером против пятерых соперников.



Примечательно, что греки отвергли все негласные джентльменские правила баскетбола и не стали уравнивать составы, оставив на паркете всех своих игроков. Затем травмировал колено Спиридонов, а за пятый фол удалили Вадеева. Спиридонов вышел на паркет превозмогая боль. «Олимпиакос» при лидерстве +20 всё-таки снял двух игроков, но это уже никакого значения не имело. «Олимпиакос» одержал крупную победу со счётом 79:54 и вышел в «Финал четырёх». В полуфинале этот клуб обыграл соотечественников из Греции «Панатинаикос» (58:52), но в финале карма настигла пирейцев — поражение от «Реала» (61:73).

Что касается последствий всего этого происшествия, то дело просто спокойно прикрыли. ЦСКА провёл собственное расследование. Экспертиза выявила присутствие сильного психотропного вещества галаперидола в воде и в организмах игроков, но это никого не волновало. У клуба не было средств для дорогих и затяжных судебных разбирательств. ФИБА оставила результат матча в силе. Вина «Олимпиакоса» официально не доказана. Ходили различные теории, кто мог отравить игроков ЦСКА. Предполагалось, что помимо каких-то работников «Олимпиакоса» это могли сделать представители неких игроков на тотализаторе. Увы, в любом случае ответа на этот вопрос уже никто не узнаёт, а виновные не будут наказаны.