Спасибо за Джордана и Dream Team на Олимпиаде! Умер экс-глава ФИБА Борислав Станкович

Легендарный экс-генеральный секретарь ФИБА и член МОК Борислав Станкович скончался в возрасте 94 лет своём доме в столице Сербии Белграде. Потеря для баскетбольного мира действительно огромная.

Станкович на протяжении многих лет вносил колоссальный вклад в развитие баскетбола. Его включили в Зал славы имени Нэйсмита в 1991 году. Станкович заложил основы для участия игроков НБА в Олимпийских играх, изменив правила ФИБА. В результате появилась команда Dream Team сборной США, которая выиграла золотые медали Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.



По мнению многих журналистов и любителей баскетбола, Dream Team является наилучшей командой, когда-либо существовавшей в истории баскетбола. Чарльз Баркли, Ларри Бёрд, Клайд Дрекслер, Патрик Юинг, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Кристиан Леттнер, Карл Мэлоун, Крис Маллин, Скотти Пиппен, Дэвид Робинсон, Джон Стоктон — количество легенд НБА в ростере американцев просто зашкаливало. 11 из 12 игроков этой сборной вошли в список 50 величайших игроков в истории НБА (за исключением Леттнера). Могло быть и все 12. Существует версия, что Айзея Томас не вошёл в команду, потому что Майкл Джордан заявил о своем участии в Олимпиаеде при условии отсутствия Томаса в команде. Между Майклом и Айзеей существовала огромная неприязнь. Команда Dream Team была введена в Баскетбольный Зал славы имени Нейсмита в 2010 году. Одиннадцать из двенадцати игроков сборной США (все, кроме Леттнера) также были избраны в Зал славы в индивидуальном порядке Тренировал Dream Team Чак Дэйли, а его ассистентами были Ленни Уилкенс, Пи Джей Карлесимо и Майк Кржижевски. Три из четырёх тренеров (все, кроме Карлесимо) были включены в Зал славы.

Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА Его Воздушество изменил судьбы многих, в том числе и Леброна Джеймса.

Поражение сборной США на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле в полуфинале от сборной СССР создало огромный резонанс. Сборной США единственной запрещали использовать профессиональных игроков на Олимпиаде. Даже американские студенты зачастую выигрывали медали, но всё-таки полноценного равновесия на было. В сентябре 1989 года на 95-й сессии Международного олимпийского комитета в Пуэрто-Рико было принято беспрецедентное решение о допуске для участия в Олимпийских играх баскетболистов НБА. Представители СССР голосовали против принятия решения, но лобби Станковича оказалось слишком сильным и изменение продавили. Конечно, с тех пор США всегда считались заведомыми фаворитами баскетбольного турнира Олимпиады, однако при эом зрители по всему миру могли увидеть в деле звёзд НБА в форме национальной сборной.

Станкович был генеральным секретарем ФИБА очень продолжительный срок — с 1976 по 2002 годы. Он также работал на благо баскетбола в качестве члена Международного олимпийского комитета, югославского баскетбольного комитета и Совета попечителей в Зале славы баскетбола.



Станкович сам играл в баскетбол. На позиции центрового (1946-1953) он защищал цвета «Црвены Звезды», «Партизана» и «Железничара». На протяжении 20 лет Станкович тренировал «Партизан», «Белград» и «Канту». То есть он прекрасно понимал баскетбол со всех точек зрения — игрока, тренера и функционера.



Борислав Станкович — участник первого Кубка мира по баскетболу в 1950 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе, организатор первого Кубка мира, проходящего в Европе (Югославия, 1970 год), глава Международной федерации баскетбола в течение четверти века. Станкович — человек, который, без преувеличения, изменил мировой баскетбол.



В раннем возрасте Станкович увлекался теннисом и настольным теннисом, а также изучал ветеринарную медицину в университете Белграда. Однако затем он осознал, что баскетбол является его призванием номер один.



За время пребывания у руля ФИБА Станковичу приписывают бесчисленные достижения, наиболее значительными из которых являются постоянная работа по наведению мостов между Востоком и Западом во время холодной войны и тесное сотрудничество с бывшим комиссаром НБА Дэвидом Стерном в конце 1980-х — в начале 1990-х годов, которое помогло мировому баскетболу выйти на новый уровень.



Работа Станковича отмечена бесчисленными наградами от федерации во многих странах мира.

У Станковича остались одна дочь, две внучки и два правнука.