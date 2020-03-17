Все ненавидят Гобера. Безрассудность одного человека обрушила спорт по всему миру

11 марта НБА объявила о приостановке сезона из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Нельзя сказать, что французский баскетболист «Джаз» — единственная причина такого решения, но определённо Гобер сыграл в этом процессе очень важную роль. НБА ушла на перерыв минимум на 30 дней. С каждым днём поступает информация, по которой можно предположить, что сезон возобновится гораздо позже. Если вообще возобновится.

Гобер сдал положительный тест на коронавирус 11 марта. Об этом стало известно прямо перед матчем регулярного чемпионата «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз». Руди не приехал на арену, но игру всё равно решили отменить. Также не состоялась встреча «Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс», стоявшая в календаре в тот же день и начинавшаяся позже по времени.

Сезон НБА остановлен минимум на 30 суток. Такого не было никогда в истории Главные подробности суток, в которые было принято это беспрецедентное решение.

НБА почти сразу же опубликовала официальный пресс-релиз — регулярный чемпионат приостановлен на неопределённый срок до дальнейшего уведомления. Чуть позже комиссар НБА Адам Сильвер огласил лучший сценарий — перерыв на 30 дней. Очевидно, что он не реализуется с вероятностью более 90%. Владельцы клубов лиги готовятся к возобновлению игру в конце июня. В США минимум на два месяца запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек. Ничего хорошего для спорта это не сулит. Если даже игру возобновят, зрители вживую не смогут за ней наблюдать. Ходят слухи, что матчи НБА вообще могут проводить на тренировочных объектах клубов.



За пару дней до прерывания сезона Гобер очень жестко пошутил на пресс-конференции, потрогав все микрофоны журналистов. Руди думал, что коронавирус — раздутая на ровном месте паника. Сейчас стало ясно, что в этой ситуации шутки были абсолютно неуместны.

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

Не прошло и суток, как выяснилось, что коронавирус обнаружен у одноклубника Гобера по «Джаз» Донована Митчелла. Чуть позже болезнь выявили у школьника, взявшего автограф у Гобера в Бостоне. Затем зараженным оказался ещё один игрок НБА — центровой «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд. «Детройт» играл против «Юты» за несколько дней до приостановки сезона, а Вуд в той встрече опекал Руди.



Неизвестно, кто, каким образом и когда заразился коронавирусом. Но именно Гоберу выпала участь считаться первым игроком НБА с положительным тестом на COVID-19.

Шанс спасти сезон НБА есть. Но только летом и ценой Олимпиады Лига представила клубам новые рекомендации. Возобновить чемпионат раньше июня не удастся.

Гобер пожертвует $ 500 тыс. на благотворительность — $200 тыс. работникам арены «Джаз» «Вивинт Смарт Хоум», а также по $100 тыс. социальным сервисам, которые помогают инфицированным в штатах Юта, в Оклахома-Сити и во Франции.

Также Гобер извинился за беспечность и периодически начал выходить на связь, рассказывая о своём текущем состоянии и раздавая профилактические советы.



«Хочу поблагодарить всех за поддержку и положительную энергию. Я чувствую себя лучше с каждым днем. Хочу напомнить вам о необходимости регулярно мыть руки с мылом и не трогать лицо, глаза и нос. Старайтесь избегать контактов с другими людьми. Главное — это ваша безопасность и безопасность окружающих», — отметил Гобер во время одного из «включений».

Гобер делает это заявление с грустным лицом, хотя ещё неделю назад цинично насмехался над коронавирусом. Можно похвалить Руди за пожертвование денег на благотворительность, но был ли у него другой выбор? Гобера возненавидели одноклубники по «Джаз», есть как минимум небольшая степень пренебрежения со стороны остальной части лиги. Если бы француз не выделил эти деньги и не рассказывал с печальной миной об опасности коронавирусом, его бы по-настоящему заклеймили. При этом стоит сказать, что Руди выздоровеет. Иммунитет спортсмена, молодой возраст и доступ к передовым медицинским технологиям не ставят его жизнь под угрозу. Но безрассудность Руди привела к возникновению паники в среде лиги. Руководство теперь 10 раз подумает и перестрахуется, прежде чем примет дальнейшее решение по сезону.

Заражение Гобера породило целую цепочку событий не только в НБА, но и всём мировом спорте. Евролига и ФИБА сразу же после случая с Гобером приостановили или вообще отменили свои турниры. Например, женские Евролига, Еврокубок и мужской Кубок Европы под эгидой ФИБА досрочно завершены. Многие европейские чемпионаты также отменены или приостановлены. Продолжают играть только в Турции, но и там наверняка скоро примут меры из-за массового недовольства игроков. Дело дошло до Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, хоккейной НХЛ, отложен старт сезона в бейсбольной МЛБ.



Руди Гобер — лучший оборонительный игрок НБА последних двух сезонов, который в этом году впервые принял участие в Матче звёзд. Однако один из самых доминирующих центровых лиги даже по прошествии многих лет будет ассоциироваться не со своими достижениями на площадке, а с полнейшей легкомысленностью и первым заражением коронавирусом, которые повлияли на приостановку спорта по всему миру.