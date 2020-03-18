Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА

Ровно 25 лет назад, 18 марта 1995 года, в отправленном в офис НБА пресс-релизе легендарного Майкла Джордана было всего два слова: «I'm back» («Я вернулся»). Это означало, что Его Воздушество возвращается в баскетбол после почти полутора лет перерыва.



6 октября 1993 года суперзвезда «Чикаго Буллз» и на тот момент трёхкратный чемпион НБА Майкл Джордан объявил о своём уходе из лиги, сославшись на потерю интереса к баскетболу. Позже Майкл признался, что к столь радикальному решению его подтолкнуло убийство отца. Джеймс Джордан-старший был убит 23 июля 1993 года в зоне для отдыха на шоссе в Ламбертон, штат Северная Каролина. Преступление совершили подростки Даниэль Грин и Ларри Мартин Демери. Оба были приговорены к пожизненному тюремному заключению. Их признали виновными в убийстве и вооружённом грабеже.

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Заснувшего в своей машине отца Джордана застрелили, после чего преступники сбросили его тело с моста. Убитого нашли спустя 11 дней. Недавно появилась информация, что один из осуждённых по делу об убийстве Джеймса Джордана, 44-летний Ларри Демери, выйдет на свободу по УДО. Дата освобождения не называется. При этом нет информации о том, сможет ли таким же образом покинуть тюрьму сообщник Демери — Дэниел Андре Грин. Не самый приятный момент для Майкла, но пока ясности в этом вопросе немного.



Майкл был близок с отцом в детстве и подражал его склонности высовывать язык при каких-то удачных действиях. Во время игровой карьеры высунутый язык стал визитной карточкой Джордана. Он делал это после каждой атаки кольца. В 1996 году Майкл основал детский клуб Chicago Boys & Girls и посвятил его своему отцу. В автобиографии 1998 года «За любовь к игре» Джордан также раскрыл новые детали внезапного прерывания карьеры. Майкл заявил, что мысленно готовился к завершению карьеры уже летом 1992 года, после выступления за «дрим тим» на Олимпиаде в Барселоне. В любом случае заявление Джордана повергло в шок НБА и появилось на первых страницах СМИ всего мира. Через полгода Джордан ещё больше удивил спортивную общественность, подписав контракт с клубом MLB «Чикаго Уайт Сокс». Джордан объяснил это тем, что решил осуществить мечту покойного отца, который видел в сыне бейсболиста. Однако истинным призванием Джордана был всё же баскетбол, что он и осознал через полтора года.

Фото: Getty Images

Возвращение Джордана в НБА вызвало не меньший резонанс, чем его уход. Майкл сделал это стильно. В офис лиги пришёл факс всего с двумя словами, но сила фразы «Я вернулся» была запредельно высокой. Это было одно из самых главных решений в истории спорта. На следующий день после объявления о возвращении в баскетбол Майкл Джордан уже сыграл за «Чикаго Буллз». Его команда уступила «Индиане» (96:103). Игру посмотрело 35 млн зрителей — это рекорд по количеству аудитории в истории регулярных чемпионатов НБА. Джордан надел майку с №45 (его номер в фарм-команде «Уайт Сокс»), так как №23 ранее был выведен «Буллз» из обращения в его честь. Майкл выступил неудачно, набрав 19 очков при точности 7/28 с игры. Но это никого и не волновало. Главное, что легенда снова в игре.



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Джордан пропустил полтора года, но много времени на раскачку ему не потребовалось. Уже в четвёртом после возвращения матче Майкл реализовал победный бросок в корзину «Атланты», а 28 марта 1995 года набрал 55 очков в игре с «Нью-Йорк Никс» на культовой арене «Мэдисон Сквер Гарден».



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Увенчать камбэк титулом Майклу не удалось: «Чикаго» проиграл «Орландо Мэджик» в полуфинале Восточной конференции. Поражение в плей-офф заставило Джордана серьёзно подготовиться к сезону-1995/1996. Состав «Буллз» пополнил специалист по подборам Деннис Родман, который дополнил связку Джордана и Скотти Пиппена. В итоге «Чикаго» выдал лучший регулярный чемпионат в истории (72-10). Этот рекорд превзошёл только «Голден Стэйт Уорриорз» (72-9) в 2016 году. «Чикаго» вышел в финал и обыграл «Сиэтл Суперсоникс». Джордан стал лучшим скорером лиги, набирая в среднем 30,4 очка. Также он выиграл звание MVP регулярного сезона и Матча звёзд.

