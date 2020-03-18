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Голосование за лучшее фото выступлений группы поддержки ЦСКА и «Химок»

Самые яркие фото выступлений групп поддержки
«Чемпионат»
Самые яркие фото выступлений чирлидерш в Евролиге. Выбираем лучшее
Мы уже скучаем по этим красавицам из групп поддержки ЦСКА и «Химок».
Баскетбол / Евролига 0

Регулярный чемпионат Евролиги был вынужденно остановлен на самом интригующем моменте. За 6 туров до окончания на 3 вакантные путёвки в плей-офф претендует сразу 8 команд. Подобной плотности не было давно. И теперь уже не понятно, каким образом будут развиваться события. Нам же остаётся пересматривать самый напряжённые матчи.

Шпагаты, кульбиты, полёты — красавицы из групп поддержек в Евролиге. Лучшие фото

О чём, кстати, вы будете скучать более всего? Наверняка вам не хватает зажигательных танцев групп поддержки клубов Евролиги. Особенно наших ведущих клубов. Девчата из Khimki Dancers и танцевальной команды ЦСКА давно уже завоевали сердца болельщиков со всей Европы.

Мы собрали для вас самые яркие кадры выступлений последних лет этих безусловно талантливых коллективов. Предлагаем выбрать самые впечатляющие из них.

Проголосовать можно по ссылке.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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Фото ПБК ЦСКА БК Химки •••
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