«Баскетбол отодвинут на второй план». Хайнс убедил лигу ВТБ остановить сезон

Кайл Хайнс не просто так одна из легенд европейского баскетбола. Капитан ЦСКА — это лидер не только на площадке, но и за её пределами. Этим словам есть множество подтверждений, но последние события особенно подчёркивают его роль и статус среди партнёров и даже соперников.

Именно Хайнс стал лидером мнений среди игроков Единой лиги ВТБ. Он созванивался с баскетболистами разных клубов и писал письмо в офис лиги с просьбой приостановить чемпионат и позаботиться о здоровье спортсменов, сотрудников клубов и болельщиков.

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Интервью «Чемпионату» Кайл давал по скайпу из офиса ЦСКА. Игры отменены, но тренировки продолжаются.



— Кайл, насколько необычна ситуация в которую попал весь мировой спорт?

— О, это действительно очень необычная ситуация. Многие из нас не сталкивались с этим когда-либо и просто не знают, как вести себя в это время. Проблема ещё в том, что никто не может сказать с уверенностью о будущем. Всем приходится жить сегодняшним днем, следить за ситуацией от часа к часу. Это всё выходит за рамки обычной жизни и даже приходится дистанцироваться от каких-то встреч. Даже баскетбол сейчас отодвинут на второй план. Главное — личное здоровье и здоровье тех, кто рядом с нами.

— Переживаете?

— Конечно, приходится переживать. Всё меняется от часа к часу, каждый день. Если бы кто-то сказал, что всё будет так ещё на прошлой неделе, то мы бы точно не поверили. Это казалось абсолютно нереальным. Немного нервничаю, ситуация этому способствует. Всё что сейчас от нас зависит — это следовать рекомендациям докторов и заботиться о их выполнении. Это всё, что мы сейчас можем сделать.

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— По какому графику живёте сейчас?

— Сейчас мы продолжаем тренироваться. Поддерживаем себя в форме, поскольку не знаем, когда сезон в Евролиге или Лиге ВТБ может возобновиться. От нас требуется оставаться готовыми и быть в лучших физических кондициях. Но баскетбол всё равно пока на втором плане.

— Расскажите о вашем письме в офис Единой лиги ВТБ. Как вы принимали решение?

— Я вместе с Янисом Тиммой, Эрриком Макколлумом, несколькими парнями из «Локо» и других команд лиги созвонились и обсудили эту ситуацию. Мы были заинтересованы в том, чтобы донести своё мнение до руководства лиги ВТБ. Постарались собрать не только наши мнения. Опросили много игроков и это была общая позиция. Мы отправили письмо в лигу для того, чтобы была возможность предотвратить ситуацию с распространением.

Да, для этого необходимо было приостановить турнир, но как показало время — это решение руководства лиги было правильным. У одного из тренеров «Калева» было выявлено заболевание. Лига приняла правильное решение и постаралась снизить вероятность распространения вируса среди всех, кто вовлечён в процесс.



— Каким вам видится будущее турнира?

— Честно, пока не знаю, что сказать о будущем. Этого никогда ранее не происходило и никто не может ответить, чего ждать. Лично я, как и все, верю в скорейшую нормализацию нашей жизни, что всё это пройдёт, сезон возобновится и вернётся в норму. Нам не нужно вешать нос, а просто оставаться оптимистами и ждать игр.



— Какие слова вы бы сказали сейчас болельщикам?

— Мои слова болельщикам будут просты. Спасибо большое за вашу постоянную поддержку. Все мы сейчас должны заботиться друг о друге. Это непростое время для всех нас, но мы должны быть сильны духом и противостоять вирусу. Мы должны пройти через это, чтобы после наконец наслаждаться любимой игрой и обычной жизнью. Желаю всем нам удачи!