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Джордан помог «Буллз» завоевать ещё два титула (1997 и 1998), вместе с Пиппеном обыгрывая звёздный дуэт «Юты Джаз» Джон Стоктон — Карл Мэлоун в финалах. В итоге Джордан стал 6-кратным чемпионом НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), оформив два «три-пита». У Майкла безупречный баланс в финалах лиги — 6 побед из 6 возможных. Это один из важнейших моментов, который позволяет считать его величайшим баскетболистом в истории, по мнению большинства.



13 января 1999 года из-за локаута в НБА Эм Джей снова взял перерыв. На этот раз он ушёл из игры почти на три года. 25 сентября 2001 года Джордан объявил о возвращении в профессиональный баскетбол в качестве игрока «Вашингтон Уизардс», сообщив о намерении пожертвовать зарплату на оказание помощи жертвам террористических актов 11 сентября 2001 года. Майкл стал совладельцем «Вашингтона» и генеральным менеджером в январе 2000 года, поэтому выбор столичного клуба не был случайным. В «Уизардс» Джордан выступал два сезона, после чего завершил прославленную игровую карьеру. Титулов за это время не было, но уход получился красивым. Джордана провожали стоячей овацией в течение трёх минут товарищи по команде, соперники из «Филадельфии Сиксерс» во главе с Алленом Айверсоном и 21 257 болельщиков



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Джордан собирался вернуться на должность функционера в «Уизардс». Однако 7 мая 2003 года владелец команды Абэ Поллин уволил его из клуба. Майкл позже заявил, что чувствовал себя преданным и если бы знал о таком поступке, то никогда не стал бы играть за «Вашингтон». В 2006 году Джордан стал миноритарным владельцем «Шарлотт», а в 2010-м — первым экс-игроком НБА с контрольным пакетом акций клуба лиги. Джордан управляет «Хорнетс» и по сей день, хотя быть менеджером у него получается не так хорошо, как игроком.

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В карьере Майкла Джордана было много знаменательных моментов. Но возвращение в игру 18 марта 1995 года считается одним из самых важных не только для него, но и для всего спортивного мира. В честь этого события телеканал NBC Sports Chicago выпустил 30-минутный документальный фильм. В ленте оценивается значение решения Джордана в глобальных масштабах и то, почему произошедшее четверть века назад событие всё ещё имеет значение в 2020 году.



Ниже приведены комментарии некоторых участников фильма.



Дэвид Фальк, бывший агент Майкла Джордана:



«В стране нет пиар-агентства, которое написало бы что-то столь изящное, как то, что выразил Майкл в двух словах. Это было элегантно и просто».



Тони Кукоч, одноклубник по «Чикаго» — о шокирующем моменте, когда узнал о возвращении Джордана:



«Все как-то шепотом говорили, что Майкл может вернуться. Мы точно не знали, но такая вероятность допускалась. Пришло время тренировки. Как только я зашёл в раздевалку и увидел около 50 пар кроссовок Джордана в его шкафчике, мысленно сказал себе: «Он однозначно пришёл не на одну тренировку».

Редкие кадры: Джордан играет за школьную команду. Майкл уже тогда умел летать Первые шаги в большом баскетболе легендарной звезды НБА.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — о своей реакции на возвращение Джордана, когда он был 11-летним ребёнком и жил в Акроне, штат Огайо:



«Это был очень радостный момент для моего сообщества, меня самого, моих друзей. Величайший баскетболист в истории вернулся в игру. Мне нужен был такой источник вдохновения, когда я рос в бедном районе. Я будто потерял супергероя, когда Майкл завершил карьеру. Джордан — герой, в котором я нуждался. Так или иначе Джордан помог мне, даже если он сам не знал об этом».



К слову, на днях в Сети опубликовали старое фото из матча с участием Леброна и Майкла. Неизвестно, когда и где сделали снимок, но величайшим игрокам в истории НБА наверняка удалось сыграть друг против друга, когда Леброн выступал в старшей школе и подавал большие надежды. Это случилось уже после решения Джордана вернуться в НБА.

Стив Керр, главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и товарищ по команде Джордана, — о том, как решение Эм Джея повлияло на него:



«Это полностью изменило всю мою жизнь. Игра в одной команде с Майклом Джорданом изменила весь ход моей карьеры. Я получил возможность играть в чемпионских командах, сделал себе имя, смог попасть на телевидение и радио, а затем стал генеральным менеджером и главным тренером в НБА. Причина, по которой меня наняли на эти должности, заключается в том, что я играл вместе с Майклом Джорданом. Я вроде как обязан Майклу. Я в долгу перед ним».