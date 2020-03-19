Звёзды в изоляции. В этом есть плюсы — фанаты узнают о скрытых способностях кумиров.

Игроки НБА сходят с ума от безделья. А ведь прошла всего неделя карантина. Видео

Коронавирус прервал регулярный чемпионат НБА на неопределённый срок. Комиссар лиги Адам Сильвер заявил, что лига ушла на вынужденный перерыв минимум на 30 дней. Однако, по последним данным, пауза продлится гораздо дольше. Скорее всего, баскетбол вернётся на площадки НБА только в июне.

Игрокам во время карантина нужно чем-то себя занять. Но сделать это не так просто, учитывая внезапность возникшей ситуации и ограничительные меры в США, которые не позволяют делать всё что захочется, как было бы в условиях полноценного отпуска. Из-за этого игроки скучают, порой в стремлении убить время доходя до бессмысленной ерунды.

Шанс спасти сезон НБА есть. Но только летом и ценой Олимпиады Лига представила клубам новые рекомендации. Возобновить чемпионат раньше июня не удастся.

Одним из самых популярных челленджей на данный момент является чеканка рулона туалетной бумаги. Возможно, именно для этого она и скупается в промышленных объёмах по всему миру. Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич — словенец. Фанаты футбольного «Спартака» никогда не забудут словенский «Марибор». У лучшего молодого игрока НБА техника чуть хуже, чем у его футбольных коллег. Вот бы Лука сыграл тогда против красно-белых.

До этого Лука, как и многие его коллеги, коротал время за видеоиграми. Дончич сыграл в симулятор FIFA с одноклубником Джаленом Брансоном. В случае победы Дончича Брансон должен был прийти на следующую игру «Маверикс» в майке футбольных «Ковбойз». Если бы победил Джален, Луке пришлось бы надеть майку «Иглз». В итоге Дончич выиграл импровизированный футбольный матч со счётом 7-3 и вышел победителем пари.



То есть словенец ясно дал понять, чем преимущественно занимается в свободное время — зависает за компьютером.

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг устроил импровизированный конкурс по трёхочковым броскам, используя для этого носки и корзину для белья.



«Вот что я делаю для поддержания броска, пока сижу дома», – написал Янг в «Твиттере».

Кроме того, Янг пересматривает лучшие моменты своих старых матчей в YouTube. Этим также занимаются Стефен Карри («Голден Стэйт»), Спенсер Динуидди («Бруклин») и заразившийся коронавирусом Донован Митчелл («Юта»). Карри признался, что смотрит свои хайлайты минимум дважды в день.

Действующий MVP НБА Яннис Адетокунбо решил научиться играть на гитаре. Видео опубликовала его подруга Мэрайя Данаэ. Адетокунбо очень коряво попытался воспроизвести легендарную композицию Smoke On The Water группы Deep Purple.



«Дамы и господа, вот почему всем нам нужен баскетбол», – пошутила Мэрайя.

Иногда Яннис отрывается от гитары и играет в шахматы со своей подругой.

Через несколько дней ещё одно видео с играющим на гитаре Яннисом в TikTok выложил его младший брат Алекс Адетокунбо.

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант сымитировал своё представление перед игрой. Это как же парни соскучились не только по самому баскетболу, но и по антуражу!

Новичок «Филадельфии» Матисс Тибулл окончательно впал в детство и принялся собирать конструктор Lego. Увы, феррари, стоящий в гараже, пока недоступен.

Молодые игроки «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Жильжо-Александер и Дариус Бэзли решили показать поклонникам свои танцевальные навыки. Не усидел на месте и ветеран Крис Пол, которому тоже нужно как-то коротать время.

Самый высокий игрок НБА Тако Фолл продемонстрировал окружающим свою феноменальную пластичность. 226-сантиметровый центровой «Бостон Селтикс» умеет отрываться!

Скука — жуткая вещь. Прошла всего неделя карантина НБА, но многие игроки уже не знают, чем себя занять. Но есть и позитивные моменты: мы узнаём о самых неожиданных талантах кумиров.