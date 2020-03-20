«50% сотрудников НБА могут быть инфицированы». Прогноз крайне неутешительный

За последние сутки из НБА приходят исключительно негативные новости. НБА заставила все 30 клубов лиги закрыть свои тренировочные комплексы в связи с пандемией коронавируса. По данным инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, допуск на объекты закрыт для игроков и представителей тренерского штаба. НБА просит игроков по возможности оставаться в городах базирования своих клубов и запретила им покидать пределы Северной Америки. Лига также запретила игрокам тренироваться где-либо за пределами своего дома. Фактически эти меры означают прекращение деятельности клубов НБА и жесткую изоляцию баскетболистов.

Ограничениями дело не закончилось. Клубы НБА начали массово сообщать о случаях заражения коронавирусом. Первым о выявлении случая заражения в команде сообщил «Денвер». «Наггетс» не уточнили, является ли заражённый игроком, сотрудником тренерского штаба, менеджером или каким-либо другим работником команды. Отмечается лишь, что заболевший изолирован и находится под наблюдением медиков. Эдриан Войнаровски сообщил, что зараженным оказался сотрудник клуба, а не игрок.



Далее пресс-служба «Филадельфии Сиксерс» проинформировала, что три члена организации сдали положительные тесты на коронавирус. Имена заражённых не называются. В соответствии с рекомендациями Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC), эти люди находятся на самоизоляции и будут тщательно контролироваться медицинскими работниками.

Инфицирован Дюрант и 3 игрока «Нетс». Последний матч «Бруклин» сыграл с «Лейкерс» Леброна Джеймс провёл на площадке 35 минут. Сейчас команда из Лос-Анджелеса проходит тестирование на коронавирус.

Два игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» также заразились коронавирусом. Проверка команды проходила в среду. Некоторые игроки не были на тестировании, их осмотрят в пятницу. Оба игрока с положительными тестами в настоящее время не проявляют симптомов болезни. Они находятся на карантине под наблюдением командного врача. Опять же, имена на называются. Известно лишь, что центровой Джавэйл Макги не вошёл в число заражённых, сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс. Макги переболел астмой и боролся с пневмонией в прошлом сезоне, но в данном случае всё обошлось.



Пресс-служба «Бостона» подтвердила один случай заражения коронавирусом, однако имя игрока не разглашала. Сразу после этого защитник «Селтикс» Маркус Смарт сам опубликовал обращение на своей странице в твиттере, в котором заявил, что заражённым является он.

«Я делал тест пять дней назад, но результат пришел только сегодня вечером и оказался положительным. Я был на карантине всё это время. У меня нет симптомов. Чувствую себя отлично, но хочу сказать, что молодое поколение страны должно изолироваться. Это не шутка. Нельзя оставаться эгоистичными. Только вместе мы сможем победить, но необходимо ненадолго дистанцироваться друг от друга», — отметил Смарт.

12 марта НБА приостановила регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера, который до этого иронично насмехался над паникой, возникшей из-за болезни.

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Сейчас уже ясно, что ситуация более чем серьезная. Заразились Гобер, его одноклубник Донован Митчелл, центровой «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд, четыре игрока «Бруклин Нетс», включая суперзвёздного форварда Кевина Дюранта, представитель «Денвера», три сотрудника «Филадельфии», два игрока «Лейкерс» и защитник «Бостона» Маркус Смарт.

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

Комиссар НБА Адам Сильвер ранее заявил, что лига рассматривает три способа возобновления сезона.



«Во-первых, мы можем дождаться, когда ситуация позволит принимать на аренах по 19 тысяч человек. Во-вторых, матчи могут проходить без зрителей. Специалисты разрешат проводить игры, если мы проверим всех игроков и тренеров. Третьим вариантом, который мы сейчас рассматриваем, является проведение одного матча. Болельщики застряли в своих дома, их нужно развлечь. Это игра может носить благотворительный характер. Баскетболисты будут проверены на вирус и проведут встречу в закрытом режиме», — сказал Сильвер



О каких-то конкретных сроках речь не идет. Сильвер сразу после приостановки сезона сказал, что лига прерывает сезон минимум на 30 дней, но уже совершенно очевидно, что этот самый оптимистичный сценарий не воплотится. Конец июня — наиболее реалистичное время, но всё будет зависеть от ситуации с эпидемией. По итогам четверга число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось до 9415, умерли 150 человек. По последним данным в мире заразились более 210 тыс. человек, 8,5 тыс. умерли. Коронавирус только начинает набирать обороты. Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс заявила, что ситуация станет только хуже и половина работающих в лиге людей заразятся коронавирусом.

Босс профсоюза игроков: половина работающих в НБА будут заражены коронавирусом

«У многих из нас будет положительный результат теста, даже если мы не будем уверены в том, что инфицированы. Я не буду раскрывать личности, так как это становится неким клеймом. Но я точно знаю, что там будет больше игроков, больше сотрудников НБА и мой собственный персонал. Я слышала, что от 40% до 50% сотрудников нашей лиги могут быть инфицированы, независимо от того, будет их тест на коронавирус положительным или нет», — цитирует Робертс USA TODAY.



В США действует общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Запрещено проведение публичных мероприятий численностью более 50 человек. Меры безопасности только ужесточаются, а не наоборот. В ближайшее время возобновление сезона НБА точно ждать не стоит.